Επιστολή «βόμβα» του Τραμπ στη Νορβηγία: «Δεν αισθάνομαι πλέον την υποχρέωση να σκέφτομαι την ειρήνη» – «Είναι παράφρων»

Σε μία σοκαριστική πληροφορία προχώρησε το Reuters καθώς επικαλούμενο πηγές ανέφερε πως ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε σε επιστολή του προς τον πρωθυπουργό της Νορβηγίας Γιόνας Γκαρ Στόρε, ότι «δεν αισθάνομαι πλέον την υποχρέωση να σκέφτομαι αποκλειστικά την ειρήνη, αν και αυτή παραμένει προτεραιότητα».

Έθεσε μάλιστα και ζήτημα… ιδιοκτησίας της Γροιλανδίας λέγοντας ότι «κι εμείς είχαμε βάρκες που προσάραξαν εκεί, όχι μόνο η Δανία», ενώ δικαιολόγησε την επιθετική του ρητορική με το επιχείρημα ότι «η χώρα σας δεν μου έδωσε το Νόμπελ Ειρήνης ενώ σταμάτησα 8 πολέμους, οπότε δεν είμαι υποχρεωμένος να σκέφτομαι μόνο την ειρήνη»

Σύμφωνα με το PBS News ο Τραμπ έγραψε τα εξής στον Νορβηγό πρωθυπουργό: «Αγαπητέ Γιόνας, δεδομένου ότι η χώρα σας αποφάσισε να μην μου δώσει το Νόμπελ Ειρήνης επειδή σταμάτησα 8 και πλέον πολέμους, δεν αισθάνομαι πλέον την υποχρέωση να σκέφτομαι αποκλειστικά την ειρήνη, αν και θα είναι πάντα κυρίαρχη, αλλά τώρα μπορώ να σκεφτώ τι είναι καλό και σωστό για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η Δανία δεν μπορεί να προστατεύσει αυτή τη γη από τη Ρωσία ή την Κίνα, και γιατί έχει ούτως ή άλλως “δικαίωμα ιδιοκτησίας”; Δεν υπάρχουν γραπτά έγγραφα, μόνο ότι ένα πλοίο προσάραξε εκεί πριν από εκατοντάδες χρόνια, αλλά είχαμε και βάρκες που προσάραξαν εκεί» φέρεται να γράφει, ενώ ένα απόσπασμα το δημοσίευσε στο Truth Social.

«Έχω κάνει περισσότερα για το ΝΑΤΟ από οποιονδήποτε άλλον από την ίδρυσή του και τώρα το ΝΑΤΟ θα έπρεπε να κάνει κάτι για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο κόσμος δεν είναι ασφαλής εκτός αν έχουμε τον πλήρη και ολοκληρωτικό έλεγχο της Γροιλανδίας» πρόσθεσε, ενώ σε ανάρτησή του έγραψε πως «τώρα είναι η ώρα» για την απομάκρυνση «της ρωσικής απειλής από τη Γροιλανδία», δηλώνοντας πως η διαδικασία αυτή «θα γίνει».

Συνεδριάζει εκτάκτως η ΕΕ, βλέπουν πλήρη ρήξη με τις ΗΠΑ

Οι απειλές του Τραμπ ολοένα και αυξάνονται και σε συνδυασμό με τους δασμούς που έχει αποφασίσει να βάλει, στην ΕΕ βλέπουν πως η ρήξη στις σχέσεις με τις ΗΠΑ είναι αναπόφευκτες.

Γι αυτό και την Πέμπτη, στο περιθώριο του φόρουμ στο Νταβός -όπου θα είναι και ο Τραμπ- θα συνεδριάσουν εκτάκτως, με τον Αντόνιο Κόστα να τονίζει στους ηγέτες των κρατών πως η παρουσία τους είναι υποχρεωτική. Ωστόσο, οι συμφωνίες που έχουν κάνει ορισμένα κράτη με τις ΗΠΑ (όπως η Ελλάδα για το LNG για παράδειγμα), φέρνουν αρκετά κράτη σε δύσκολη θέση.

Ηδη ο Μακρόν, αλλά και άλλοι ηγέτες, τάχθηκαν υπέρ των αυστηρών αντιποίνων ύψους 93 δισεκατομμυρίων, μέτρο που είχε συζητηθεί και το καλοκαίρι όταν ο Τραμπ ανέβασε τους δασμούς στα ύψη κατά της ΕΕ. Τελικά πήρε ένα σημαντικό μερίδιο από αυτά που ήθελε, με την ΕΕ να κάνει πίσω και να υπογράφει εμπορική συμφωνία, την οποία τώρα αθετεί ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Ώρα να προχωρήσουμε χωρίς τις ΗΠΑ, είναι τρελός και παράφρων»

Πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένων των παλαιότερων και πιο πιστών συμμάχων των ΗΠΑ, μετά τις τελευταίες εξελίξεις θεωρούν πως ο Τραμπ ξεπέρασε κάθε όριο και θεωρούν αναπόφευκτο το «διαζύγιο» των δύο πλευρών.

Επικαλούμενο αξιωματούχους, το Politico λέει πως οι ευρωπαίοι ηγέτες δείχνουν σοκαρισμένοι από την στάση του Τραμπ και τη βιασύνη του να πάρει τη Γροιλανδία, χαρακτηρίζοντάς τον «τρελό» και «παράφρων».

Εκτιμούν πως ο Τραμπ βλέπει την ΕΕ ως τον αδύναμο κρίκο και γι αυτό έχει τόσο επιθετική ρητορική, εκτιμώντας πως στο τέλος θα πάρει αυτό που θέλει.

Γι’ αυτό και θεωρούν ότι πρέπει αυτή τη φορά η ΕΕ να δώσει «σκληρή απάντηση» απέναντι στις ΗΠΑ.

«Νομίζω ότι εκλαμβάνεται ως ένα βήμα παραπέρα από το ανεκτό. Η Ευρώπη έχει επικριθεί ότι είναι αδύναμη απέναντι στον Τραμπ. Υπάρχει κάποια αλήθεια σε αυτό, αλλά υπάρχουν και κόκκινες γραμμές» τόνισε ευρωπαίος διπλωμάτης στο Politico.

Ανώτατοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι πιστεύουν ολοένα και περισσότερο ότι ήρθε η ώρα να αντιμετωπιστεί η πραγματικότητα: η Αμερική του Τραμπ δεν είναι πλέον αξιόπιστος εμπορικός εταίρος – πόσο μάλλον ένας σταθερός σύμμαχος ασφαλείας – και απαιτείται άμεση στροφή προς το μέλλον.

«Υπάρχει μια αλλαγή στην πολιτική των ΗΠΑ και σε μεγάλο βαθμό είναι μόνιμη», σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο ευρωπαϊκής κυβέρνησης. «Το να περιμένουμε να περάσει δεν είναι λύση. Αυτό που χρειάζεται είναι μια συντεταγμένη και συντονισμένη μετάβαση σε μια νέα πραγματικότητα».

Μια τέτοια αλλαγή θα έχει κόστος και στις δύο πλευρές. Για τις ΗΠΑ κυρίως γιατί θα χάσει πρόσβαση στη Μέση Ανατολή και την Αφρική χωρίς ένα δίκτυο βάσεων και αεροδιαδρομών ή υλικοτεχνικής υποστήριξης που της παρέχει η Ευρώπη και είναι ένα από τα ζητήματα που μπορεί να συζητηθεί ως μέτρο αντιποίνων που θα λάβει η ΕΕ.

