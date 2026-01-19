Αφγανιστάν: Τουλάχιστον επτά νεκροί και 20 τραυματίες από έκρηξη σε ξενοδοχείο στην Καμπούλ (Video)

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα, Δευτέρα 19/1, από έκρηξη που σημειώθηκε σε ξενοδοχείο στο κέντρο της πρωτεύουσας του Αφγανιστάν, Καμπούλ, ανέφερε η ιταλική μη κυβερνητική οργάνωση Emergency, η οποία διευθύνει ένα νοσοκομείο στην αφγανική πρωτεύουσα.

Είκοσι άνθρωποι νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, μετά την έκρηξη που σημειώθηκε σε ξενοδοχείο, στη γειτονική συνοικία Σαχρ ε Νάου, πρόσθεσε η ΜΚΟ.

Massive explosion hit a Chinese hotel in Kabul’s Shahr-e-Naw area in Afghanistan, causing several casualties. Exact nature of blast is still under investigation. pic.twitter.com/s7JiwM5P8Z — Kushal Sharma (@KushalSharma_89) January 19, 2026

Footage from the explosion site in Shahr-e-Naw, Kabul, Afghanistan, shows the aftermath of the incident.



It is now confirmed that the explosion occurred at a Chinese restaurant.



There have been fatalities and injuries.



The cause of the huge explosion is still unknown. https://t.co/eqTuauWRjC pic.twitter.com/D1FOwuHCQu — Mohsin Ali (@Mohsin_o2) January 19, 2026

#BREAKING | 🇦🇫 — Explosion in Kabul's Shahr-e-Naw District, Afghanistan leaves several dead, multiple injured



A powerful explosion struck a hotel/restaurant on Gulfaroshi Street in central Kabul's Shahr-e-Naw area, resulting in multiple civilian casualties, including deaths and… pic.twitter.com/LYWwxyRZDd — The Global Eye (@TGEThGlobalEye) January 19, 2026

