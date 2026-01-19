Αφγανιστάν: Τουλάχιστον επτά νεκροί και 20 τραυματίες από έκρηξη σε ξενοδοχείο στην Καμπούλ (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα, Δευτέρα 19/1, από έκρηξη που σημειώθηκε σε ξενοδοχείο στο κέντρο της πρωτεύουσας του Αφγανιστάν, Καμπούλ, ανέφερε η ιταλική μη κυβερνητική οργάνωση Emergency, η οποία διευθύνει ένα νοσοκομείο στην αφγανική πρωτεύουσα.
Είκοσι άνθρωποι νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, μετά την έκρηξη που σημειώθηκε σε ξενοδοχείο, στη γειτονική συνοικία Σαχρ ε Νάου, πρόσθεσε η ΜΚΟ.
