ΚΟΣΜΟΣ

19.01.2026 18:11

Αφγανιστάν: Τουλάχιστον επτά νεκροί και 20 τραυματίες από έκρηξη σε ξενοδοχείο στην Καμπούλ (Video)

19.01.2026 18:11
afghanistan

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα, Δευτέρα 19/1, από έκρηξη που σημειώθηκε σε ξενοδοχείο στο κέντρο της πρωτεύουσας του Αφγανιστάν, Καμπούλ, ανέφερε η ιταλική μη κυβερνητική οργάνωση Emergency, η οποία διευθύνει ένα νοσοκομείο στην αφγανική πρωτεύουσα.

Είκοσι άνθρωποι νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, μετά την έκρηξη που σημειώθηκε σε ξενοδοχείο, στη γειτονική συνοικία Σαχρ ε Νάου, πρόσθεσε η ΜΚΟ.

