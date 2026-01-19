«Έτοιμος 100%» ο Τραμπ για δασμούς στην ΕΕ για τη Γροιλανδία, αρνείται να απαντήσει για στρατιωτικά μέσα – Στο φως τα μηνύματα με τον Νορβηγό πρωθυπουργό

Καθώς οι εντάσεις κλιμακώνονται σχετικά με τις προσπάθειες του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αποκτήσει τη Γροιλανδία, τη Δευτέρα ήταν επιφυλακτικός ως προς το πόσο μακριά θα φτάσει για να αναλάβει τον έλεγχο της ημιαυτόνομης δανικής επικράτειας.

Ερωτηθείς αν θα χρησιμοποιούσε βία για να αποσχίσει τη Γροιλανδία από τη Δανία, ο πρόεδρος απάντησε «κανένα σχόλιο» σε σύντομη τηλεφωνική συνέντευξη με το NBC News.

Ο Τραμπ έχει εντείνει την προσπάθειά του να καταλάβει τη Γροιλανδία. Δήλωσε το Σάββατο ότι θα επιβάλει δασμούς 10% στη Δανία και σε επτά άλλα ευρωπαϊκά έθνη μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία για την απόκτηση της Γροιλανδίας από την Αμερική.

Ο πρόεδρος στη συνέχεια έβαλε μια νέα πτυχή στην αντιπαράθεσή του με τους Ευρωπαίους συμμάχους, συνδέοντας τη Γροιλανδία με την αποτυχία του να κερδίσει το Νόμπελ Ειρήνης πέρυσι σε ένα μήνυμα την Κυριακή προς τον Νορβηγό πρωθυπουργό Γιόνας Γκαρ Στόρε. Ο Νορβηγός ηγέτης δημοσίευσε την ανταλλαγή μηνυμάτων με τον Τραμπ βάσει των νόμων περί διαφάνεις της Νορβηγίας, ανέφερε το γραφείο Τύπου του.

«Λαμβάνοντας υπόψη ότι η χώρα σας αποφάσισε να μην μου δώσει το Νόμπελ Ειρήνης επειδή σταμάτησα 8 και πλέον πολέμους, δεν αισθάνομαι πλέον την υποχρέωση να σκέφτομαι αποκλειστικά την ειρήνη, αν και θα είναι πάντα κυρίαρχη, αλλά τώρα μπορώ να σκεφτώ τι είναι καλό και σωστό για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής», ανέφερε ο Τραμπ στο μήνυμα, το οποίο αναφέρθηκε για πρώτη φορά από το PBS και επιβεβαιώθηκε ως ακριβές σε δήλωση του Νορβηγού πρωθυπουργού.

Η Νορβηγία ήταν μία από τις χώρες που επλήγησαν από τους νέους δασμούς, οι οποίοι θα τεθούν σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου, σύμφωνα με μια ανάρτηση που έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε δήλωσή του τη Δευτέρα, ο Στάρε δήλωσε: «Η θέση της Νορβηγίας για τη Γροιλανδία είναι σαφής. Η Γροιλανδία αποτελεί μέρος του Βασιλείου της Δανίας και η Νορβηγία υποστηρίζει πλήρως το Βασίλειο της Δανίας σε αυτό το θέμα».

Μια πενταμελής επιτροπή που διορίζεται από το κοινοβούλιο της Νορβηγίας απονέμει το Νόμπελ Ειρήνης κάθε χρόνο. Το 2025, η επιτροπή επέλεξε τη Μαρία Κορίνα Ματσάδο, την ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, για την τιμή. Ως ένδειξη ευγνωμοσύνης για την εκδίωξη του ηγέτη της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο σε στρατιωτική επίθεση, η Ματσάδο έδωσε στον Τραμπ το χρυσό μετάλλιο 18 καρατίων της σε επίσκεψη στον Λευκό Οίκο την περασμένη εβδομάδα.

Ο Τραμπ απέρριψε την ιδέα ότι η Νορβηγία δεν έχει καμία επιρροή στον διαγωνισμό για το Νόμπελ Ειρήνης και ότι η απόφαση εξαρτάται αποκλειστικά από την επιτροπή.

«Η Νορβηγία το ελέγχει πλήρως παρά τα όσα λέει», δήλωσε στο NBC News.

«Τους αρέσει να λένε ότι δεν έχουν καμία σχέση με αυτό, αλλά έχουν τα πάντα να κάνουν με αυτό», πρόσθεσε ο πρόεδρος.

Άλλοι έχουν επιμείνει ότι δεν ισχύει αυτό.

Ο Λιούις Λούκενς, ο οποίος ήταν ανώτερος διπλωμάτης στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Λονδίνο κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ, δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του: «Δεν είμαι σίγουρος ποιον πιστεύει ο Τραμπ ότι μπορεί να εκφοβίσει ή να πιέσει για να πάρει ένα βραβείο. Θα ήλπιζε κανείς ότι έχει ανθρώπους γύρω του που του λένε ότι δεν έχει νόημα να ανταγωνίζεται ή να πιέζει τη νορβηγική κυβέρνηση, επειδή δεν έχουν καμία σχέση με αυτό».

Ο Τραμπ επανέλαβε ένα σημείο που έχει τονίσει στο παρελθόν συζητώντας για το Νόμπελ. Μέσω των ειρηνευτικών του προσπαθειών, είπε ότι έχει σταματήσει οκτώ πολέμους και έχει σώσει πολλές ζωές – που είναι μια μεγαλύτερη ανταμοιβή.

«Δεν με νοιάζει το βραβείο Νόμπελ», είπε.

Στη συνέντευξη, ο Τραμπ επέκρινε επίσης τους Ευρωπαίους ηγέτες που αντιστάθηκαν στις προσπάθειές του να αποκτήσει τη Γροιλανδία, η οποία λέει ότι είναι απαραίτητη για την προστασία της εθνικής ασφάλειας από εξωτερικές απειλές.

«Η Ευρώπη θα πρέπει να επικεντρωθεί στον πόλεμο με τη Ρωσία και την Ουκρανία, επειδή, ειλικρινά, βλέπετε τι τους έχει αποφέρει αυτό», είπε ο Τραμπ. «Σε αυτό πρέπει να επικεντρωθεί η Ευρώπη — όχι στη Γροιλανδία».

Όταν ρωτήθηκε αν θα υλοποιήσει τα σχέδιά του να πλήξει τα ευρωπαϊκά έθνη με δασμούς ελλείψει συμφωνίας για τη Γροιλανδία, ο Τραμπ απάντησε: «Θα το κάνω, 100%».

Η ανταλλαγή μηνυμάτων

Μήνυμα από τον Στάρε προς τον Τραμο, 18 Ιανουαρίου στις 3:48 μ.μ.:

Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ Ντόναλντ – σχετικά με την επαφή πέρα ​​από τον Ατλαντικό – για τη Γροιλανδία, τη Γάζα, την Ουκρανία – και την χθεσινή σας ανακοίνωση δασμών.

Γνωρίζετε τη θέση μας σε αυτά τα ζητήματα. Αλλά πιστεύουμε ότι όλοι πρέπει να εργαστούμε για να το καταπολεμήσουμε αυτό και να αποκλιμακώσουμε – συμβαίνουν τόσα πολλά γύρω μας όπου πρέπει να σταθούμε ενωμένοι.

Προτείνουμε μια τηλεφωνική επικοινωνία μαζί σας αργότερα σήμερα – και με τους δύο μας ή ξεχωριστά – δώστε μας μια υπόδειξη για το τι προτιμάτε!

Με εκτίμηση

Μήνυμα από τον Τραμπ προς τον Στάρε, 18 Ιανουαρίου στις 4:15 μ.μ.:

Αγαπητέ Γιόνας: Λαμβάνοντας υπόψη ότι η χώρα σας αποφάσισε να μην μου δώσει το Νόμπελ Ειρήνης επειδή σταμάτησα 8 και πλέον πολέμους, δεν αισθάνομαι πλέον την υποχρέωση να σκέφτομαι αποκλειστικά την Ειρήνη, αν και θα είναι πάντα κυρίαρχη, αλλά τώρα μπορώ να σκεφτώ τι είναι καλό και σωστό για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Η Δανία δεν μπορεί να προστατεύσει αυτή τη γη από τη Ρωσία ή την Κίνα, και γιατί έχουν ούτως ή άλλως «δικαίωμα ιδιοκτησίας»; Δεν υπάρχουν γραπτά έγγραφα, μόνο που ένα πλοίο έφτασε εκεί πριν από εκατοντάδες χρόνια, αλλά είχαμε και εμείς πλοία που έφτασαν εκεί. Έχω κάνει περισσότερα για το ΝΑΤΟ από οποιονδήποτε άλλον από την ίδρυσή του, και τώρα το ΝΑΤΟ θα πρέπει να κάνει κάτι για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο κόσμος δεν είναι ασφαλής εκτός αν έχουμε τον πλήρη και ολοκληρωτικό έλεγχο της Γροιλανδίας. Ευχαριστώ! Πρόεδρος DJT

