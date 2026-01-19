Ποια εργαλεία διαθέτει η Ευρώπη κατά του εκβιασμού Τραμπ με τους δασμούς για τη Γροιλανδία – Το «μπαζούκα» ACI και τι περιλαμβάνει

Η Γαλλία δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει μέτρα «κατά του εκβιασμού» του Τραμπ που θα στοχεύουν τις αμερικανικές υπηρεσίες, εάν ο πρόεδρος των ΗΠΑ υλοποιήσει την απειλή του να επιβάλει περισσότερους δασμούς στους συμμάχους του στο ΝΑΤΟ λόγω της Γροιλανδίας.

Ο Τραμπ απείλησε το Σάββατο να επιβάλει περισσότερους δασμούς σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες μέχρι να επιτραπεί στις ΗΠΑ να αγοράσουν τη Γροιλανδία, επικαλούμενος ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.

Οι κυβερνήσεις της ΕΕ καταρτίζουν αντίποινα, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής επιβολής δασμών στις ΗΠΑ ύψους 93 δισ. ευρώ ή του μέχρι στιγμής αχρησιμοποίητου «Μέσου κατά του Καταναγκασμού», το οποίο επιτρέπει επενδυτικούς περιορισμούς και περιορίζει την εξαγωγή υπηρεσιών όπως αυτές που παρέχονται από τους αμερικανικούς ψηφιακούς γίγαντες.

Ο ACI, ο οποίος εγκρίθηκε τελικά το 2023, θεωρείται από πολλούς ως μια «πυρηνική επιλογή» που ιδανικά προορίζεται ως αποτρεπτικός παράγοντας.

Πιθανά μέτρα

Ο ACI επιτρέπει στην ΕΕ των 27 κρατών να προβεί σε αντίποινα κατά τρίτων χωρών που ασκούν οικονομική πίεση στις χώρες μέλη της για να επιβάλουν μια αλλαγή πολιτικής και προσφέρει πολύ ευρύτερο πεδίο δράσης από τους απλούς αντιδασμούς στις εξαγωγές των ΗΠΑ.

Ο ACI έχει μια λίστα 10 σημείων με πιθανά μέτρα για αγαθά και υπηρεσίες. Αυτά περιλαμβάνουν:

Περιορισμούς στις εισαγωγές ή εξαγωγές αγαθών, όπως μέσω ποσοστώσεων ή αδειών.

Περιορισμούς σε δημόσιους διαγωνισμούς στην ΕΕ, αξίας περίπου 2 τρισεκατομμυρίων ευρώ (2,3 τρισεκατομμύρια δολάρια) ετησίως. Εδώ η ΕΕ έχει δύο επιλογές: Προσφορές, όπως για κατασκευές ή αμυντικές προμήθειες, θα μπορούσαν να αποκλειστούν εάν τα αγαθά ή οι υπηρεσίες των ΗΠΑ αποτελούν περισσότερο από το 50% της πιθανής σύμβασης. Εναλλακτικά, θα μπορούσε να επισυναφθεί μια προσαρμογή της βαθμολογίας ποινής στις προσφορές των ΗΠΑ.

Μέτρα που επηρεάζουν υπηρεσίες στις οποίες οι ΗΠΑ έχουν εμπορικό πλεόνασμα με την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των παρόχων ψηφιακών υπηρεσιών Amazon, Microsoft, Netflix, ή Uber.

Περιορισμούς στις άμεσες ξένες επενδύσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες είναι ο μεγαλύτερος επενδυτής στον κόσμο στην ΕΕ.

Περιορισμοί στην προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, στην πρόσβαση στις αγορές χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και στην ικανότητα πώλησης χημικών προϊόντων ή τροφίμων στην ΕΕ.

Η ΕΕ υποτίθεται ότι επιλέγει μέτρα που είναι πιθανό να είναι πιο αποτελεσματικά για να σταματήσει η καταναγκαστική συμπεριφορά μιας τρίτης χώρας και ενδεχομένως να αποκαταστήσει τη ζημία.

Πώς επικαλείται η ΕΕ τον ACI;

Ο ACI προτάθηκε το 2021 ως απάντηση στην κριτική εντός του μπλοκ ότι η πρώτη κυβέρνηση Τραμπ και η Κίνα είχαν χρησιμοποιήσει το εμπόριο ως πολιτικό εργαλείο.

Η ευρωπαϊκή νομοθεσία δίνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως και τέσσερις μήνες για να εξετάσει πιθανές περιπτώσεις καταναγκασμού. Εάν διαπιστώσει ότι τα μέτρα μιας ξένης χώρας συνιστούν καταναγκασμό, το θέτει στα μέλη της ΕΕ, τα οποία έχουν άλλες οκτώ έως δέκα εβδομάδες για να επιβεβαιώσουν το εύρημα.

Η επιβεβαίωση απαιτεί ειδική πλειοψηφία των μελών της ΕΕ – ένα υψηλότερο εμπόδιο από αυτό για την εφαρμογή αντιποίνων.

Η Επιτροπή κανονικά θα διαπραγματευόταν στη συνέχεια με την ξένη χώρα σε μια προσπάθεια να σταματήσει τον καταναγκασμό. Εάν αυτό αποτύχει, μπορεί να εφαρμόσει μέτρα ACI, τα οποία και πάλι υπόκεινται σε ψηφοφορία από τα μέλη της ΕΕ. Αυτά θα πρέπει να τεθούν σε ισχύ εντός τριών μηνών.

Η ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας θα μπορούσε να διαρκέσει από μερικούς μήνες έως ένα χρόνο.

