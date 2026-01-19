search
ΔΕΥΤΕΡΑ 19.01.2026 17:39
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.01.2026 15:43

Ποια εργαλεία διαθέτει η Ευρώπη κατά του εκβιασμού Τραμπ με τους δασμούς για τη Γροιλανδία – Το «μπαζούκα» ACI και τι περιλαμβάνει

19.01.2026 15:43
eu usa dasmoi

Η Γαλλία δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει μέτρα «κατά του εκβιασμού» του Τραμπ που θα στοχεύουν τις αμερικανικές υπηρεσίες, εάν ο πρόεδρος των ΗΠΑ υλοποιήσει την απειλή του να επιβάλει περισσότερους δασμούς στους συμμάχους του στο ΝΑΤΟ λόγω της Γροιλανδίας.

Ο Τραμπ απείλησε το Σάββατο να επιβάλει περισσότερους δασμούς σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες μέχρι να επιτραπεί στις ΗΠΑ να αγοράσουν τη Γροιλανδία, επικαλούμενος ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.

Οι κυβερνήσεις της ΕΕ καταρτίζουν αντίποινα, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής επιβολής δασμών στις ΗΠΑ ύψους 93 δισ. ευρώ ή του μέχρι στιγμής αχρησιμοποίητου «Μέσου κατά του Καταναγκασμού», το οποίο επιτρέπει επενδυτικούς περιορισμούς και περιορίζει την εξαγωγή υπηρεσιών όπως αυτές που παρέχονται από τους αμερικανικούς ψηφιακούς γίγαντες.

Ο ACI, ο οποίος εγκρίθηκε τελικά το 2023, θεωρείται από πολλούς ως μια «πυρηνική επιλογή» που ιδανικά προορίζεται ως αποτρεπτικός παράγοντας.

Πιθανά μέτρα

Ο ACI επιτρέπει στην ΕΕ των 27 κρατών να προβεί σε αντίποινα κατά τρίτων χωρών που ασκούν οικονομική πίεση στις χώρες μέλη της για να επιβάλουν μια αλλαγή πολιτικής και προσφέρει πολύ ευρύτερο πεδίο δράσης από τους απλούς αντιδασμούς στις εξαγωγές των ΗΠΑ.

Ο ACI έχει μια λίστα 10 σημείων με πιθανά μέτρα για αγαθά και υπηρεσίες. Αυτά περιλαμβάνουν:

  • Περιορισμούς στις εισαγωγές ή εξαγωγές αγαθών, όπως μέσω ποσοστώσεων ή αδειών.
  • Περιορισμούς σε δημόσιους διαγωνισμούς στην ΕΕ, αξίας περίπου 2 τρισεκατομμυρίων ευρώ (2,3 τρισεκατομμύρια δολάρια) ετησίως. Εδώ η ΕΕ έχει δύο επιλογές: Προσφορές, όπως για κατασκευές ή αμυντικές προμήθειες, θα μπορούσαν να αποκλειστούν εάν τα αγαθά ή οι υπηρεσίες των ΗΠΑ αποτελούν περισσότερο από το 50% της πιθανής σύμβασης. Εναλλακτικά, θα μπορούσε να επισυναφθεί μια προσαρμογή της βαθμολογίας ποινής στις προσφορές των ΗΠΑ.
  • Μέτρα που επηρεάζουν υπηρεσίες στις οποίες οι ΗΠΑ έχουν εμπορικό πλεόνασμα με την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των παρόχων ψηφιακών υπηρεσιών Amazon, Microsoft, Netflix, ή Uber.
  • Περιορισμούς στις άμεσες ξένες επενδύσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες είναι ο μεγαλύτερος επενδυτής στον κόσμο στην ΕΕ.
  • Περιορισμοί στην προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, στην πρόσβαση στις αγορές χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και στην ικανότητα πώλησης χημικών προϊόντων ή τροφίμων στην ΕΕ.
  • Η ΕΕ υποτίθεται ότι επιλέγει μέτρα που είναι πιθανό να είναι πιο αποτελεσματικά για να σταματήσει η καταναγκαστική συμπεριφορά μιας τρίτης χώρας και ενδεχομένως να αποκαταστήσει τη ζημία.

Πώς επικαλείται η ΕΕ τον ACI;

Ο ACI προτάθηκε το 2021 ως απάντηση στην κριτική εντός του μπλοκ ότι η πρώτη κυβέρνηση Τραμπ και η Κίνα είχαν χρησιμοποιήσει το εμπόριο ως πολιτικό εργαλείο.

Η ευρωπαϊκή νομοθεσία δίνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως και τέσσερις μήνες για να εξετάσει πιθανές περιπτώσεις καταναγκασμού. Εάν διαπιστώσει ότι τα μέτρα μιας ξένης χώρας συνιστούν καταναγκασμό, το θέτει στα μέλη της ΕΕ, τα οποία έχουν άλλες οκτώ έως δέκα εβδομάδες για να επιβεβαιώσουν το εύρημα.

Η επιβεβαίωση απαιτεί ειδική πλειοψηφία των μελών της ΕΕ – ένα υψηλότερο εμπόδιο από αυτό για την εφαρμογή αντιποίνων.

Η Επιτροπή κανονικά θα διαπραγματευόταν στη συνέχεια με την ξένη χώρα σε μια προσπάθεια να σταματήσει τον καταναγκασμό. Εάν αυτό αποτύχει, μπορεί να εφαρμόσει μέτρα ACI, τα οποία και πάλι υπόκεινται σε ψηφοφορία από τα μέλη της ΕΕ. Αυτά θα πρέπει να τεθούν σε ισχύ εντός τριών μηνών.

Η ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας θα μπορούσε να διαρκέσει από μερικούς μήνες έως ένα χρόνο.

Διαβάστε επίσης:

Το Ιράν θα εξετάσει την άρση της απαγόρευσης του ίντερνετ – Χάκαραν την κρατική τηλεόραση

Ισπανία: Drones αποτυπώνουν σε βίντο το «παράξενο σιδηροδρομικό δυστύχημα» – 39 μέχρι τώρα οι νεκροί

Νέα απεργία στο Λούβρο, κλειστό ξανά το Μουσείο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
spain train
ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Εντοπίστηκε σπασμένoς σύνδεσμος στις γραμμές στο σημείο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος

mitsotakis-agrotes-345
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνω από τέσσερις ώρες κράτησε η συνάντηση των αγροτών με τον Μητσοτάκη

Tileorasi
MEDIA

Με διαφορά «ανάσας» πρώτο το Mega στην κούρσα τηλεθέασης των καναλιών την Παρασκευή (16/1)

Tom-Barrack-turkey
ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Φωτογραφία εμφανίζει τον πρεσβευτή των ΗΠΑ να… προεδρεύει συνάντησης στο τουρκικό υπ. Άμυνας

russia pyrinika
ΚΟΣΜΟΣ

Σύμβουλος του Πούτιν προειδοποιεί ότι η Ρωσία θα «χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα» εναντίον της Ευρώπης αν ποτέ «φτάσει κοντά στην ήττα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
senegali11
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σενεγάλη: Πήγαν στα αποδυτήρια διαμαρτυρόμενοι, τους μάζεψε ο Μανέ και έγιναν πρωταθλητές Αφρικής-Το απίθανο στόρι στον τελικό (Video)

magda-tsegkoy-new
LIFESTYLE

Μάγδα Τσέγκου: «Υπάρχουν παρουσιαστές που η μύτη τους έχει φτάσει πιο μακριά από του Πινόκιο»

fiat_panda
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέο Fiat Panda: Έρχεται με τιμή κάτω από 15.000 ευρώ

tsixlakidis pasok
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραιτήσεων συνέχεια στο ΠΑΣΟΚ – Τα βρόντηξε και ο γραμματέας της Νομαρχιακής Ημαθίας

giannis 88- new
REAL ESTATE

Από το Μπρούκλιν στου Ρέντη: Πώς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και τα αδέλφια του χτίζουν αυτοκρατορία στο real estate

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 19.01.2026 17:38
spain train
ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Εντοπίστηκε σπασμένoς σύνδεσμος στις γραμμές στο σημείο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος

mitsotakis-agrotes-345
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνω από τέσσερις ώρες κράτησε η συνάντηση των αγροτών με τον Μητσοτάκη

Tileorasi
MEDIA

Με διαφορά «ανάσας» πρώτο το Mega στην κούρσα τηλεθέασης των καναλιών την Παρασκευή (16/1)

1 / 3