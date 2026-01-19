search
ΔΕΥΤΕΡΑ 19.01.2026 15:00
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.01.2026 13:58

Νέα απεργία στο Λούβρο, κλειστό ξανά το Μουσείο

19.01.2026 13:58
louvremuseum

Το μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι ήταν σήμερα κλειστό για τρίτη φορά από τα μέσα Δεκεμβρίου όταν ξεκίνησε κινητοποίηση των εργαζομένων με αίτημα καλύτερες συνθήκες εργασίας, έγινε γνωστό στο AFP από το μουσείο και συνδικάτα.

“Το μουσείο δεν ανοίγει σήμερα”, δήλωσε μια εκπρόσωπος του μουσείου.

Προηγουμένως περίπου 300 εργαζόμενοι που μετείχαν το πρωί σε γενική συνέλευση είχαν ψηφίσει υπέρ της επανάληψης των απεργιακών κινητοποιήσεων που ξεκίνησαν στις 15 Δεκεμβρίου, δήλωσαν παράλληλα οι εκπρόσωποι της διασυνδικαλιστικής επιτροπής (CFDT, CGT, SUD).

Διαβάστε επίσης:

Τσεχία: Πυροβολισμοί σε δημαρχείο – Δύο νεκροί, ο ένας είναι ο δράστης

Τραγωδία στην Ισπανία: Πώς έγινε ο εκτροχιασμός – 39 οι νεκροί, δεκάδες οι τραυματίες – Σμπαράλια τα δύο τρένα, «παράξενο δυστύχημα» (video)

Ο Τραμπ προσκάλεσε τον Πούτιν να συμμετάσχει στο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
skourletis-exetastiki
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πηγές ΝΔ: «Ο Σκουρλέτης «καρφώνει» ΣΥΡΙΖΑ για την τεχνική λύση»

menidi_fotia_1901_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά σε εργοστάσιο πλαστικών

Requiem for the End of Love _2222
ADVERTORIAL

Πρώτες εντυπωσιακές φωτογραφίες από τις πρόβες του «Ρέκβιεμ για το τέλος του έρωτα»

parastasi–new
ΘΕΑΤΡΟ

«Σεσουάρ για δολοφόνους»: Η μακροβιότερη παράσταση στην ιστορία του ελληνικού θεάτρου επιστρέφει… πιο δολοφονική από ποτέ!

iran-diadiloseis
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν θα εξετάσει την άρση της απαγόρευσης του ίντερνετ – Χάκαραν την κρατική τηλεόραση

Δείτε όλες τις ειδήσεις
senegali11
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σενεγάλη: Πήγαν στα αποδυτήρια διαμαρτυρόμενοι, τους μάζεψε ο Μανέ και έγιναν πρωταθλητές Αφρικής-Το απίθανο στόρι στον τελικό (Video)

magda-tsegkoy-new
LIFESTYLE

Μάγδα Τσέγκου: «Υπάρχουν παρουσιαστές που η μύτη τους έχει φτάσει πιο μακριά από του Πινόκιο»

giannis 88- new
REAL ESTATE

Από το Μπρούκλιν στου Ρέντη: Πώς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και τα αδέλφια του χτίζουν αυτοκρατορία στο real estate

tsixlakidis pasok
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραιτήσεων συνέχεια στο ΠΑΣΟΚ – Τα βρόντηξε και ο γραμματέας της Νομαρχιακής Ημαθίας

fiat_panda
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέο Fiat Panda: Έρχεται με τιμή κάτω από 15.000 ευρώ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 19.01.2026 15:00
skourletis-exetastiki
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πηγές ΝΔ: «Ο Σκουρλέτης «καρφώνει» ΣΥΡΙΖΑ για την τεχνική λύση»

menidi_fotia_1901_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά σε εργοστάσιο πλαστικών

Requiem for the End of Love _2222
ADVERTORIAL

Πρώτες εντυπωσιακές φωτογραφίες από τις πρόβες του «Ρέκβιεμ για το τέλος του έρωτα»

1 / 3