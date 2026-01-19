search
ΔΕΥΤΕΡΑ 19.01.2026 14:38
ΚΟΣΜΟΣ

19.01.2026 13:35

Τσεχία: Πυροβολισμοί σε δημαρχείο – Δύο νεκροί, ο ένας είναι ο δράστης

Ένας άνδρας στη πόλη Χρίμπσκα της Τσεχίας, άνοιξε πυρ στο δημαρχείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, νεκρή είναι μία γυναίκα, ενώ άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν.

Νεκρός είναι και ο δράστης, ωστόσο δεν έχει αποσαφηνιστεί αν τον εξουδετερωσαν αστυνομικοί ή αν έβαλε μόνος του τέλος στη ζωή του.

Η αστυνομία ανέφερε στο Χ ότι ασφάλισε το κτίριο στην πόλη Χρίμπσκα, η οποία βρίσκεται σε απόσταση 110 χιλιομέτρων βορείως της Πράγας. Δεν έχει δημοσιοποιηθεί κάποιο κίνητρο για την επίθεση.

«Επί του παρόντος, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε τον θάνατο μιας γυναίκας και του δράστη», ανακοίνωσε η αστυνομία.

