Ισπανία: Drones αποτυπώνουν σε βίντο το «παράξενο σιδηροδρομικό δυστύχημα» – 39 μέχρι τώρα οι νεκροί

Τουλάχιστον 39 νεκροί είναι ο μέχρι τώρα απολογισμός του σοκαριστικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος στη νότια Ισπανία. 152 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, εκ των οποίων πολλοί είναι σε σοβαρή ή πολύ σοβαρή κατάσταση.

Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν συγκρούστηκαν δύο τρένα υψηλής ταχύτητας κοντά στην Αδαμούθ της Ανδαλουσίας, με τις αρχές να προειδοποιούν ότι ενδέχεται να αυξηθεί ο αριθμός των θυμάτων.

Βίντεο που έρχονται στο φως, δείχνουν διασώστες να επιχειρούν στο σημείο και επιβάτες να περιμένουν να βγουν από τα σπασμένα παράθυρα βαγονιών που είχαν ανατραπεί.

Η Ισπανική Πολιτοφυλακή (Guardia Civil) έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από τις επιχειρήσεις διάσωσης, στα οποία διακρίνονται συντρίμμια κοντά σε σήραγγα. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως οι προσπάθειες απεγκλωβισμού συνεχίζονται στο ένα από τα δύο τρένα, ενώ στο άλλο έχουν ολοκληρωθεί.

Ο υπουργός Μεταφορών της χώρας, Όσκαρ Πουέντε, προειδοποίησε ότι «ο αριθμός των νεκρών δεν είναι οριστικός», ενώ ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ μεταβαίνει επί τόπου.

«Πολύ παράξενο δυστύχημα»

Το τρένο της Renfe κινούνταν με ταχύτητα περίπου 200 χιλιομέτρων την ώρα τη στιγμή της σύγκρουσης, ενώ δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη η ταχύτητα του τρένου που εκτροχιάστηκε.

Επίσης δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της σύγκρουσης, δήλωσε ο Πουέντε στους δημοσιογράφους στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ενώ σχολίασε ότι είναι «πολύ παράξενο» και διερωτήθηκε «πώς είναι δυνατόν να συμβεί ένα γεγονός τέτοιας ισχύος σε μια ευθεία, σε ένα κομμάτι των σιδηροδρομικών γραμμών που έχει ανακαινιστεί, με ένα τρένο σχεδόν καινούργιο;».

«Όλοι οι ειδικοί σε θέματα σιδηροδρόμων (…) έχουν εκπλαγεί ιδιαιτέρως από αυτό το δυστύχημα διότι είναι πολύ σπάνιο και δύσκολο να εξηγηθεί σε αυτό το στάδιο», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι μια αρμόδια επιτροπή θα εξετάσει τι συνέβη.

Από την πλευρά της, η ιδιωτική εταιρία Iryo, στην οποία ανήκει το τρένο που εκτροχιάστηκε και έπεσε πάνω σε έναν άλλο συρμό που κινούταν προς την αντίθετη κατεύθυνση, ανακοίνωσε ότι ο τελευταίος έλεγχος είχε πραγματοποιηθεί την Πέμπτη.

Το εσωτερικό των συρμών λίγο πριν τη σύγκρουση:

Το χρονικό της τραγωδίας

Το τρένο υψηλής ταχύτητας της ιδιωτικής εταιρείας Iryo εκτροχιάστηκε και προσέκρουσε σε έναν άλλο συρμό της κρατικής ισπανικής εταιρείας Renfe χθες, Κυριακή, στη νότια Ισπανία. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, σύμφωνα με τον Ισπανό υπουργό Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε, που εκτροχιάστηκαν και τα δύο πρώτα βαγόνια του δεύτερου τρένου. Το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στην Αδαμούθ, στην επαρχία της Κόρδοβα, περίπου 360 χιλιόμετρα νότια της Μαδρίτης, περίπου στις 19:45 (τοπική ώρα, 20:45 ώρα Ελλάδας).

Ο Πουέντε διευκρίνισε ότι οι περισσότεροι νεκροί και τραυματίες βρίσκονταν στα δύο πρώτα βαγόνια του τρένου της εταιρείας Renfe πάνω στα οποία έπεσε ο άλλος συρμός που εκτροχιάστηκε. Στο πρώτο βαγόνι επέβαιναν 37 άνθρωποι και στο δεύτερο 16, πρόσθεσε.

Εξάλλου ο Πάκο Καρμόνα, επικεφαλής της πυροσβεστικής της Κόρντομπα, δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό TVE ότι οι επιβάτες του τρένου της εταιρείας Iryo απομακρύνθηκαν από τα συντρίμμια μέσα σε μερικές ώρες, ενώ τα βαγόνια του τρένου της Renfe υπέστησαν σοβαρές ζημιές.

«Υπάρχουν ακόμη εγκλωβισμένοι. Η επιχείρηση επικεντρώνεται στην απομάκρυνση των ανθρώπων που βρίσκονται σε πολύ στενά σημεία», είπε ο Καρμόνα. «Πρέπει να απομακρύνουμε τα πτώματα για να φτάσουμε σε όποιον είναι ακόμη ζωντανός. Αποδεικνύεται πολύ δύσκολο έργο».

Η εταιρεία Iryo είναι ιδιωτική, με το μεγαλύτερο ποσοστό της να ανήκει στην κρατική ιταλική εταιρεία Ferrovie dello Stato. Σε ανακοίνωσή της η εταιρεία δήλωσε ότι λυπάται πολύ για το συμβάν και πρόσθεσε ότι έχει ενεργοποιήσει τα πρωτόκολλα εκτάκτων αναγκών για να συνεργαστεί στενά με τις αρμόδιες αρχές.

Η Renfe από την πλευρά της επεσήμανε ότι ο εκτροχιασμός του συρμού της οφείλεται στην πρόσκρουση πάνω του του τρένου της Iryo, ενώ πρόσθεσε ότι οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων εξακολουθούν να απεγκλωβίζουν επιβάτες.

Η κρατική ισπανική εταιρεία πρόσθεσε ότι ο πρόεδρός της μεταβαίνει στο σημείο της τραγωδίας και ότι εργάζεται για να υποστηρίξει τους επιβάτες και τις οικογένειές τους.

Όπως ανέφερε η εφημερίδα El Pais, μεταξύ των νεκρών είναι ο 27χρονος μηχανοδηγός του τρένου της Renfe που είχε αναχωρήσει από τη Μαδρίτη και κατευθυνόταν στην Ουέλβα. Συνολικά στα δύο τρένα επέβαιναν περίπου 400 άνθρωποι, κυρίως Ισπανοί.

«Ήταν σαν να γινόταν σεισμός», λέει επιβάτης

Ένας επιβάτης που βρισκόταν σε ένα από τα τρένα που ενεπλάκησαν στη σύγκρουση αργά το βράδυ της Κυριακής δήλωσε ότι η πρόσκρουση «έμοιαζε με σεισμό».

«Βρισκόμουν στο πρώτο βαγόνι. Υπήρξε μια στιγμή που ένιωσα σαν σεισμό και πράγματι το τρένο είχε εκτροχιαστεί», ανέφερε σε δημοσιογράφο της RTVE ο Σαλβαδόρ Χιμένεθ.

Ένας άλλος επιβάτης που ταξίδευε στο τρένο με προορισμό τη Μαδρίτη, δήλωσε στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα Canal Sur: «Υπήρχαν άνθρωποι που φώναζαν, που ζητούσαν γιατρούς».

Δηλώσεις του Φελίπε από την Αθήνα

Το βασιλικό ζεύγος της Ισπανίας, ο Φελίπε και η σύζυγός του Λετίθια βρίσκονται στην Αθήνα για την κηδεία της πριγκίπισσας Ειρήνης και σε δήλωσή τους σε ΜΜΕ εξέφρασαν τη βαθιά τους θλίψη και ανησυχία για το τρομερό δυστύχημα στην Αδαμούθ.

