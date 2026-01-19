Λευκός Οίκος: Το καταφύγιο του Τραμπ για την περίπτωση πυρηνικού πολέμου – Η σύνδεση με την κατεδάφιση της Ανατολικής πτέρυγας

Την ώρα που ο Τραμπ «ξήλωσε» την ανατολική πτέρυγα του Λευκού Οίκου για να οικοδομήσει την πολυτελή αίθουσα χορού του, κάτω από τα θεμέλια, βρίσκεται σε εξέλιξη ένα σχέδιο εκ βάθρων ανακατασκευής ενός από τα πιο ευαίσθητα σημεία της αμερικανικής εξουσίας, του λεγόμενου «άκρως απόρρητου» προεδρικού καταφυγίου.

Πρόκειται για το Presidential Emergency Operations Center (PEOC) -το υπόγειο κέντρο επιχειρήσεων και καταφύγιο του Προέδρου και της ανώτατης ηγεσίας των ΗΠΑ, σε περίπτωση πυρηνικής επίθεσης ή εθνικής καταστροφής. Ένας χώρος που, όπως παραδέχονται αξιωματούχοι, «δεν μπορεί να παγώσει, ακόμη κι αν σταματήσουν όλα τα έργα στην επιφάνεια».

Presidential Emergency Operations Center (PEOC) is a secure underground bunker & command facility located beneath the East Wing of the White House.



It serves as a hardened shelter & emergency operations center for the President of the United States, the Vice President, their… pic.twitter.com/CV3ihvMqhk — Capt Kyle (@CaptKylePatriot) December 16, 2025

Το PEOC κατασκευάστηκε αρχικά κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, επί προεδρίας Ρούζβελτ, για να προστατεύσει τον Λευκό Οίκο από ενδεχόμενους γερμανικούς βομβαρδισμούς. Έκτοτε αναβαθμίστηκε επανειλημμένα, παραμένοντας όμως ένα σύμπλεγμα υποδομών που φέρει έντονα τα σημάδια του Ψυχρού Πολέμου.

I don’t understand why Trump wrecking the White House isn’t a bigger story. I’ve been in the East Wing many times. Built by Teddy Roosevelt, expanded by FDR, it served a critical function for official gatherings like Medal of Honor award ceremonies and as an emergency ops center. pic.twitter.com/KeKUYi8w8g — Alexander S. Vindman 🇺🇸 (@AVindman) October 22, 2025

Η μοναδική στιγμή που το καταφύγιο πέρασε στο δημόσιο κάδρο ήταν η 11η Σεπτεμβρίου 2001, όταν ο τότε αντιπρόεδρος Ντικ Τσέινι μεταφέρθηκε εκεί εν μέσω των τρομοκρατικών επιθέσεων σε Νέα Υόρκη, αλλά και Πεντάγωνο.

Πώς συνδέεται με την κατεδάφιση της Ανατολικής πτέρυγας

Η κατεδάφιση της Ανατολικής Πτέρυγας συνδέεται επισήμως με την ανέγερση της νέας, επιβλητικής Αίθουσας Δεξιώσεων του Λευκού Οίκου -ενός έργου που φέρει τη σφραγίδα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Όμως, σύμφωνα με έγγραφα και καταθέσεις αξιωματούχων, τα υπόγεια έργα αποτελούν ξεχωριστό -και απολύτως διαβαθμισμένο- σκέλος.

1- President Donald tRump bulldozed the East Wing of the White House during the government shutdown, raising questions about whether he was also altering the Presidential Emergency Operations Center (PEOC), CNN reported Monday. The PEOC was built during World War II by pic.twitter.com/0klGGnh7SW January 19, 2026

Σύμφωνα με την αμερικανική διοίκηση, η παλαιότητα των υποδομών επέβαλε ριζική αναβάθμιση. Μέρη του παλαιού συγκροτήματος έχουν ήδη αποξηλωθεί. Νέα τμήματα κατασκευάζονται, με προδιαγραφές που δεν περνούν από τις συνήθεις διαδικασίες δημόσιου ελέγχου. Η αιτιολογία είναι σαφής -οποιαδήποτε διακοπή «θα έβλαπτε το εθνικό συμφέρον και την ασφάλεια».

Ανώτατοι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου επικαλούνται ρητά λόγους εθνικής ασφάλειας. Οι δυνατότητες, η έκταση και ο εξοπλισμός του νέου PEOC δεν αποκαλύπτονται. Αυτό που επιβεβαιώνεται, όμως, είναι ο στόχος –ένα καταφύγιο προσαρμοσμένο στις απειλές του 21ου αιώνα.

Στο τραπέζι βρίσκονται, σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, συστήματα επικοινωνιών νέας γενιάς, θωράκιση απέναντι σε ηλεκτρομαγνητικούς παλμούς (EMP), ανθεκτικότητα σε κυβερνοεπιθέσεις και πλήρης διασύνδεση με τα υπόλοιπα κέντρα διοίκησης της αμερικανικής κυβέρνησης.

The bunker under the East Wing will also be upgraded, sources told CBS News. The White House Military Office is handling the renovation of the bunker, which is known as the President's Emergency Operations Center. https://t.co/7PHBIjCmiE October 23, 2025

Οι νέες απειλές και η προετοιμασία της Ουάσιγκτον

Το PEOC δεν είναι απλώς ένα καταφύγιο. Είναι ο πυρήνας της λεγόμενης «συνέχειας της διακυβέρνησης» -το σημείο απ’ όπου θα ληφθούν αποφάσεις ζωής και θανάτου σε ένα σενάριο ακραίας κρίσης. Η αναβάθμισή του υποδηλώνει κάτι βαθύτερο: την εκτίμηση της Ουάσιγκτον ότι οι παλιές ψυχροπολεμικές δομές δεν επαρκούν απέναντι σε ένα περιβάλλον πολλαπλών και ασύμμετρων απειλών.

Στο φόντο αυτών των έργων υπάρχει και ο παράγοντας κόστος. Η νέα Αίθουσα Δεξιώσεων, σύμφωνα με δημόσιες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, θα χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από δωρητές και όχι από ομοσπονδιακά κονδύλια. Ο αρχικός προϋπολογισμός είχε τοποθετηθεί στα 200 εκατ. δολάρια, όμως πλέον, σύμφωνα με εκτιμήσεις που κυκλοφορούν στην Ουάσινγκτον, έχει τουλάχιστον διπλασιαστεί, αντανακλώντας την κλίμακα και τη φιλοδοξία του έργου. Αντίθετα, η ανακατασκευή του υπόγειου PEOC εκτιμάται ότι θα καλυφθεί από δημόσιους πόρους.

