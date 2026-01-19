Ισπανία: Αυξάνεται ο αριθμός των θυμάτων, στους 40 οι νεκροί – Τριήμερο πένθος μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα

Τουλάχιστον 40 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ περισσότεροι από 100 τραυματίστηκαν από τη σύγκρουση των δύο τρένων στην Ισπανία. Συνολικά, 41 νοσηλεύονται, με 12 να βρίσκονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Ο Υπουργός Μεταφορών, Όσκαρ Πουέντε, προειδοποίησε ότι ο αριθμός των νεκρών «δεν είναι οριστικός», υπογραμμίζοντας την πιθανότητα αύξησής του καθώς εξελίσσονται οι διαδικασίες ταυτοποίησης.

Οι ειδικοί που ερευνούν την αιτία του εκτροχιασμού ενός τρένου υψηλής ταχύτητας την Κυριακή βρήκαν ένα σπασμένο σύνδεσμο στις ράγες, σύμφωνα με το Reuters που επικαλείται πηγή που ενημερώθηκε για τις αρχικές έρευνες για την τραγωδία.

Τα εκτροχιασμένα βαγόνια συγκρούστηκαν με ένα τρένο που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα, σπρώχνοντάς το εκτός των γραμμών και κάτω από ένα ανάχωμα, σε μια από τις χειρότερες σιδηροδρομικές καταστροφές στην Ευρώπη στη σύγχρονη εποχή.

Το ατύχημα συνέβη κοντά στην Αδαμούθ στη νότια επαρχία Κόρδοβα, περίπου 360 χλμ. νότια της Μαδρίτης.

Τεχνικοί επί τόπου που ανέλυσαν τις ράγες εντόπισαν κάποια φθορά στην ένωση μεταξύ τμημάτων της ράγας, στον αρμό (τον λεγόμενο αμφιδέτη), η οποία, όπως είπαν, έδειχνε ότι το σφάλμα υπήρχε εδώ και αρκετό καιρό, ανέφερε η πηγή.

Διαπίστωσαν ότι η ελαττωματική ένωση δημιούργησε ένα κενό μεταξύ των τμημάτων της ράγας που διευρύνθηκε καθώς τα τρένα συνέχιζαν να ταξιδεύουν στις γραμμές.

Η πηγή, η οποία αρνήθηκε να κατονομαστεί λόγω της ευαισθησίας του ζητήματος, δήλωσε ότι οι τεχνικοί πιστεύουν ότι η ελαττωματική ένωση είναι το κλειδί για τον εντοπισμό της ακριβούς αιτίας του δυστυχήματος.

Η Ισπανική Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων (CIAF), στην οποία έχει ανατεθεί η συνολική έρευνα για τα αίτια της καταστροφής, δεν απάντησε αμέσως σε αιτήματα για σχολιασμό.

Ο ισπανικός σιδηροδρομικός φορέας, Adif, το ισπανικό υπουργείο Μεταφορών – το οποίο επιβλέπει την CIAF – επίσης δεν απάντησε σε αιτήματα για σχολιασμό.

Ο Álvaro Fernandez Heredia, πρόεδρος της Renfe, η οποία διαχειρίζεται το δεύτερο τρένο που εκτροχιάστηκε, δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό Cadena Ser ότι είναι πολύ νωρίς για να μιλήσει για τα αίτια. Ωστόσο, το ατύχημα συνέβη υπό «περίεργες συνθήκες», είπε, προσθέτοντας ότι «το ανθρώπινο λάθος πρακτικά αποκλείεται».

Πρωτότυπα ευρήματα από την επιθεώρηση

Τα πρώτα βαγόνια του τρένου που διαχειριζόταν η ισπανική εταιρεία Iryo πέρασαν πάνω από το κενό στις ράγες, αλλά το όγδοο και τελευταίο βαγόνι εκτροχιάστηκαν, συμπαρασύροντας το έβδομο και το έκτο βαγόνι, σύμφωνα με την πηγή.

Η Iryo είναι ένας ιδιωτικός σιδηροδρομικός φορέας, που ανήκει κατά πλειοψηφία στον ιταλικό κρατικό σιδηροδρομικό όμιλο Ferrovie dello Stato.

Η πηγή επισήμανε μια φωτογραφία που δείχνει το κενό στην κάθετη σιδηροτροχιά, η οποία εμφανίστηκε επίσης σε μια φωτογραφία που κοινοποιήθηκε στα μέσα ενημέρωσης από την ισπανική Guardia Civil.

Super nueva. Fotos de la guardia civil. ¿Falta un trozo de la vía? pic.twitter.com/YnjzeciC3l — CRISS 🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸 (@Copperpot67) January 19, 2026

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ και ο υπουργός Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε ήταν μεταξύ των αξιωματούχων που επισκέφθηκαν τον τόπο του δυστυχήματος το πρωί της Δευτέρας. Ο Σάντσεθ ακύρωσε το ταξίδι του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας.

🔴La Guardia Civil facilita imágenes del lugar de la tragedia pic.twitter.com/ExwBR5A5pU — Bertrand Ndongo (@bertrandmyd) January 19, 2026

Ο Πουέντε δήλωσε ότι το τρένο Iryo ήταν ηλικίας μικρότερης των τεσσάρων ετών και ότι οι σιδηροδρομικές γραμμές είχαν ανακαινιστεί πλήρως τον περασμένο Μάιο.

Ο κατασκευαστής τρένων, Hitachi Rail, πραγματοποίησε επιθεώρηση του τρένου στις 15 Ιανουαρίου στο πλαίσιο της τακτικής συντήρησης και δεν διαπίστωσε ανωμαλίες, δήλωσε η πηγή στο Reuters.

Το τρένο είναι ένα Frecciarossa 1000, το ίδιο μοντέλο που χρησιμοποιείται στο δίκτυο υψηλής ταχύτητας της Ιταλίας.

Τα μοιραία 20 δευτερόλεπτα

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, το ατύχημα συνέβη στις 7:45 μ.μ. κοντά στην πόλη Αδαμούθ στην επαρχία της Κόρδοβα, περίπου 360 χλμ. νότια της πρωτεύουσας Μαδρίτης.

Σε αυτό συμμετείχαν δύο τρένα υψηλής ταχύτητας, το ένα εκμεταλλευόμενο η ιδιωτική κοινοπραξία Iryo και το άλλο η Alvia, που διαχειρίζεται η δημόσια σιδηροδρομική εταιρεία της Ισπανίας Renfe.

Τα δύο τελευταία από τα οκτώ βαγόνια του κόκκινου τρένου Iryo που πήγαινε από τη Μάλαγα στη Μαδρίτη εκτροχιάστηκαν σε μια ευθεία γραμμή και χτύπησαν το αντίθετο ρεύμα το τρένο της Alvia, με αποτέλεσμα τα δύο πρώτα βαγόνια του τελευταίου να εκτροχιαστούν και να πέσουν σε ένα ανάχωμα ύψους έως και πέντε μέτρων.

At least 39 people were killed and dozens injured after two trains collided in southern Spain on Sunday evening. The accident marks the country's deadliest rail disaster in more than ten years, as per Spain's Civil Guard and emergency services.#SpainTrainCrash #PeekTV pic.twitter.com/TKRrqC1Cnn — Peek TV (@PeekTV_in) January 19, 2026

Υπήρξε ένα διάστημα 20 δευτερολέπτων μεταξύ του πρώτου εκτροχιασμού και της πρόσκρουσης, πολύ σύντομο για να ενεργοποιηθεί το αυτόματο σύστημα πέδησης, σύμφωνα με τον επικεφαλής της Renfe, Alvaro Fernández Heredia, ο οποίος δήλωσε επίσης ότι το ανθρώπινο λάθος ουσιαστικά αποκλείστηκε.

«Πρέπει να ήταν κάποιο είδος βλάβης στο τροχαίο υλικό ή στην υποδομή και αυτό θα χρειαστεί χρόνο» για να διερευνηθεί, είπε.

Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το Alvia προφανώς είχε χτυπήσει τα εκτροχιασμένα βαγόνια ή τα συντρίμμια του κάτω μέρους του τρένου Iryo. Ο 27χρονος οδηγός του τρένου Alvia σκοτώθηκε στο δυστύχημα, δήλωσε ο επικεφαλής της Renfe.

Το τρένο Iryo μετέφερε περίπου 300 άτομα και μόλις είχε αναχωρήσει από την ιστορική πόλη της Κόρδοβα. Η ταχύτητά του τη στιγμή του ατυχήματος ήταν 110 χλμ/ώρα, πολύ κάτω από το μέγιστο όριο των 250 χλμ/ώρα σε αυτό το τμήμα.

Το τρένο στο αντίθετο ρεύμα, που μετέφερε 187 άτομα, ταξίδευε με ταχύτητα 205 χλμ/ώρα, δήλωσε η Renfe.

Tragedy in southern Spain🇪🇸: a high-speed train derailed, crossed tracks, and hit another train head-on.



More than 21 reportedly killed, and at least 100 injured, with 25 suffering critical injuries#Spain | #trainaccident pic.twitter.com/UHas6y2Luk — Sumit (@SumitHansd) January 19, 2026

Στα εκτροχιασμένα βαγόνια της Alvia επέβαιναν 37 άτομα στο πρώτο και 16 στο δεύτερο. Οι περισσότεροι νεκροί και τραυματίες προέρχονταν από τα δύο πρώτα βαγόνια της Alvia.

Ο υπουργός Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε δήλωσε ότι το Iryo ήταν ηλικίας μικρότερης των τεσσάρων ετών και ότι οι σιδηροδρομικές γραμμές είχαν ανακαινιστεί πλήρως τον περασμένο Μάιο με επένδυση 700 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Iryo δήλωσε ότι το τρένο επιθεωρήθηκε τελευταία φορά στις 15 Ιανουαρίου.

Ο Πουέντε χαρακτήρισε το ατύχημα «εξαιρετικά παράξενο» και είπε ότι αν δεν ερχόταν τρένο από το αντίθετο ρεύμα, ο εκτροχιασμός πιθανότατα δεν θα είχε προκαλέσει θανάτους.

Ο Χοσέ Τριγκέρος, πρόεδρος του Συνδέσμου Μηχανικών Οδοποιίας, δήλωσε ότι η προκαταρκτική ανάλυση των εικόνων και των πληροφοριών που δημοσίευσαν οι αρχές υποδηλώνει «βλάβη του κάτω μέρους των πίσω μονάδων» του τρένου Iryo.

Προηγούμενα προβλήματα

Το συνδικάτο μηχανοδηγών SEMAF είχε προειδοποιήσει τον κρατικό διαχειριστή σιδηροδρομικών υποδομών ADIF σε επιστολή του τον περασμένο Αύγουστο για σοβαρή φθορά στις σιδηροδρομικές γραμμές όπου συγκρούστηκαν τα δύο τρένα, σύμφωνα με αντίγραφο της επιστολής που είδε το Reuters, αναφέροντας ότι λακκούβες, χτυπήματα και ανισορροπίες στις εναέριες γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας προκαλούσαν συχνές βλάβες και καταστρέφουν τα τρένα.

#EXCLUSIVA | Un comunicado de los maquinistas en agosto alertó a Adif de los “baches” y “garrotes” de la línea de Adamuz pero Transportes lo ignoró.



Los trabajadores hablaban de “degradación profunda y acelerada del material” y pedían actuar de inmediato.



Es una negligencia… pic.twitter.com/cHklxiNIFY — Vito Quiles (@vitoquiles) January 19, 2026

Αναλυτικά η επιστολή

«Σας γνωστοποιώ τη βαθιά μας ανησυχία για τη γενική κατάσταση των γραμμών και ιδίως των γραμμών 010, 030, 040 και 050 του δικτύου υψηλής ταχύτητας. Οι μηχανοδηγοί που εργάζονται καθημερινά σε αυτές τις γραμμές αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα, όπως λακκούβες, εξογκώματα, ανισορροπίες στις γραμμές ηλεκτροδότησης πάνω από τις αμαξοστοιχίες κ.α., τα οποία προκαλούν έλλειψη αξιοπιστίας στα ταξίδια τόσο για τους επιβάτες όσο και για τους μηχανοδηγούς.

Ως συνέπεια της κατάστασης αυτών των γραμμών, παρατηρείται μια βαθιά και επιταχυνόμενη φθορά προκαλώντας συχνές βλάβες, όπως για παράδειγμα αστάθεια στην τροχιά, ζημιές στη δομή των τρένων κ.λπ. Οι συνάδελφοί μας μηχανοδηγοί, τους οποίους εκπροσωπούμε, από τις διάφορες σιδηροδρομικές εταιρείες, αναφέρουν καθημερινά το πρόβλημα αυτό στους υπεύθυνους κυκλοφορίας της ADIF, χωρίς να λαμβάνονται μέτρα.

Η SEMAF, ως το πιο αντιπροσωπευτικό επαγγελματικό συνδικάτο εντός της ομάδας, στις διάφορες σιδηροδρομικές εταιρείες, ζητά τη μείωση της μέγιστης ταχύτητας σε αυτές, θέτοντας ως όριο τα 250 χλμ./ώρα. Το μέτρο αυτό θα πρέπει να παραταθεί χρονικά έως ότου το δίκτυο προσαρμοστεί ώστε να μπορεί να κυκλοφορεί με μεγαλύτερη ταχύτητα. Ελπίζουμε ότι θα ληφθούν αμέσως τα κατάλληλα μέτρα, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των εργαζομένων και των επιβατών».

Η κυβέρνηση επικρίθηκε πέρυσι για μια σειρά καθυστερήσεων στο δίκτυο, που προκλήθηκαν από διακοπές ρεύματος και κλοπές από τις γραμμές. Το δίκτυο είναι ευάλωτο σε κλοπές καλωδίων καθώς διασχίζει μεγάλες εκτάσεις άδειας υπαίθρου.

Το σιδηροδρομικό δίκτυο υψηλής ταχύτητας της Ισπανίας, με 3.622 χιλιόμετρα γραμμών, είναι το μεγαλύτερο στην Ευρώπη και το δεύτερο μεγαλύτερο στον κόσμο μετά την Κίνα, σύμφωνα με το ADIF.

Η Ισπανία άνοιξε το σιδηροδρομικό δίκτυο υψηλής ταχύτητας στον ιδιωτικό ανταγωνισμό το 2020, σε μια προσπάθεια να προσφέρει εναλλακτικές λύσεις χαμηλού κόστους στα τρένα AVE της Renfe.

Το Iryo είναι μια κοινοπραξία μεταξύ του ιταλικού κρατικού σιδηροδρομικού φορέα Ferrovie dello Stato, της αεροπορικής εταιρείας Air Nostrum και του ισπανικού επενδυτικού ταμείου υποδομών Globalvia. Άρχισε να λειτουργεί τον Νοέμβριο του 2022, ξεκινώντας με τη διαδρομή Μαδρίτη-Βαρκελώνη και επεκτείνοντας σε άλλες μεγάλες πόλεις.

Το τρένο Iryo ETR1000 κατασκευάζεται από τη συνεργασία της Hitachi Rail-Bombardier στην Ευρώπη για τη μονάδα Trenitalia της Ferrovie. Τα τρένα Alvia της Renfe κατασκευάζονται από τις τοπικές εταιρείες CAF και Talgo.

#BREAKING: Interior footage from a high-speed train derailment shows passengers waiting to be evacuated in Adamuz, Córdoba, Spain.#Spain pic.twitter.com/SjaCe12S8G — JUST IN | World (@justinbroadcast) January 18, 2026

Τριήμερο εθνικό πένθος

Τριήμερο εθνικό πένθος κήρυξε σήμερα ο Πέδρο Σάντσεθ για το σιδηροδρομικό δυστύχημα που σημειώθηκε χθες στη νότια Ισπανία, με τον Ισπανό πρωθυπουργό να υπόσχεται μια «ενδελεχή και απολύτως διαφανή» έρευνα για τα αίτια του σιδηροδρομικού δυστυχήματος που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 39 ανθρώπους.

«Θα μάθουμε την αλήθεια», δήλωσε ο Ισπανός πρωθυπουργός, υποσχόμενος «απόλυτη διαφάνεια και σαφήνεια».

Το τριήμερο εθνικό πένθος «θα ξεκινήσει απόψε τα μεσάνυχτα και θα διαρκέσει έως την Πέμπτη», είπε κατά τη διάρκεια σύντομης ομιλίας του στην Αδαμούθ, την πόλη της Ανδαλουσίας όπου συνέβη η τραγωδία.

Drone αποτυπώνουν σε βίντεο το σιδηροδρομικό δυστύχημα

🔴 DIRECTO | Estas imágenes aéreas de la Guardia Civil muestran cómo está el lugar del accidente ferroviario en Adamuz https://t.co/OjDT8T5DK4 pic.twitter.com/FdMHFdPcZn — EL PAÍS (@el_pais) January 19, 2026

Σοκαριστικές μαρτυρίες

Οι μαρτυρίες όσων έζησαν το δυστύχημα προκαλούν σοκ και περιγράφουν τις εικόνες χάους που εκτυλίχθηκαν.

Ο περιφερειακός πρόεδρος της Ανδαλουσίας, Χουάνμα Μορένο, αναφερόμενος στη σφοδρότητα της σύγκρουσης άφησε ανοιχτή τη πιθανότητα να εντοπιστούν περισσότερα θύματα. «Είναι πιθανό να βρεθούν περισσότεροι νεκροί όταν κανείς βλέπει τη μάζα μετάλλου που υπάρχει εκεί. Οι πυροσβέστες έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά, αλλά δυστυχώς, όταν φτάσουν τα βαριά μηχανήματα για να σηκώσουν τα βαγόνια, είναι πιθανό να εντοπίσουμε περισσότερα θύματα…», είπε χαρακτηριστικά.

«Η πρόσκρουση ήταν τόσο απίστευτα βίαιη που βρήκαμε πτώματα εκατοντάδες μέτρα μακριά, πράγμα που σημαίνει ότι οι άνθρωποι πετάχτηκαν από τα παράθυρα», προσέθεσε.

«Όλα έγιναν πολύ γρήγορα και χαοτικά. Οι βαλίτσες άρχισαν να πέφτουν και όταν τελικά καταφέραμε να βγούμε από τα βαγόνια, είδαμε μια καταστροφική κατάσταση», είπε ένας από τους τραυματίες επιβάτες που βρισκόταν στο τρένο στο προς την Ουέλβα.

Η Άνα, μια νεαρή γυναίκα που ταξίδευε με την αδελφή της στο τρένο της εταιρείας Iryo, περιέγραψε τις εικόνες που αντίκρισε: «Υπήρχαν άνθρωποι που ήταν πολύ, πολύ σοβαρά τραυματισμένοι. Τους είχες μπροστά σου και ήξερες ότι θα πεθάνουν, αλλά δεν μπορούσες να κάνεις τίποτα»

«Το τρένο ανατράπηκε στο πλάι και μετά όλα σκοτείνιασαν και το μόνο που άκουγα ήταν κραυγές», είπε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters. H Άνα ταξίδευε με την αδελφή της, η οποία διασώθηκε από τα συντρίμμια από τους πυροσβέστες.

#noticiastiktok #españa #andalucia #cordoba ♬ sonido original – El País @elpais Ana, una joven que viajaba junto a su hermana en el Iryo Málaga-Madrid que también transportaba a otras 300 personas y chocó con un Alvia Madrid Huelva que llevaba a otras 184, ha descrito las escenas que se encontró: “Había gente que estaba muy, muy mal. Los tenías delante y sabías que se te iban y no puedes hacer nada”, ha lamentado. Su hermana ha sobrevivido junto a ella, pero se encuentra en observación. Su perro, viajaba junto a ellas está desaparecido y Ana ha hecho un llamamiento a localizar a las mascotas que iban en el tren: “También son familia”, ha dicho emocionada #accidente

Η Ρόθιο Φλόρες, επιβάτης του τρένου με προορισμό τη Μαδρίτη, είπε ότι οι επιβάτες εκσφενδονίστηκαν στον αέρα όταν συνέβη το ατύχημα. Η 30χρονη νοσηλεύεται για τα τραύματά της σε νοσοκομείο της Κόρδοβα.

«Είμαι γεμάτη πόνους και μώλωπες», είπε στην El Pais. «Ήταν τρομερό. Πετάχτηκα στον αέρα. Ευτυχώς είμαι καλά, αλλά υπήρχαν πολλοί άνθρωποι που ήταν σε χειρότερη κατάσταση από μένα», λέει.

Η Μαρία Σαν Χοσέ, 33 ετών, που ταξίδευε με το τρένο που έκανε το δρομολόγιο Μάλαγα-Μαδρίτη, διηγήθηκε επίσης στην El Pais ότι οι επιβάτες άρχισαν να νιώθουν δονήσεις και στη συνέχεια «πολλές κρούσεις», που έκαναν τις βαλίτσες να πέσουν, μέχρι που το τρένο σταμάτησε.

«Όταν βγήκαμε, είδαμε δύο βαγόνια του άλλου τρένου αναποδογυρισμένα». Ο 44χρονος Σαντιάγο εξήγησε ότι το τρένο με το οποίο ταξίδευε άρχισε να κουνιέται από τη μία πλευρά στην άλλη μέχρι που τελικά σταμάτησε.

«Όταν βγήκα, είδα ένα νεκρό άτομο. Προσπαθήσαμε να πάμε στο βαγόνι νούμερο ένα, αλλά ήταν ένα σωρός από σίδερα. Οι άνθρωποι ζητούσαν βοήθεια και προσπαθήσαμε να τους βγάλουμε, αλλά ήταν πολύ δύσκολο».

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, οι υπηρεσίες εκτάκτων αναγκών άργησαν να φτάσουν, «περίπου μία ώρα». Η Μαρία Βιδάλ, 32 ετών, που ταξίδευε στο τρένο της Iryo, είπε ότι ένιωσε «σαν να γίνεται σεισμός».

«Όλα δονήθηκαν, ξαφνικά το τρένο φρέναρε απότομα και έπεσε το ρεύμα. Οι υπάλληλοι της Iryo ρώτησαν αν υπήρχαν γιατροί για να πάνε στα βαγόνια 6, 7 και 8. Εγώ ήμουν στο τέταρτο. Μείναμε μέσα περίπου 40 λεπτά. Είδα ανθρώπους σε πολύ άσχημη κατάσταση», αφηγήθηκε.

