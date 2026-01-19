Ισπανία: Προδιαγεγραμμένο έγκλημα η σύγκρουση τρένων – Οι μηχανοδηγοί είχαν προειδοποιήσει για πρόβλημα στις ράγες, αποκλείστηκε το ανθρώπινο λάθος

Η σύγκρουση και ο εκτροχιασμός τρένων την Κυριακή στη νότια Ισπανία σκότωσαν τουλάχιστον 39 ανθρώπους και άφησαν 122 τραυματίες, με τους αξιωματούχους να τονίζουν την «εξαιρετικά παράξενη» φύση του ατυχήματος σε ένα ευθύγραμμο τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, το ατύχημα συνέβη στις 7:45 μ.μ. κοντά στην πόλη Αδαμούθ στην επαρχία της Κόρδοβα, περίπου 360 χλμ. νότια της πρωτεύουσας Μαδρίτης.

Σε αυτό συμμετείχαν δύο τρένα υψηλής ταχύτητας, το ένα εκμεταλλευόμενο η ιδιωτική κοινοπραξία Iryo και το άλλο η Alvia, που διαχειρίζεται η δημόσια σιδηροδρομική εταιρεία της Ισπανίας Renfe.

Τα δύο τελευταία από τα οκτώ βαγόνια του κόκκινου τρένου Iryo που πήγαινε από τη Μάλαγα στη Μαδρίτη εκτροχιάστηκαν σε μια ευθεία γραμμή και χτύπησαν το αντίθετο ρεύμα το τρένο της Alvia, με αποτέλεσμα τα δύο πρώτα βαγόνια του τελευταίου να εκτροχιαστούν και να πέσουν σε ένα ανάχωμα ύψους έως και πέντε μέτρων.

At least 39 people were killed and dozens injured after two trains collided in southern Spain on Sunday evening. The accident marks the country's deadliest rail disaster in more than ten years, as per Spain's Civil Guard and emergency services.#SpainTrainCrash #PeekTV pic.twitter.com/TKRrqC1Cnn — Peek TV (@PeekTV_in) January 19, 2026

Τι λένε οι αξιωματούχοι

Υπήρξε ένα διάστημα 20 δευτερολέπτων μεταξύ του πρώτου εκτροχιασμού και της πρόσκρουσης, πολύ σύντομο για να ενεργοποιηθεί το αυτόματο σύστημα πέδησης, σύμφωνα με τον επικεφαλής της Renfe, Alvaro Fernández Heredia, ο οποίος δήλωσε επίσης ότι το ανθρώπινο λάθος ουσιαστικά αποκλείστηκε.

«Πρέπει να ήταν κάποιο είδος βλάβης στο τροχαίο υλικό ή στην υποδομή και αυτό θα χρειαστεί χρόνο» για να διερευνηθεί, είπε.

Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το Alvia προφανώς είχε χτυπήσει τα εκτροχιασμένα βαγόνια ή τα συντρίμμια του κάτω μέρους του τρένου Iryo. Ο 27χρονος οδηγός του τρένου Alvia σκοτώθηκε στο δυστύχημα, δήλωσε ο επικεφαλής της Renfe.

Το τρένο Iryo μετέφερε περίπου 300 άτομα και μόλις είχε αναχωρήσει από την ιστορική πόλη της Κόρδοβα. Η ταχύτητά του τη στιγμή του ατυχήματος ήταν 110 χλμ/ώρα, πολύ κάτω από το μέγιστο όριο των 250 χλμ/ώρα σε αυτό το τμήμα.

Το τρένο στο αντίθετο ρεύμα, που μετέφερε 187 άτομα, ταξίδευε με ταχύτητα 205 χλμ/ώρα, δήλωσε η Renfe.

Tragedy in southern Spain🇪🇸: a high-speed train derailed, crossed tracks, and hit another train head-on.



More than 21 reportedly killed, and at least 100 injured, with 25 suffering critical injuries#Spain | #trainaccident pic.twitter.com/UHas6y2Luk — Sumit (@SumitHansd) January 19, 2026

Στα εκτροχιασμένα βαγόνια της Alvia επέβαιναν 37 άτομα στο πρώτο και 16 στο δεύτερο. Οι περισσότεροι νεκροί και τραυματίες προέρχονταν από τα δύο πρώτα βαγόνια της Alvia.

Ο υπουργός Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε δήλωσε ότι το Iryo ήταν ηλικίας μικρότερης των τεσσάρων ετών και ότι οι σιδηροδρομικές γραμμές είχαν ανακαινιστεί πλήρως τον περασμένο Μάιο με επένδυση 700 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Iryo δήλωσε ότι το τρένο επιθεωρήθηκε τελευταία φορά στις 15 Ιανουαρίου.

Ο Πουέντε χαρακτήρισε το ατύχημα «εξαιρετικά παράξενο» και είπε ότι αν δεν ερχόταν τρένο από το αντίθετο ρεύμα, ο εκτροχιασμός πιθανότατα δεν θα είχε προκαλέσει θανάτους.

Ο Χοσέ Τριγκέρος, πρόεδρος του Συνδέσμου Μηχανικών Οδοποιίας, δήλωσε ότι η προκαταρκτική ανάλυση των εικόνων και των πληροφοριών που δημοσίευσαν οι αρχές υποδηλώνει «βλάβη του κάτω μέρους των πίσω μονάδων» του τρένου Iryo.

Προηγούμενα προβλήματα

Το συνδικάτο μηχανοδηγών SEMAF είχε προειδοποιήσει τον κρατικό διαχειριστή σιδηροδρομικών υποδομών ADIF σε επιστολή του τον περασμένο Αύγουστο για σοβαρή φθορά στις σιδηροδρομικές γραμμές όπου συγκρούστηκαν τα δύο τρένα, σύμφωνα με αντίγραφο της επιστολής που είδε το Reuters, αναφέροντας ότι λακκούβες, χτυπήματα και ανισορροπίες στις εναέριες γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας προκαλούσαν συχνές βλάβες και καταστρέφουν τα τρένα.

Η κυβέρνηση επικρίθηκε πέρυσι για μια σειρά καθυστερήσεων στο δίκτυο, που προκλήθηκαν από διακοπές ρεύματος και κλοπές από τις γραμμές. Το δίκτυο είναι ευάλωτο σε κλοπές καλωδίων καθώς διασχίζει μεγάλες εκτάσεις άδειας υπαίθρου.

Το σιδηροδρομικό δίκτυο υψηλής ταχύτητας της Ισπανίας, με 3.622 χιλιόμετρα γραμμών, είναι το μεγαλύτερο στην Ευρώπη και το δεύτερο μεγαλύτερο στον κόσμο μετά την Κίνα, σύμφωνα με το ADIF.

Η Ισπανία άνοιξε το σιδηροδρομικό δίκτυο υψηλής ταχύτητας στον ιδιωτικό ανταγωνισμό το 2020, σε μια προσπάθεια να προσφέρει εναλλακτικές λύσεις χαμηλού κόστους στα τρένα AVE της Renfe.

Το Iryo είναι μια κοινοπραξία μεταξύ του ιταλικού κρατικού σιδηροδρομικού φορέα Ferrovie dello Stato, της αεροπορικής εταιρείας Air Nostrum και του ισπανικού επενδυτικού ταμείου υποδομών Globalvia. Άρχισε να λειτουργεί τον Νοέμβριο του 2022, ξεκινώντας με τη διαδρομή Μαδρίτη-Βαρκελώνη και επεκτείνοντας σε άλλες μεγάλες πόλεις.

Το τρένο Iryo ETR1000 κατασκευάζεται από τη συνεργασία της Hitachi Rail-Bombardier στην Ευρώπη για τη μονάδα Trenitalia της Ferrovie. Τα τρένα Alvia της Renfe κατασκευάζονται από τις τοπικές εταιρείες CAF και Talgo.

#BREAKING: Interior footage from a high-speed train derailment shows passengers waiting to be evacuated in Adamuz, Córdoba, Spain.#Spain pic.twitter.com/SjaCe12S8G — JUST IN | World (@justinbroadcast) January 18, 2026

Τριήμερο εθνικό πένθος

Τριήμερο εθνικό πένθος κήρυξε σήμερα ο Πέδρο Σάντσεθ για το σιδηροδρομικό δυστύχημα που σημειώθηκε χθες στη νότια Ισπανία, με τον Ισπανό πρωθυπουργό να υπόσχεται μια «ενδελεχή και απολύτως διαφανή» έρευνα για τα αίτια του σιδηροδρομικού δυστυχήματος που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 39 ανθρώπους.

«Θα μάθουμε την αλήθεια», δήλωσε ο Ισπανός πρωθυπουργός, υποσχόμενος «απόλυτη διαφάνεια και σαφήνεια».

Το τριήμερο εθνικό πένθος «θα ξεκινήσει απόψε τα μεσάνυχτα και θα διαρκέσει έως την Πέμπτη», είπε κατά τη διάρκεια σύντομης ομιλίας του στην Αδαμούθ, την πόλη της Ανδαλουσίας όπου συνέβη η τραγωδία.

