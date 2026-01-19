search
ΚΟΣΜΟΣ

19.01.2026 15:52

Δεν θα πάνε οι Δανοί στο Νταβός καθώς κλιμακώνεται η διαμάχη για τη Γροιλανδία

19.01.2026 15:52
DAVOS

Δανοί αξιωματούχοι αποφάσισαν να μην παραστούν στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με το Bloomgerg, εν μέσω μιας εντεινόμενης διαμάχης για τη Γροιλανδία, η οποία κλονίζει τις διατλαντικές σχέσεις.

«Εκπρόσωποι της δανικής κυβέρνησης προσκλήθηκαν φέτος και τυχόν αποφάσεις σχετικά με την παρουσία της κυβέρνησης είναι θέμα των ενδιαφερομένων», ανέφερε το Φόρουμ.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι η δανική κυβέρνηση δεν θα εκπροσωπηθεί στο Νταβός αυτή την εβδομάδα».

Η διαμάχη με τη Γροιλανδία κλιμακώθηκε το Σαββατοκύριακο, αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να επιβάλει δασμούς σε αγαθά από οκτώ συμμάχους του ΝΑΤΟ, ωθώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση να εξετάσει το ενδεχόμενο επιβολής δασμών σε αμερικανικά αγαθά ύψους 93 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Ο Tραμπ ανακοίνωσε στις 17 Ιανουαρίου δασμό 10% από την 1η Φεβρουαρίου, ο οποίος θα αυξηθεί στο 25% τον Ιούνιο, εκτός εάν υπάρξει συμφωνία για την «αγορά της Γροιλανδίας».

Ο Τραμπ εξαπέλυσε τις απειλές αφότου οι χώρες δήλωσαν ότι θα πραγματοποιήσουν συμβολικές ασκήσεις στρατιωτικού σχεδιασμού του ΝΑΤΟ στο ημιαυτόνομο δανικό έδαφος για την υπεράσπιση του αρκτικού νησιού έναντι της Κίνας και της Ρωσίας.

