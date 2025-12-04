search
ΚΟΣΜΟΣ

04.12.2025 23:17

Ο Τραμπ αντικατέστησε μετά από διαφωνία τον επικεφαλής αρχιτέκτονα που επέβλεπε την κατασκευή αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο

04.12.2025 23:17
trump ballroom

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε νέο αρχιτέκτονα για την επίβλεψη της υπό κατασκευής αίθουσας χορού στο προεδρικό συγκρότημα, μετά τις πρόσφατες διαφωνίες που προέκυψαν με τον αρχικό μελετητή.

Η αλλαγή ήρθε στον απόηχο δημοσιεύματος της Washington Post, σύμφωνα με το οποίο ο Τραμπ συγκρούστηκε με τον James McCrery II σχετικά με το μέγεθος και την κλίμακα της σχεδιαζόμενης προσθήκης. Ο McCrery είχε εκφράσει σοβαρές ενστάσεις, υποστηρίζοντας ότι μια αίθουσα χορού 90.000 τετραγωνικών ποδιών θα επισκίαζε το ίδιο το ιστορικό κτίριο των 55.000 τετραγωνικών ποδιών, παραβιάζοντας βασικές αρχιτεκτονικές αρχές συμμετρίας και ισορροπίας.

Παράλληλα, παραμένουν αδιευκρίνιστες κρίσιμες λεπτομέρειες για το έργο, όπως το τελικό ύψος της νέας κατασκευής αλλά και η τύχη του υπόγειου καταφυγίου εκτάκτου ανάγκης που βρίσκεται κάτω από την Ανατολική Πτέρυγα. Επιπλέον, η ταχύτητα με την οποία προχώρησε η κατεδάφιση του παλαιού τμήματος, πριν ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις, έχει προκαλέσει αντιδράσεις.

Τη θέση του James McCrery αναλαμβάνει ο Shalom Baranes, ένας από τους πιο έμπειρους και καταξιωμένους αρχιτέκτονες της Ουάσινγκτον, γνωστός για δεκαετίες συνεργασιών με ομοσπονδιακές υπηρεσίες. Η εταιρεία του έχει υπογράψει σημαντικά έργα, όπως παρεμβάσεις στο κεντρικό κτίριο του Υπουργείου Οικονομικών και στην έδρα της Διοίκησης Γενικών Υπηρεσιών.

Παρά την αντικατάστασή του, ο McCrery εξακολουθεί —σύμφωνα με εκπροσώπους του Λευκού Οίκου— να διατηρεί έναν «συμβουλευτικό ρόλο» στο έργο, χωρίς ωστόσο να έχει πλέον την εποπτεία της κατασκευής.

Το έργο και οι αντιδράσεις

Η νέα αίθουσα χορού, έκτασης περίπου 8.400 τ.μ., ανακοινώθηκε τον Ιούλιο. Μέσα σε λίγες μέρες τον Οκτώβριο, συνεργεία κατεδάφισαν ολόκληρη την Ανατολική Πτέρυγα χωρίς να υπάρχει γνωστή άδεια ή έγκριση από το Κογκρέσο ή τις αρμόδιες επιτροπές διατήρησης κτιρίων.

Το αρχικό κόστος των 200 εκατομμυρίων δολαρίων έχει ήδη ανέβει στα 300 εκατομμύρια, με στόχο χωρητικότητας έως και 1.000 ατόμων. Το έργο είναι εξ ολοκλήρου ιδιωτικά χρηματοδοτούμενο.

Βουλευτές ζήτησαν από την κυβέρνηση πλήρη διαφάνεια, υποστηρίζοντας ότι τέτοια δημόσια έργα δεν πρέπει να εξαρτώνται από εταιρικά χρήματα, αλλά να χρηματοδοτούνται με δημόσιο έλεγχο και μέσω του Κογκρέσου.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση των Washington Post / ABC News / Ipsos, οι Αμερικανοί αντιτίθενται στην κατεδάφιση της Ανατολικής Πτέρυγας με αναλογία 2 προς 1.

Η πλειοψηφία θεωρεί ότι η μετατροπή του Λευκού Οίκου σε εργοτάξιο με ιδιωτική χρηματοδότηση εγείρει σοβαρά ηθικά και θεσμικά ζητήματα.

