Ιρλανδία: Στρατιωτικά drones πέταξαν στην πορεία του αεροσκάφους του Ζελένσκι – Γιατί δεν καταρρίφθηκαν

Προς την πορεία του αεροσκάφους του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι πάνω από τη θάλασσα, κοντά στο αεροδρόμιο του Δουβλίνου, κατευθύνθηκαν τέσσερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη στρατιωτικού τύπου που παραβίασαν τη ζώνη απαγόρευσης πτήσεων, αργά το βράδυ της Δευτέρας, όπως αποκαλύπτει το The Journal.

Το προεδρικό αεροσκάφος προσγειώθηκε, λίγο νωρίτερα από το προγραμματισμένο, λίγα μόλις δευτερόλεπτα πριν σημειωθεί το περιστατικό, γύρω στις 11 μ.μ. Τα drones έφτασαν στο ακριβές σημείο όπου αναμενόταν να περάσει το αεροσκάφος, την ακριβή στιγμή που επρόκειτο να διασταυρωθεί με το σημείο αυτό.

Now on The Explainer: Military-style drones breached a no-fly zone as Volodymyr Zelenskyy arrived into Dublin. Where did the come from? And what does it say about Ireland’s capacity to deal with an incident like this?



Listen wherever you get your podcasts https://t.co/TS4dkS6D9t pic.twitter.com/YAJVQEAB0U — TheJournal.ie (@thejournal_ie) December 4, 2025

Στη συνέχεια, τα drones κινούνταν κυκλικά πάνω από ένα πλοίο του ιρλανδικού Πολεμικού Ναυτικού που είχε σταλεί μυστικά στη Θάλασσα της Ιρλανδίας στο πλαίσιο της επίσκεψης του Ζελένσκι.

Πηγές αναφέρουν ότι τα drones απογειώθηκαν από τα βορειοανατολικά του Δουβλίνου, πιθανόν από την περιοχή του Howth, και πέταξαν έως και δύο ώρες. Γίνονται έρευνες για να διαπιστωθεί αν απογειώθηκαν από ξηρά ή από κάποιο μη εντοπισμένο πλοίο.

Δεν είναι ακόμη γνωστό ποιος τα χειριζόταν ούτε πού βρίσκονται τώρα.

Τα drones στρατιωτικών προδιαγραφών μπορούν να εκτελούν ευρύ φάσμα επιχειρησιακών λειτουργιών. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το γεγονός ότι είχαν τα φώτα τους αναμμένα οδηγεί τις υπηρεσίες ασφαλείας στην εκτίμηση ότι ο σκοπός ήταν να διαταράξουν την άφιξη της πτήσης του Ζελένσκι στο Δουβλίνο.

Ο αρχηγός της αστυνομίας Τζάστιν Κέλι ενημερώθηκε για το περιστατικό τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης. Εκτιμάται ότι ο πρωθυπουργός και οι υπουργοί Δικαιοσύνης και Άμυνας ενημερώθηκαν επίσης λίγες ώρες αργότερα. Δεν είναι σαφές αν οι ιρλανδικές αρχές ενημέρωσαν την ουκρανική πλευρά.

Το περιστατικό θυμίζει αντίστοιχες παραβιάσεις με drones που έχουν σημειωθεί σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια τους τελευταίους μήνες, προκαλώντας το κλείσιμο των αεροδρομίων σε Βρυξέλλες και Δανία και αυξάνοντας τις εντάσεις ασφάλειας.

Οι ιρλανδικές υπηρεσίες ασφαλείας διαπίστωσαν ότι τα drones στη Θάλασσα της Ιρλανδίας ήταν μεγάλα, ιδιαίτερα ακριβά και στρατιωτικών προδιαγραφών, και ότι το περιστατικό μπορεί να χαρακτηριστεί ως υβριδική επίθεση.

Η υβριδική επίθεση περιλαμβάνει τη χρήση στρατιωτικών και μη στρατιωτικών μέσων, όπως παρεμβολές με drones, κυβερνοεπιθέσεις, σαμποτάζ και παραπληροφόρηση, με στόχο την αποδυνάμωση ή αποσταθεροποίηση ενός αντιπάλου χωρίς την κήρυξη πολέμου. Συνήθως πραγματοποιείται από κρατικές στρατιωτικές και μυστικές υπηρεσίες.

Εκτιμάται ότι τα drones έχασαν την προσέγγιση του προεδρικού αεροσκάφους και στη συνέχεια στράφηκαν προς το LÉ William Butler Yeats, το ναυτικό σκάφος που είχε αναπτυχθεί μυστικά στα ανοικτά του Δουβλίνου. Τα drones λειτούργησαν εντός των 12 ναυτικών μιλίων των ιρλανδικών χωρικών υδάτων.

Αποφασίστηκε να μην καταρριφθούν τα drones, ενώ το ναυτικό σκάφος δεν διέθετε εξοπλισμό για να τα εξουδετερώσει. Ένα αεροσκάφος της ιρλανδικής Αεροπορίας περιπολούσε επίσης την περιοχή, αλλά δεν ενεπλάκη.

Οι ιρλανδικές δυνάμεις είχαν περιορισμένα μέσα για να αντιμετωπίσουν την απειλή. Ο φορητός εξοπλισμός κατά drones που είχαν προμηθευτεί δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, καθώς τα UAV βρίσκονταν εκτός εμβέλειας. Το πολεμικό πλοίο διέθετε μόνο τα πολυβόλα του, ενώ το LÉ Yeats δεν έχει σύστημα αεροπορικού ραντάρ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σκοποί στο κατάστρωμα του πλοίου εντόπισαν τα drones.

Διαβάστε επίσης:

Κανονικά η συμμετοχή του Ισραήλ στη Eurovision – Αποχωρούν Ολλανδία, Ιρλανδία, Σλοβενία και Ισπανία

Ο Κιρ Στάρμερ είδε την Κλόντια Σίφερ δίπλα του, ενθουσιάστηκε και τον «τσάκωσε» η κάμερα (Video)

«Με βίαζαν, με βασάνιζαν και με κρέμασαν από το ταβάνι»: Σοκάρει η ακαδημαϊκός που ήταν αιχμάλωτη στο Ιράκ για πάνω από 2 χρόνια