search
ΣΑΒΒΑΤΟ 22.11.2025 17:06
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.11.2025 16:05

Ολλανδία: Πυρά κατά άγνωστης προέλευσης drones πάνω από αεροπορική βάση

22.11.2025 16:05
drone 444- new

Ο ολλανδικός στρατός άνοιξε πυρ κατά των drones που εντοπίστηκαν πάνω από αεροπορική βάση στη νοτιοανατολική Ολλανδία το βράδυ της Παρασκευής, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της χώρας το Σάββατο.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το Reuters, το προσωπικό ασφαλείας στη βάση Φόκελ, κοντά στα σύνορα με τη Γερμανία, εντόπισε τα drones μεταξύ 7 μ.μ. και 9 μ.μ. (18:00-20:00 GMT), ανέφερε το υπουργείο.

«Τα drones απομακρύνθηκαν»

«Στελέχη της αεροπορίας χρησιμοποίησαν όπλα από το έδαφος για να καταρρίψουν τα drones», πρόσθεσε. «Τα drones απομακρύνθηκαν και δεν ανακτήθηκαν», σημείωσε. Το ολλανδικό υπουργείο Άμυνας σημειώνει πως δεν είναι σαφές γιατί τα ντρόουν πετάνε σε περιοχές που δεν επιτρέπεται. Η στρατονομία έκανε γνωστό πως ξεκίνησε μια έρευνα.

Διαβάστε επίσης:

Ζελένσκι: Όρισε τα μέλη της αντιπροσωπείας του Κιέβου που θα διαπραγματευτούν το σχέδιο Τραμπ

«Ο Γουίτκοφ χρειάζεται ψυχίατρο»: Οργή στην Ευρώπη με το σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία

Τραμπ: Άφησε τον Μαμντάνι να τον αποκαλεί «φασίστα» – «Είναι πιο εύκολο, δεν με πειράζει» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
keramews
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεραμέως: «Μειώθηκαν κατά 76% τα εκκρεμή ραντεβού των ΚΕΠΑ μέσα σε έναν χρόνο»

vietnam_plimmires
ΚΟΣΜΟΣ

Βιετνάμ: Τουλάχιστον 55 νεκροί σε λιγότερο από μια εβδομάδα λόγω των πλημμυρών

pyramida
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Forever Is Now 2025»: Η σύγχρονη τέχνη επιστρέφει στις Πυραμίδες της Γκίζας – Οι αρχαίες πυραμίδες μετατρέπονται σε υπαίθρια γκαλερί

pagetos kryo
ΕΛΛΑΔΑ

Ψύχος από αύριο Κυριακή – Απότομη πτώση της θερμοκρασίας κατά 8 βαθμούς

peter_morgan
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Ο Πίτερ Μόργκαν φέρνει το «The Boys From Brazil» του Αϊρα Λέβιν στο Netflix

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ALKOTEST NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Διπλώματα οδήγησης: Φρένο στις ανανεώσεις άνω των 65 ετών, στοπ στην οδήγηση χωρίς αλκοτεστ και κράνος

atixima-ithopoioi-aleiferopoulos
LIFESTYLE

Ατύχημα επί σκηνής στο θέατρο Άλμα – Αλειφερόπουλος και Μήλιας έπεσαν από σκαλιά, ακυρώνονται μέχρι την Κυριακή οι παραστάσεις

ece372348-fig-0001-m
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Καναδάς: Ευφυής λύκαινα ανεβάζει από το βυθό μια παγίδα για καβούρια για να τραφεί, εκπλήσσοντας τους επιστήμονες (videos)

GRAND_HOTEL
MEDIA

ΑΝΤ1: «Check out» από τις Κυριακές κάνει το «Grand Hotel»

likos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αναστάτωση στο Αριστοτέλειο – Λύκος εμφανίστηκε στο προαύλιο του ΤΕΦΑΑ (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 22.11.2025 17:04
keramews
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεραμέως: «Μειώθηκαν κατά 76% τα εκκρεμή ραντεβού των ΚΕΠΑ μέσα σε έναν χρόνο»

vietnam_plimmires
ΚΟΣΜΟΣ

Βιετνάμ: Τουλάχιστον 55 νεκροί σε λιγότερο από μια εβδομάδα λόγω των πλημμυρών

pyramida
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Forever Is Now 2025»: Η σύγχρονη τέχνη επιστρέφει στις Πυραμίδες της Γκίζας – Οι αρχαίες πυραμίδες μετατρέπονται σε υπαίθρια γκαλερί

1 / 3