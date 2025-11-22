Ολλανδία: Πυρά κατά άγνωστης προέλευσης drones πάνω από αεροπορική βάση

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ο ολλανδικός στρατός άνοιξε πυρ κατά των drones που εντοπίστηκαν πάνω από αεροπορική βάση στη νοτιοανατολική Ολλανδία το βράδυ της Παρασκευής, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της χώρας το Σάββατο.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το Reuters, το προσωπικό ασφαλείας στη βάση Φόκελ, κοντά στα σύνορα με τη Γερμανία, εντόπισε τα drones μεταξύ 7 μ.μ. και 9 μ.μ. (18:00-20:00 GMT), ανέφερε το υπουργείο.
«Στελέχη της αεροπορίας χρησιμοποίησαν όπλα από το έδαφος για να καταρρίψουν τα drones», πρόσθεσε. «Τα drones απομακρύνθηκαν και δεν ανακτήθηκαν», σημείωσε. Το ολλανδικό υπουργείο Άμυνας σημειώνει πως δεν είναι σαφές γιατί τα ντρόουν πετάνε σε περιοχές που δεν επιτρέπεται. Η στρατονομία έκανε γνωστό πως ξεκίνησε μια έρευνα.
