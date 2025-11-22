Ολλανδία: Πυρά κατά άγνωστης προέλευσης drones πάνω από αεροπορική βάση

Ο ολλανδικός στρατός άνοιξε πυρ κατά των drones που εντοπίστηκαν πάνω από αεροπορική βάση στη νοτιοανατολική Ολλανδία το βράδυ της Παρασκευής, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της χώρας το Σάββατο.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το Reuters, το προσωπικό ασφαλείας στη βάση Φόκελ, κοντά στα σύνορα με τη Γερμανία, εντόπισε τα drones μεταξύ 7 μ.μ. και 9 μ.μ. (18:00-20:00 GMT), ανέφερε το υπουργείο.

Gisteravond zijn boven Vliegbasis Volkel drones gesignaleerd.



Vanaf de grond zijn wapens ingezet om deze neer te halen. De drones zijn vertrokken en (nog) niet gevonden. Nader onderzoek loopt.



Bij militaire locaties zijn drones NIET de bedoeling. Waar nodig treden we op. pic.twitter.com/jk29yoMf0A — Ruben Brekelmans (@DefensieMin) November 22, 2025

«Τα drones απομακρύνθηκαν»

«Στελέχη της αεροπορίας χρησιμοποίησαν όπλα από το έδαφος για να καταρρίψουν τα drones», πρόσθεσε. «Τα drones απομακρύνθηκαν και δεν ανακτήθηκαν», σημείωσε. Το ολλανδικό υπουργείο Άμυνας σημειώνει πως δεν είναι σαφές γιατί τα ντρόουν πετάνε σε περιοχές που δεν επιτρέπεται. Η στρατονομία έκανε γνωστό πως ξεκίνησε μια έρευνα.

Διαβάστε επίσης:

Ζελένσκι: Όρισε τα μέλη της αντιπροσωπείας του Κιέβου που θα διαπραγματευτούν το σχέδιο Τραμπ

«Ο Γουίτκοφ χρειάζεται ψυχίατρο»: Οργή στην Ευρώπη με το σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία

Τραμπ: Άφησε τον Μαμντάνι να τον αποκαλεί «φασίστα» – «Είναι πιο εύκολο, δεν με πειράζει» (Video)