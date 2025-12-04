Νεκρός ο Γιασέρ Αμού Σαμπάμπ – Ήταν ηγέτης πανίσχυρης πολιτοφυλακής με έδρα τη Γάζα που συνεργαζόταν με το Ισραήλ

Σκοτώθηκε σε βίαιη σύγκρουση ο Γιασέρ Αμού Σαμπάμπ ηγέτης μίας από τις πολιτοφυλακες, που οπλίστηκαν από το Ισραήλ με στόχο αποδυναμωθεί η παρουσία της Χαμάς στη Γάζα.

Ο Γιασέρ Αμπού Σαμπάμπ, με καταγωγή από φυλή βεδουίνων, ήταν ηγέτης της πιο καλά οπλισμένης πολιτοφυλακής (Λαϊκές Δυνάμεις), που αναδύθηκε στη Γάζα κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Τα proxies του Ισραήλ

Σύμφωνα με τον «Guardian» οι πολιτοφυλακές φαίνεται πως υποστηρίχθηκαν από το Ισραήλ, στο πλαίσιο της στρατηγικής του να πολεμήσει τη Χαμάς με proxies.

He lived as a traitor and died as an infidel…

Thus ended the illusory legend of the so-called Yasser Abu Shabab, whom Israel created to strike at the Palestinian resistance…

Celebrations in Gaza and beyond, rejoicing over his killing today in Gaza. pic.twitter.com/Ee3BJZj0oj — khaled mahmoued (@khaledmahmoued1) December 4, 2025

O Γιασέρ Αμού Σαμπάμπ τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια συμπλοκής και 1-2 εικοσιτετράωρα αργότερα κατέληξε. Εκπρόσωπος της Χαμάς τον αποκάλεσε «συνεργάτη» και ξεκαθάρισε ότι η οργάνωση δεν έχει καμία ανάμειξη στον θάνατο του.

Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου τον Οκτώβρη παραδέχθηκε ότι το Ισραήλ όπλισε ομάδες ανταγωνιστικές στη Χαμάς.

BREAKING:



🇮🇱🇵🇸 Hamas have killed Yasser Abu Shabab, the Palestinian commander who was cooperating with Israel



Hamas fighters entered behind the Israeli-controlled Yellow Line, killed him, and successfully withdrew. pic.twitter.com/3WEkFzm5Jf — Megatron (@Megatron_ron) December 4, 2025

«Το τέλος ήταν προδιαγεγραμμένο. Είτε τον σκότωσε η Χαμάς είτε σε σκοτώθηκε σε σύγκρουση φατριών, ήταν προφανές ότι θα τελείωνε έτσι», δήλωσε ο Δρ. Michael Milshtein, πρώην αξιωματικός της ισραηλινής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών και ειδικός σε θέματα Χαμάς στο Κέντρο Moshe Dayan του Πανεπιστημίου του Τελ Αβίβ.

Πώς σκοτώθηκε

Ο Γιασέρ Αμού Σαμπάμπ είχε εξοριστεί από τη φυλή των βεδουίνων. Σύμφωνα με αναφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οι άνδρες του είχαν απαγάγει μέλος ισχυρής, καλά οπλισμένης οικογένειας και ο ίδιος αρνήθηκε να τον απελευθερώσει.

Τελικά, η οικογένεια του απαχθέντα επιτέθηκε το αρχηγείο των Λαϊκών Δυνάμεων, με τον Σαμπάμπ να τραυματίζεται σοβαρά κατά τη διάρκεια της συμπλοκής.

Σε βίντεο που είχε δημοσιεύσει τον Νοέμβριο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διάταζε τους άνδρες του να καθαρίσουν τη Ράφα «από τον τρόμο», αναφερόμενος προφανώς στη Χαμάς. Ο ίδιος περιέγραφε, ωστόσο, τον εαυτό του ως «ανθρωπιστή».

Το Ισραήλ αρχικά είχε απευθυνθεί στους κοινοτικούς άρχοντες και στους πρεσβύτερους των οικογενειών, με το σκεπτικό να δημιουργηθεί μία συμμαχία κατά της Χαμάς.

Συνειδητοποιώντας ότι μία τέτοια συμμαχία δεν θα «κρατούσε», απευθύνθηκε σε πρόσωπα σαν τον Γιασέρ Αμού Σαμπάμπ, που είχαν εμπλοκή σε λεηλασίες ανθρωπιστικών κομβόι.

