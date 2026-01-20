Τραγωδία στην Ισπανία: Οι συγκλονιστικές ιστορίες μέσα από τα συντρίμμια –Το 6χρονο κορίτσι που περπατούσε μόνο του στις ράγες

Τα πρόσωπα της τραγωδίας των ισπανικών σιδηροδρόμων προκαλούν ανατριχίλα με τις ιστορίες που κουβαλούν και έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Μέσα στα συντρίμμια, στο σκοτάδι και την απόλυτη σιωπή που ακολούθησε τον εκτροχιασμό του τρένου Alvia κοντά στην Adamuz της Κόρδοβα, δύο διασώστες αντίκρισαν μια εικόνα που θα τους στοιχειώνει για πάντα: ένα εξάχρονο κορίτσι να περιπλανιέται μόνο του πάνω στις σιδηροδρομικές γραμμές. Ήταν ζωντανή. Και ήταν το μοναδικό μέλος της οικογένειας Zamorano Álvarez που σώθηκε.

Το κορίτσι ταξίδευε μαζί με τους γονείς της, τον 12χρονο αδελφό της και έναν ξάδερφό της. Και οι τέσσερις έχασαν τη ζωή τους. Η είδηση έφτασε στη γιαγιά της, η οποία περίμενε με αγωνία στον σταθμό της Ουέλβα, κρατώντας μια ελπίδα που έσβησε οριστικά το απόγευμα της Δευτέρας, όταν επιβεβαιώθηκαν οι σοροί.

Η οικογένεια είχε ξεκινήσει το ταξίδι της με χαρά, σύμφωνα με την El Pais. Είχαν πάει στη Μαδρίτη για να παρακολουθήσουν τη Ρεάλ Μαδρίτης, την αγαπημένη τους ομάδα, να νικά τη Λεβάντε στο Σαντιάγο Μπερναμπέου και να δουν το μιούζικαλ «Ο Βασιλιάς των Λιονταριών». Μια οικογενειακή ανάμνηση που έμελλε να μετατραπεί σε τραγωδία λίγες ώρες αργότερα, όταν το τρένο της επιστροφής εκτροχιάστηκε βίαια.

Η εξάχρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Reina Sofía της Κόρδοβα, με ελαφρά τραύματα, τρία ράμματα στο κεφάλι. Όλη τη νύχτα τη φρόντιζε ένας αστυνομικός, ενώ τώρα αναρρώνει με τη γιαγιά της σε ξενοδοχείο της πόλης. Παραμένει ασαφές αν γνωρίζει το μέγεθος της απώλειας που κουβαλά.



Η Aljaraque και η Punta Umbría, όπου η οικογένεια ήταν ιδιαίτερα αγαπητή και διατηρούσε κατάστημα παιδικών ρούχων, έχουν κηρύξει τριήμερο πένθος. «Ήταν άνθρωποι δεμένοι με τη θάλασσα και με τις πόλεις μας. Ήταν πολύ αγαπητοί», δήλωσε συγκλονισμένος ο δήμαρχος της Punta Umbría.





Η φωτογράφος, ο δημοσιογράφος και η αποστολή τους



Όμως η τραγωδία δεν σταματά σε μία οικογένεια. Η Ουέλβα θρηνεί και άλλες απώλειες που άφησαν βαθύ αποτύπωμα στην κοινωνική και πνευματική της ζωή. Ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκονται η φωτορεπόρτερ Μαρία Κλάους, 53 ετών, και ο δημοσιογράφος και σύζυγός της Όσκαρ Τόρο, 56 ετών, δύο πρόσωπα ταυτισμένα με την κοινωνική ευαισθησία, τη δημοσιογραφία και τα ανθρώπινα δικαιώματα.



Σύμφωνα με την εφημερίδα El Mundo, οι δύο δημοσιογράφοι επέστρεφαν στο σπίτι τους με δώρο που θα έδιναν στον βασιλιά Φελίπε ΣΤ’ με αφορμή προγραμματισμένη επίσκεψή του αυτή την Πέμπτη στην Ουέλβα.

Η Κλάους υπήρξε πρωτοπόρος στη φωτογραφία της Ανδαλουσίας, με έργα που συνέδεαν την τέχνη με την κοινωνική δράση και το περιβάλλον. Ο Τόρο αφιέρωσε δεκαετίες στη χρήση της επικοινωνίας ως εργαλείο κοινωνικού μετασχηματισμού, τόσο ως δημοσιογράφος όσο και ως πανεπιστημιακός και δημοτικός σύμβουλος. Αφήνουν πίσω τους μια κόρη, που ενημερώθηκε για το δυστύχημα αναζητώντας με αγωνία νέα για τους γονείς της.

Στο ίδιο τρένο επέβαιναν και δεκάδες υποψήφιοι σωφρονιστικοί υπάλληλοι που είχαν δώσει εξετάσεις στη Μαδρίτη. Μαζί τους οι καθηγητές τους. Ο Ρικάρντο Τσαμόρο Κάλιζ, ιστορική φυσιογνωμία της εκπαίδευσης στην Ουέλβα, συγκαταλέγεται στους νεκρούς. Άλλοι παραμένουν αγνοούμενοι. Ολόκληρες ακαδημίες έχουν βυθιστεί στο σοκ, με μαθητές, συναδέλφους και οικογένειες να μετρούν απώλειες και τραύματα.

Τα μοιραία 20 δευτερόλεπτα

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, το ατύχημα συνέβη στις 7:45 μ.μ. κοντά στην πόλη Αδαμούθ στην επαρχία της Κόρδοβα, περίπου 360 χλμ. νότια της πρωτεύουσας Μαδρίτης.

Σε αυτό συμμετείχαν δύο τρένα υψηλής ταχύτητας, το ένα εκμεταλλευόμενο η ιδιωτική κοινοπραξία Iryo και το άλλο η Alvia, που διαχειρίζεται η δημόσια σιδηροδρομική εταιρεία της Ισπανίας Renfe.

Τα δύο τελευταία από τα οκτώ βαγόνια του κόκκινου τρένου Iryo που πήγαινε από τη Μάλαγα στη Μαδρίτη εκτροχιάστηκαν σε μια ευθεία γραμμή και χτύπησαν το αντίθετο ρεύμα το τρένο της Alvia, με αποτέλεσμα τα δύο πρώτα βαγόνια του τελευταίου να εκτροχιαστούν και να πέσουν σε ένα ανάχωμα ύψους έως και πέντε μέτρων.

Υπήρξε ένα διάστημα 20 δευτερολέπτων μεταξύ του πρώτου εκτροχιασμού και της πρόσκρουσης, πολύ σύντομο για να ενεργοποιηθεί το αυτόματο σύστημα πέδησης, σύμφωνα με τον επικεφαλής της Renfe, Alvaro Fernández Heredia, ο οποίος δήλωσε επίσης ότι το ανθρώπινο λάθος ουσιαστικά αποκλείστηκε.

«Πρέπει να ήταν κάποιο είδος βλάβης στο τροχαίο υλικό ή στην υποδομή και αυτό θα χρειαστεί χρόνο» για να διερευνηθεί, είπε.

Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το Alvia προφανώς είχε χτυπήσει τα εκτροχιασμένα βαγόνια ή τα συντρίμμια του κάτω μέρους του τρένου Iryo. Ο 27χρονος οδηγός του τρένου Alvia σκοτώθηκε στο δυστύχημα, δήλωσε ο επικεφαλής της Renfe.

Το τρένο Iryo μετέφερε περίπου 300 άτομα και μόλις είχε αναχωρήσει από την ιστορική πόλη της Κόρδοβα. Η ταχύτητά του τη στιγμή του ατυχήματος ήταν 110 χλμ/ώρα, πολύ κάτω από το μέγιστο όριο των 250 χλμ/ώρα σε αυτό το τμήμα.

Το τρένο στο αντίθετο ρεύμα, που μετέφερε 187 άτομα, ταξίδευε με ταχύτητα 205 χλμ/ώρα, δήλωσε η Renfe.

Στα εκτροχιασμένα βαγόνια της Alvia επέβαιναν 37 άτομα στο πρώτο και 16 στο δεύτερο. Οι περισσότεροι νεκροί και τραυματίες προέρχονταν από τα δύο πρώτα βαγόνια της Alvia.

Ο υπουργός Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε δήλωσε ότι το Iryo ήταν ηλικίας μικρότερης των τεσσάρων ετών και ότι οι σιδηροδρομικές γραμμές είχαν ανακαινιστεί πλήρως τον περασμένο Μάιο με επένδυση 700 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Iryo δήλωσε ότι το τρένο επιθεωρήθηκε τελευταία φορά στις 15 Ιανουαρίου.

Ο Πουέντε χαρακτήρισε το ατύχημα «εξαιρετικά παράξενο» και είπε ότι αν δεν ερχόταν τρένο από το αντίθετο ρεύμα, ο εκτροχιασμός πιθανότατα δεν θα είχε προκαλέσει θανάτους.

Ο Χοσέ Τριγκέρος, πρόεδρος του Συνδέσμου Μηχανικών Οδοποιίας, δήλωσε ότι η προκαταρκτική ανάλυση των εικόνων και των πληροφοριών που δημοσίευσαν οι αρχές υποδηλώνει «βλάβη του κάτω μέρους των πίσω μονάδων» του τρένου Iryo.

