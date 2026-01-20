search
20.01.2026 07:48

Ουκρανία: Νέα ρωσική επιδρομή στο Κίεβο – Ένας νεκρός, εκτεταμένες διακοπές ρεύματος και νερού

20.01.2026 07:48
kiev_new

Συνδυασμένη επιδρομή με πυραύλους και drones στο Κίεβo εξαπέλυσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας oι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις, με έναν 50χρονο να χάνει τη ζωή του.

Από την επίθεση προκλήθηκαν διακοπές ηλεκτροδότησης και υδροδότησης σε τομείς της πόλης, ανέφερε τις πρώτες πρωινές ώρες ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο.

Ο Βιτάλι Κλίτσκο ανέφερε μέσω Telegram ότι πλήγμα στην ανατολική όχθη του Δνείπερου ποταμού, που διαρρέει την πόλη, είχαν αποτέλεσμα διακοπές της ηλεκτροδότησης και της ύδρευσης. Κτίριο χτυπήθηκε και ένας άνθρωπος τραυματίστηκε, σημείωσε.

Σε ανεπίσημους λογαριασμούς στον ίδιο ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης αναρτήθηκαν φωτογραφίες με πολυκατοικίες βυθισμένες στο σκοτάδι.

Ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, σημείωσε ότι αποθήκες υπέστησαν ζημιές και ότι αυτοκίνητα βρίσκονταν στις φλόγες.

Τέλος, η επίθεση προκάλεσε επίσης ζημιές στις εγκαταστάσεις δύο πρατηρίων καυσίμων.

Σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία: Φόβοι για εγκλωβισμένους κάτω από τα βαγόνια – Αναφορές για 43 αγνοούμενους

Πυρκαγιές στη Χιλή: Απελπιστική η κατάσταση, ολόκληρες πόλεις έγιναν στάχτη

Η εμμονή του Τραμπ με τη Γροιλανδία προκαλεί τη σοβαρότερη κρίση ΗΠΑ–Ευρώπης εδώ και δεκαετίες: Οι απειλές δασμών και ο διχασμός στον Λευκό Οίκο

