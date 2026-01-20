Ουκρανία: Νέα ρωσική επιδρομή στο Κίεβο – Ένας νεκρός, εκτεταμένες διακοπές ρεύματος και νερού

Συνδυασμένη επιδρομή με πυραύλους και drones στο Κίεβo εξαπέλυσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας oι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις, με έναν 50χρονο να χάνει τη ζωή του.

Από την επίθεση προκλήθηκαν διακοπές ηλεκτροδότησης και υδροδότησης σε τομείς της πόλης, ανέφερε τις πρώτες πρωινές ώρες ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο.

Ο Βιτάλι Κλίτσκο ανέφερε μέσω Telegram ότι πλήγμα στην ανατολική όχθη του Δνείπερου ποταμού, που διαρρέει την πόλη, είχαν αποτέλεσμα διακοπές της ηλεκτροδότησης και της ύδρευσης. Κτίριο χτυπήθηκε και ένας άνθρωπος τραυματίστηκε, σημείωσε.

Σε ανεπίσημους λογαριασμούς στον ίδιο ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης αναρτήθηκαν φωτογραφίες με πολυκατοικίες βυθισμένες στο σκοτάδι.

⚡️ Power outages have started on the left bank of Kiev.



Local Telegram channels report that the entire left bank of the city is without electricity. The information requires confirmation. pic.twitter.com/ByDR0CGK8M — Zlatti71 (@Zlatti_71) January 20, 2026

Ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, σημείωσε ότι αποθήκες υπέστησαν ζημιές και ότι αυτοκίνητα βρίσκονταν στις φλόγες.

Τέλος, η επίθεση προκάλεσε επίσης ζημιές στις εγκαταστάσεις δύο πρατηρίων καυσίμων.

