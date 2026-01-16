search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16.01.2026 08:45
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.01.2026 07:24

Ουκρανία: Νέες ρωσικές επιθέσεις σε Χάρκοβο και Κίεβο – Εκατομμύρια κάτοικοι χωρίς ρεύμα και θέρμανση

16.01.2026 07:24
kiev_new

«Ενεργειακή υποδομή κρίσιμης σημασίας» στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, κατέστρεψαν οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις, όπως ανακοίνωσε χθες (15/1) ο δήμαρχος της πόλης Ιχόρ Τερέχοφ.

Η Μόσχα συνεχίζει εκστρατεία πληγμάτων που έχουν βυθίσει εκατομμύρια Ουκρανούς στο σκοτάδι και στο κρύο.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος μια ημέρα νωρίτερα επέκρινε τις προσπάθειες αποκατάστασης των ζημιών στο Κίεβο, συνέχισε τις προσπάθειες να επιδιορθωθούν οι φθορές λόγω των ρωσικών πληγμάτων, οργανώνοντας συμβούλιο με σκοπό την επιτάχυνση της λήψης αποφάσεων από τοπικούς αξιωματούχους.

Δήλωσε πως αναφέρθηκαν νέα πλήγματα στην πρωτεύουσα.

Η πρωθυπουργός του Γιούλια Σβιριντένκο ανακοίνωσε μέτρα για την αντιμετώπιση των διακοπών της ηλεκτροδότησης και της θέρμανσης και να επιτραπεί σε επιχειρήσεις και κυβερνητικούς θεσμούς να κάνουν περισσότερες εισαγωγές ενέργειας. Οι σχολικές διακοπές στο Κίεβο παρατάθηκαν ως την 1η Φεβρουαρίου.

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις πλήττουν το δίκτυο ηλεκτροδότησης και ενεργειακές επιδομές ενώ παράλληλα συνεχίζουν την προέλαση στα μέτωπα, καθώς οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται σε θέση άμυνας ενώ η Ουάσιγκτον πιέζει για να κλειστεί συμφωνία ειρήνης.

Ο δήμαρχος του Χαρκόβου Τερέχοφ δεν διευκρίνισε στην ενημέρωσή του μέσω Telegram τι είδους υποδομή επλήγη, διαβεβαίωσε πάντως πως συνεργεία δουλεύουν επί 24ωρης βάσης για να επιδιορθώσουν τις ζημιές.

Το Χάρκοβο, κάπου 25 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τη Ρωσία, πλήττεται συχνά από drones, πυραύλους και βόμβες στον πόλεμο, που θα εισέλθει στον πέμπτο του χρόνο τον ερχόμενο μήνα.

Κατά τον περιφερειάρχη Όλεχ Σινεχούμποφ, η έκταση των ζημιών της χθεσινής επίθεσης βρίσκεται ακόμη υπό αποτίμηση.

Ο υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα ανέφερε πως οι υπηρεσίες του και αυτές του υπουργείο Ενέργειας οργάνωσαν έκκληση για κεφάλαια ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα στον τομέα της ενέργειας με τη συμβολή συμμάχων του Κιέβου, κατά τρόπο παρόμοιο με αυτόν για τον ανεφοδιασμό με όπλα και πυρομαχικά. Η Νορβηγία, διαβεβαίωσε, υποσχέθηκε 200 εκατ. αμερικανικά δολάρια.

Οι διακοπές ρεύματος, θέρμανσης και ύδρευσης χειροτέρεψαν την τελευταία εβδομάδα, εν μέσω κύματος ψύχους που ήδη πίεζε τις υποδομές.

Ο δήμαρχος Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο ανέφερε χθες πως περίπου 300 πολυκατοικίες παραμένουν χωρίς θέρμανσης από την 9η Ιανουαρίου, από 6.000 αρχικά.

Έχουν επίσης ενταθεί οι ρωσικές επιθέσεις σε λιμενικές υποδομές στην Οδησσό. Πυραυλικό πλήγμα χθες τραυμάτισε έναν άνθρωποι και προκάλεσε ζημιές σε εμπορευματοκιβώτια στην πόλη Τσορνομόρσκ, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Ολεξίι Κουλέμπα.

Διαβάστε επίσης:

Ο Τραμπ ενεργοποιεί το συμβούλιο ειρήνης για τη Γάζα και μιλά για «υπέροχη χειρονομία» μετά το Νόμπελ της Ματσάδο

Βρετανία: Το Λονδίνο χαιρετίζει την πρόοδο του ειρηνευτικού σχεδίου στη Γάζα και τη νέα παλαιστινιακή επιτροπή

Ο Βραζιλιάνος πρόεδρος Λούλα δεν θα παραστεί στην υπογραφή της συμφωνίας EE-Mercosur

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
vissi-gavalas-new
LIFESTYLE

Λάκης Γαβαλάς για Άννα Βίσση: «Μου έγραψε ότι τη χρησιμοποιώ για να γίνω διάσημος» (Video)

ANATROPI_TRAKTER
ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό ατύχημα στη Μεσσηνία: Άνδρας καταπλακώθηκε από τρακτέρ

epivates-ploio-bluestar-limani4
ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρή ηλικιωμένη γυναίκα σε καμπίνα πλοίου – Έδεσε εκτάκτως στο λιμάνι του Λαυρίου

melten
BUSINESS

ΕΤΕπ: Χρηματοδότηση 90 εκατ. ευρώ στη METLEN για βωξίτη και νέα μονάδα γαλλίου στη Στερεά Ελλάδα

exafanisi_thessaloniki
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 13χρονος εξαφανίστηκε από δομή φιλοξενίας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kimoulis-new
LIFESTYLE

Γιώργος Κιμούλης: «Σε αυτή τη ζωή δεν έχουμε έρθει για να είμαστε ευτυχισμένοι» (Video)

messaropoulou-karavatou-new
LIFESTYLE

Μεσσαροπούλου για Καραβάτου: «Βάλε AI να μιλήσει, καλύτερα θα τα πει» (Video)

anestidis
ΕΛΛΑΔΑ

Σάλος με τα υβριστικά σχόλια Ανεστίδη για Μητσοτάκη μπροστά στους δημοσιογράφους - Δεν παίρνει τίποτα πίσω

pagkrati_kathizisi_1401_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Παγκράτι: Καθίζηση του οδοστρώματος σε κεντρικό δρόμο, «ρούφηξε» κολώνα φωτισμού - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (photos/videos)

papadakis-giorgos-new
MEDIA

Αδιανόητη ασέβεια από καφετζή στη Μεσσήνη για τον Γιώργο Παπαδάκη - Το ξέσπασμα του Λιάγκα (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16.01.2026 08:42
vissi-gavalas-new
LIFESTYLE

Λάκης Γαβαλάς για Άννα Βίσση: «Μου έγραψε ότι τη χρησιμοποιώ για να γίνω διάσημος» (Video)

ANATROPI_TRAKTER
ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό ατύχημα στη Μεσσηνία: Άνδρας καταπλακώθηκε από τρακτέρ

epivates-ploio-bluestar-limani4
ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρή ηλικιωμένη γυναίκα σε καμπίνα πλοίου – Έδεσε εκτάκτως στο λιμάνι του Λαυρίου

1 / 3