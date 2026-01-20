Ντόναλντ Τραμπ: Απειλεί με δασμούς 200% στα κρασιά και τις σαμπάνιες της Γαλλίας για να… εκδικηθεί τον Μακρόν – Δημοσιευσε ιδιωτικό μήνυμα του γάλλου Προέδρου

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε χθες Δευτέρα να προχωρήσει στην επιβολή τελωνειακών δασμών 200% στα εισαγόμενα οινοπνευματώδη- κρασιά και σαμπάνιες – από τη Γαλλία, εξαιτίας της άρνησης του γάλλου ομολόγου του Εμανουέλ Μακρόν να ενταχθεί στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του.

«Θα αυξήσω στο 200% τους τελωνειακούς δασμούς στα κρασιά και στις σαμπάνιες τους. Και θα ενταχτεί. Αλλά δεν είναι υποχρεωμένος να ενταχτεί», δήλωσε σε δημοσιογράφους στη Φλόριντα.

Πηγές στο περιβάλλον του γάλλου προέδρου Μακρόν είπαν χθες στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι το Παρίσι δεν έχε σκοπό να «δώσει θετική συνέχεια» σε αυτό το στάδιο στην πρόκληση της Ουάσιγκτον ο αρχηγός του γαλλικού κράτους να γίνει μέλος του «Συμβουλίου Ειρήνης» του ρεπουμπλικάνου μεγιστάνα.

Ο Τραμπ δημοσίευσε ιδιωτικό μήνυμα του Μακρόν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανήρτησε το βράδυ της Δευτέρας στο Truth Social ένα γραπτό μήνυμα που είχε λάβει από τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν φέρεται να είπε στον πρόεδρο των ΗΠΑ, ότι είναι «απολύτως ευθυγραμμισμένος στο θέμα της Συρίας» και ότι θα μπορούσε να διοργανώσει συνάντηση της G7 στο Παρίσι το απόγευμα της Πέμπτης, προσθέτοντας, ωστόσο ότι δεν «καταλαβαίνει τι ακριβώς κάνει με τη Γροιλανδία».

Το μήνυμα Μακρόν στον πρόεδρο Τραμπ:

«Φίλε μου,

Είμαστε απολύτως ευθυγραμμισμένοι στο θέμα της Συρίας.

Μπορούμε να πετύχουμε σπουδαία πράγματα στο Ιράν.

Δεν καταλαβαίνω τι κάνεις με τη Γροιλανδία.

Ας προσπαθήσουμε να χτίσουμε σπουδαία πράγματα:

Μπορώ να διοργανώσω μια συνάντηση της G7 στο Παρίσι, το απόγευμα της Πέμπτης, μετά το Νταβός. Μπορώ να καλέσω τους Ουκρανούς, τους Δανούς, τους Σύρους και τους Ρώσους στο περιθώριο.

Ας δειπνήσουμε μαζί στο Παρίσι την Πέμπτη, πριν επιστρέψεις στις ΗΠΑ».

Τυχόν απαντήσεις του Τραμπ δεν περιλαμβάνονταν στο στιγμιότυπο που ανήρτησε.

Πηγή προσκείμενη στον Γάλλο πρόεδρο ανέφερε ότι το γραπτό μήνυμα που κοινοποίησε ο Τραμπ είναι αυθεντικό.

Την ίδια ώρα, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να συνεδριάσουν στις Βρυξέλλες το βράδυ της Πέμπτης σε έκτακτη σύνοδο, μετά τις απειλές του Τραμπ για την επιβολή νέων δασμών σε αρκετές χώρες της ΕΕ, στο πλαίσιο της απαίτησής του να αποκτήσει τη Γροιλανδία.

Διαβάστε επίσης

Σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία: Φόβοι για εγκλωβισμένους κάτω από τα βαγόνια – Αναφορές για 43 αγνοούμενους

Πυρκαγιές στη Χιλή: Απελπιστική η κατάσταση, ολόκληρες πόλεις έγιναν στάχτη

Η εμμονή του Τραμπ με τη Γροιλανδία προκαλεί τη σοβαρότερη κρίση ΗΠΑ–Ευρώπης εδώ και δεκαετίες: Οι απειλές δασμών και ο διχασμός στον Λευκό Οίκο