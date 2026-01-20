Βέλγος πρωθυπουργός κατά Τραμπ: «Ξεπερνάει τα όρια – 80 χρόνια ατλαντισμού θα μπορούσαν να φτάσουν στο τέλος τους»

Στα «σχοινιά» βρίσκεται η Ευρώπη, καθώς η ήπειρος αγωνίζεται να απαντήσει στον τελευταίο γύρο επιθέσεων, κριτικής και απειλών από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης που δέχθηκε τη νύχτα.

Με την προσέγγιση των Ευρωπαίων ηγετών να μην είναι ενιαία, ο Βέλγος πρωθυπουργός Μπαρτ Ντε Βέβερ δεν μάσησε τα λόγια του για τις σχέσεις με τις ΗΠΑ και τη συμπεριφορά του Τραμπ.

«Η Ευρώπη βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι» και πρέπει να αποφασίσει ποια θα είναι η πολιτική της.

«Μέχρι τώρα, προσπαθούσαμε να κατευνάσουμε τον νέο πρόεδρο στον Λευκό Οίκο. Ήμασταν πολύ επιεικείς, επίσης με τους δασμούς. Ήμασταν επιεικείς ελπίζοντας να λάβουμε την υποστήριξή του για τον πόλεμο στην Ουκρανία… Αλλά τώρα ξεπερνιούνται τόσες πολλές κόκκινες γραμμές που έχεις να επιλέξεις ανάμεσα στον αυτοσεβασμό σου. Το να είσαι ευτυχισμένος υποτελής είναι ένα πράγμα. Το να είσαι δυστυχισμένος σκλάβος είναι κάτι άλλο.

Αν κάνεις πίσω τώρα, θα χάσεις την αξιοπρέπειά σου. Και αυτό είναι ίσως το πιο πολύτιμο πράγμα που μπορείς να έχεις σε μια δημοκρατία».

Ο ίδιος είπε ότι θα συναντηθεί με τον Τραμπ την Τετάρτη, συνοδευόμενος από τον Βέλγο μονάρχη Φιλίππο.

«Αλλά θα έχει διαφορετικό χαρακτήρα από αυτόν που είχαμε σχεδιάσει.

Πιθανότατα θα είναι το μήνυμα που πρέπει να στείλουμε: εδώ περνάτε τις κόκκινες γραμμές.

Είτε στεκόμαστε ενωμένοι είτε θα στεκόμαστε διαιρεμένοι, και αν είμαστε διαιρεμένοι, υπάρχει το τέλος μιας εποχής, 80 ετών Ατλαντισμού, που πλησιάζει πραγματικά στο τέλος της.

Και ξέρετε, όπως είπε ο Γκράμσι, «αν το παλιό πεθαίνει και το νέο δεν έχει γεννηθεί ακόμα, ζεις σε μια εποχή τεράτων», και εξαρτάται από αυτόν να αποφασίσει αν θέλει να είναι τέρας – ναι ή όχι».

Ο Πρόεδρος Τραμπ κλιμάκωσε τις εντάσεις με τους Ευρωπαίους ηγέτες ενόψει του Νταβός, απειλώντας με δασμούς 200% στο γαλλικό κρασί, αφού ο Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν αρνήθηκε να συμμετάσχει στην ειρηνευτική του πρωτοβουλία για τη Γάζα.

Ο Τραμπ δημοσίευσε ιδιωτικά μηνύματα του Μακρόν και του επικεφαλής του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, επέκρινε τα σχέδια του Ηνωμένου Βασιλείου να παραδώσει το νησί Ντιέγκο Γκαρσία στον Μαυρίκιο, ανανέωσε την πίεση στη Δανία για τη Γροιλανδία και πρότεινε ένα διευρυμένο «Συμβούλιο Ειρήνης» που απαιτεί συμμετοχή 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων. Αρκετοί Ευρωπαίοι ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του Μακρόν και του Καναδού Μαρκ Κάρνεϊ, σχεδιάζουν να απορρίψουν την πρόταση.

Οι ηγέτες της ΕΕ προετοιμάζουν αντίποινα για δασμούς καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες για μια ευρύτερη κατάρρευση των διατλαντικών σχέσεων.

Διαβάστε επίσης:

Η στιγμή που ο Ερντογάν παίζει μπάσκετ με τον Σακίλ Ο’ Νιλ

Στη σκιά των απειλών Τραμπ για τη Γροιλανδία οι εργασίες του Νταβός – «Ισχυρή απάντηση» υποσχέθηκε η φον ντερ Λάιεν, απτόητος ο πρόεδρος των ΗΠΑ

Η επικεφαλής της Διεθνούς Αμνηστίας καλεί την Ευρώπη να σταματήσει να «κατευνάζει» τον Τραμπ – «Προστατέψτε τους διεθνείς κανόνες»