«Η Ευρώπη είναι εντελώς χαμένη»: Η Ρωσία τρίβει τα χέρια της για τις εντάσεις στη Γροιλανδία

Θα περίμενε κανείς ότι η επιθετική ρητορική του Τραμπ σε σχέση με τη Γροιλανδία θα προκαλούσε ανησυχία στη Ρωσία καθώς ο αμερικανός πρόεδρος έχει δηλώσει ότι θέλει να προσαρτήσει το νησί της Αρκτικής ώστε να «μην πέσει στα χέρια των Ρώσων ή των Κινέζων».

Ωστόσο, αν κρίνει κανείς από την τοπική ειδησεογραφία, η Ρωσία μάλλον διασκεδάζει με την θέση στην οποία έχει περιέλθει η ΕΕ. Για παράδειγμα, ρωσική φιλοκυβερνητική εφημερίδα είναι γεμάτη επαίνους για τον Τραμπ και κριτική προς τους Ευρωπαίους ηγέτες που αντιτίθενται στην προσάρτηση της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ.

«Εμπόδιο στην ιστορική ανακάλυψη του προέδρου των ΗΠΑ στέκεται το πείσμα της Κοπεγχάγης και η ψεύτικη αλληλεγγύη των αδιάλλακτων ευρωπαϊκών χωρών, συμπεριλαμβανομένων των λεγόμενων φίλων της Αμερικής, της Βρετανίας και της Γαλλίας», γράφει η Rossiyskaya Gazeta.

«Η Ευρώπη δεν χρειάζεται το αμερικανικό μεγαλείο που προωθεί ο Τραμπ. Οι Βρυξέλλες βασίζονται στο να “πνίξουν” τον πρόεδρο των ΗΠΑ στις ενδιάμεσες εκλογές του Κογκρέσου, στο να τον εμποδίσουν να ολοκληρώσει τη σπουδαιότερη συμφωνία της ζωής του».

«Εάν ο Τραμπ προσαρτήσει τη Γροιλανδία μέχρι τις 4 Ιουλίου 2026, όταν η Αμερική γιορτάζει την 250ή επέτειο της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας, θα μείνει στην ιστορία ως μια προσωπικότητα που επιβεβαίωσε το μεγαλείο των Ηνωμένων Πολιτειών», γράφει η Rossiyskaya Gazeta.

«Με τη Γροιλανδία, οι ΗΠΑ γίνονται η δεύτερη μεγαλύτερη χώρα στον κόσμο μετά τη Ρωσία, ξεπερνώντας τον Καναδά σε έκταση. Για τους Αμερικανούς, αυτό είναι εφάμιλλο με κοσμογονικά γεγονότα όπως η κατάργηση της δουλείας από τον Αβραάμ Λίνκολν το 1862 ή οι εδαφικές κατακτήσεις των Ναπολεόντειων Πολέμων.

Εάν, χάρη στον Τραμπ, η Γροιλανδία γίνει μέρος της Αμερικής… σίγουρα ο αμερικανικός λαός δεν θα ξεχάσει ένα τέτοιο επίτευγμα».

Και ο Ρώσος δημοσιογράφος έχει ένα μήνυμα για τον πρόεδρο της Αμερικής: να μην κάνει στροφή 180 μοιρών.

«Είναι επικίνδυνο για τον Αμερικανό πρόεδρο να υποχωρήσει για τη Γροιλανδία. Αυτό θα αποδυνάμωνε τη θέση του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στις ενδιάμεσες εκλογές και πιθανότατα θα οδηγούσε σε μια Δημοκρατική πλειοψηφία στο Καπιτώλιο με τις επακόλουθες συνέπειες για τον Τραμπ. Ενώ μια ταχεία προσάρτηση της Γροιλανδίας πριν από τις εκλογές μπορεί να αλλάξει αυτήν την πολιτική τάση».

Με άλλα λόγια, είναι προς το συμφέρον του Τραμπ να προχωρήσει με τα σχέδιά του να καταλάβει τη Γροιλανδία σύμφωνα με το άρθρο.

Η εμμονή του Τραμπ με τη Γροιλανδία, η αποφασιστικότητά του να καταλάβει το νησί και να επιβάλει δασμούς στις ευρωπαϊκές χώρες που αντιτίθενται στο σχέδιό του έχουν ασκήσει τεράστια πίεση στη διατλαντική συμμαχία: τόσο στις σχέσεις της Αμερικής με την Ευρώπη όσο και εντός του ΝΑΤΟ.

Οτιδήποτε αποδυναμώνει – ή απειλεί να διασπάσει – τη Δυτική συμμαχία θεωρείται από τη Μόσχα ως τεράστιο πλεονέκτημα για τη Ρωσία.

«Η Ευρώπη βρίσκεται χαμένη και, για να είμαι ειλικρινής, είναι χαρά μου να το παρακολουθώ αυτό», αναφέρει αρθρογράφος της ρωσικής ταμπλόιντ Moskovsky Komsomolets.

Επιπλέον, οι αμερικανικές απειλές για προσάρτηση της Γροιλανδίας χρησιμοποιούνται από φιλο-Κρεμλινικούς σχολιαστές για να προσπαθήσουν να δικαιολογήσουν τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η νίκη στην Ουκρανία παραμένει προτεραιότητα του Κρεμλίνου.

Η Μόσχα πιστεύει ότι η διατήρηση μιας θετικής σχέσης με την κυβέρνηση Τραμπ θα βοηθήσει στην επίτευξη αυτού του στόχου.

Εξ ου και η κριτική της Ρωσίας προς την Ευρώπη.

Διαβάστε επίσης:

Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεβ

Déjà vu στη Γαλλία: Η κυβέρνηση θα προσπαθήσει να περάσει τον προϋπολογισμό χωρίς ψηφοφορία – Πρόταση μομφής ετοιμάζει ο Μελανσόν

Αφγανιστάν: Τουλάχιστον επτά νεκροί και 20 τραυματίες από έκρηξη σε ξενοδοχείο στην Καμπούλ (Video)