search
ΔΕΥΤΕΡΑ 19.01.2026 20:07
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.01.2026 19:16

Déjà vu στη Γαλλία: Η κυβέρνηση θα προσπαθήσει να περάσει τον προϋπολογισμό χωρίς ψηφοφορία – Πρόταση μομφής ετοιμάζει ο Μελανσόν

19.01.2026 19:16
lecornu-ethnosinelefsi

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας Σεμπαστιάν Λεκορνί επιβεβαίωσε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε απόψε ότι θα επικαλεστεί το άρθρο 49.3 του Συντάγματος για να περάσει τον προϋπολογισμό του 2026 χωρίς την έγκριση του κοινοβουλίου.

Ο Λεκορνί είχε δεσμευτεί αρχικά τον Οκτώβριο ότι δεν θα προσέφευγε στο άρθρο 49.3, το οποίο επιτρέπει στην κυβέρνηση να περνά νομοσχέδια χωρίς να τα υποβάλει σε ψηφοφορία στην Εθνοσυνέλευση.

Η κεντροδεξιά κυβέρνηση του Λεκορνί δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι θα ήταν «αδύνατο» να εγκρίνει έναν προϋπολογισμό λιτότητας για το 2026 με ψηφοφορία. Οποιαδήποτε χρήση του «Άρθρου 49.3», μιας συνταγματικής εξουσίας για την προώθηση νομοθεσίας μέσω της Εθνικής Συνέλευσης χωρίς ψηφοφορία, μπορεί να προκαλέσει ψήφο εμπιστοσύνης, η οποία μπορεί να ανατρέψει την κυβέρνηση. Το ακροαριστερό κόμμα Ανυπότακτη Γαλλία ανακοίνωσε γρήγορα ότι θα καταθέσει μια τέτοια πρόταση.

Ωστόσο, ο Λεκορνί προσπάθησε να κάνει παραχωρήσεις στο νομοσχέδιο δαπανών για να ευχαριστήσει τους Σοσιαλιστές, προκειμένου να επιβιώσει από οποιαδήποτε ψηφοφορία για την απομάκρυνσή του.

Η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης έχει βυθιστεί σε πολιτική κρίση από τότε που ο Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν προκήρυξε πρόωρες εκλογές το 2024, στις οποίες έχασε την κοινοβουλευτική του πλειοψηφία.

Διαβάστε επίσης:

Νιγηρία: Επίθεση σε δύο χριστιανικές εκκλησίες – Πάνω από 160 άτομα απήχθησαν

«Έτοιμος 100%» ο Τραμπ για δασμούς στην ΕΕ για τη Γροιλανδία, αρνείται να απαντήσει για στρατιωτικά μέσα – Στο φως τα μηνύματα με τον Νορβηγό πρωθυπουργό

Αφγανιστάν: Τουλάχιστον επτά νεκροί και 20 τραυματίες από έκρηξη σε ξενοδοχείο στην Καμπούλ (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kiriakos mitsotakis 88- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για αγρότες: Κάθε λύση πρέπει να σέβεται τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας

springsteen_nw_123
LIFESTYLE

Μπρους Σπρίνγκστιν: «Τα χώνει» άγρια σε Τραμπ και καταδικάζει τις «τακτικές της Γκεστάπο» που οδηγούν στη «δολοφονία» πολιτών

ALKOTEST NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Βολιώτης έσπασε τα ρεκόρ: Συνελήφθη για 8η φορά να οδηγεί μεθυσμένος

radev voulgaria 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεβ

ekloges-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Opinion Poll: Κρατάει η ΝΔ, ρευστό το σκηνικό στην αντιπολίτευση – Στο 28,1% η γκρίζα ζώνη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
senegali11
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σενεγάλη: Πήγαν στα αποδυτήρια διαμαρτυρόμενοι, τους μάζεψε ο Μανέ και έγιναν πρωταθλητές Αφρικής-Το απίθανο στόρι στον τελικό (Video)

magda-tsegkoy-new
LIFESTYLE

Μάγδα Τσέγκου: «Υπάρχουν παρουσιαστές που η μύτη τους έχει φτάσει πιο μακριά από του Πινόκιο»

fiat_panda
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέο Fiat Panda: Έρχεται με τιμή κάτω από 15.000 ευρώ

tsixlakidis pasok
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραιτήσεων συνέχεια στο ΠΑΣΟΚ – Τα βρόντηξε και ο γραμματέας της Νομαρχιακής Ημαθίας

giannis 88- new
REAL ESTATE

Από το Μπρούκλιν στου Ρέντη: Πώς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και τα αδέλφια του χτίζουν αυτοκρατορία στο real estate

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 19.01.2026 20:06
kiriakos mitsotakis 88- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για αγρότες: Κάθε λύση πρέπει να σέβεται τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας

springsteen_nw_123
LIFESTYLE

Μπρους Σπρίνγκστιν: «Τα χώνει» άγρια σε Τραμπ και καταδικάζει τις «τακτικές της Γκεστάπο» που οδηγούν στη «δολοφονία» πολιτών

ALKOTEST NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Βολιώτης έσπασε τα ρεκόρ: Συνελήφθη για 8η φορά να οδηγεί μεθυσμένος

1 / 3