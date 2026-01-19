Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας Σεμπαστιάν Λεκορνί επιβεβαίωσε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε απόψε ότι θα επικαλεστεί το άρθρο 49.3 του Συντάγματος για να περάσει τον προϋπολογισμό του 2026 χωρίς την έγκριση του κοινοβουλίου.

Ο Λεκορνί είχε δεσμευτεί αρχικά τον Οκτώβριο ότι δεν θα προσέφευγε στο άρθρο 49.3, το οποίο επιτρέπει στην κυβέρνηση να περνά νομοσχέδια χωρίς να τα υποβάλει σε ψηφοφορία στην Εθνοσυνέλευση.

Η κεντροδεξιά κυβέρνηση του Λεκορνί δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι θα ήταν «αδύνατο» να εγκρίνει έναν προϋπολογισμό λιτότητας για το 2026 με ψηφοφορία. Οποιαδήποτε χρήση του «Άρθρου 49.3», μιας συνταγματικής εξουσίας για την προώθηση νομοθεσίας μέσω της Εθνικής Συνέλευσης χωρίς ψηφοφορία, μπορεί να προκαλέσει ψήφο εμπιστοσύνης, η οποία μπορεί να ανατρέψει την κυβέρνηση. Το ακροαριστερό κόμμα Ανυπότακτη Γαλλία ανακοίνωσε γρήγορα ότι θα καταθέσει μια τέτοια πρόταση.

Ωστόσο, ο Λεκορνί προσπάθησε να κάνει παραχωρήσεις στο νομοσχέδιο δαπανών για να ευχαριστήσει τους Σοσιαλιστές, προκειμένου να επιβιώσει από οποιαδήποτε ψηφοφορία για την απομάκρυνσή του.

Η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης έχει βυθιστεί σε πολιτική κρίση από τότε που ο Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν προκήρυξε πρόωρες εκλογές το 2024, στις οποίες έχασε την κοινοβουλευτική του πλειοψηφία.

