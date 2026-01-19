Νιγηρία: Επίθεση σε δύο χριστιανικές εκκλησίες – Πάνω από 160 άτομα απήχθησαν

Ένοπλοι απήγαγαν δεκάδες πιστούς από δύο εκκλησίες στην πολιτεία Καντούνα της Νιγηρίας, δήλωσε η αστυνομία τη Δευτέρα, ενώ ένας ανώτερος εκκλησιαστικός ηγέτης ανέφερε ότι ο αριθμός των αγνοουμένων είναι πάνω από 160, σύμφωνα με το Reuters.

Η αστυνομία της πολιτείας Καντούνα ανέφερε ότι ένοπλοι οπλισμένοι με «εξελιγμένα όπλα» επιτέθηκαν στις δύο εκκλησίες στο Κούρμιν Γουάλι, μια κοινότητα στην περιοχή Αφόγκο, περίπου στις 11:25 π.μ. την Κυριακή. Είπαν ότι οι αξιωματικοί προσπαθούν ακόμη να επιβεβαιώσουν τον αριθμό των ατόμων που απήχθησαν.

Ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι η περιοχή ήταν απομακρυσμένη και δύσβατη λόγω κακών δρόμων, γεγονός που καθιστά δύσκολη την απόκτηση αξιόπιστων πληροφοριών αμέσως μετά από τέτοιες επιθέσεις.

Ο Πρόεδρος της Χριστιανικής Ένωσης της Νιγηρίας στο βόρειο τμήμα της χώρας, Αιδεσιμότατος John Hayab, δήλωσε τηλεφωνικά στο Reuters ότι 172 πιστοί απήχθησαν και ότι εννέα αργότερα διέφυγαν, αφήνοντας 163 κρατούμενους.

«Οι πληροφορίες που έλαβα από τους πρεσβυτέρους των εκκλησιών ήταν ότι εκατόν εβδομήντα δύο πιστοί απήχθησαν, ενώ εννέα διέφυγαν», δήλωσε ο Hayab.

Τα αρχικά στοιχεία στη Νιγηρία συχνά ποικίλλουν σημαντικά μετά από μαζικές απαγωγές. Οι υπηρεσίες ασφαλείας συνήθως δίνουν συντηρητικούς πρώιμους αριθμούς, ενώ οι τοπικές κοινότητες και οι θρησκευτικές ομάδες μερικές φορές αναφέρουν υψηλότερους αριθμούς. Ένα παρόμοιο μοτίβο συνέβη κατά την απαγωγή σε ένα καθολικό σχολείο στην πολιτεία Καντούνα σε προηγούμενο περιστατικό.

Η αστυνομία ανέφερε ότι στρατεύματα και άλλες υπηρεσίες ασφαλείας έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή και ότι καταβάλλονται προσπάθειες για τον εντοπισμό των απαγωγέων και τη διάσωση των αιχμαλώτων.

Η βορειοδυτική Νιγηρία έχει δει μια αύξηση στις μαζικές απαγωγές από ένοπλες συμμορίες που δρουν από δασικούς θύλακες, επιτιθέμενες σε χωριά, σχολεία και χώρους λατρείας.

