Νιγηρία: Ανατριχιαστικά ευρήματα σε νεκροτομείο, βρέθηκαν ακρωτηριασμένα πτώματα – Έρευνα για απαγωγές και κύκλωμα εμπορίας οργάνων

Η αστυνομία στην πολιτεία Ίμο της νοτιοανατολικής Νιγηρίας σφράγισε ένα ξενοδοχείο και ένα ιδιωτικό νεκροτομείο που φέρονται να ανήκουν σε άνθρωπο που θεωρείται ύποπτος για απαγωγές, ύστερα από έφοδο το σαββατοκύριακο στην οποία ανακαλύφθηκαν ακρωτηριασμένα πτώματα σε αποσύνθεση, εγείροντας υποψίες για δραστηριότητες εμπορίας οργάνων.

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας της Ίμο Χένρι Οκόγιε δήλωσε σήμερα ότι η έφοδος έγινε στην αυτόνομη κοινότητα Ουμούχου στην περιφέρεια Νγκορ-Οκπάλα ύστερα από πληροφορίες για τον ύποπτο αυτόν, ο οποίος καταζητείται.

IMO STATE POLICE COMMAND PRESS RELEASE OF 6TH DECEMBER, 2025



IMO POLICE COMMAND INTENSIFY CRACKDOWN ON KIDNAPPING, VIOLENT CRIMES ALONG OWERRI–ABA EXPRESSWAY



As part of ongoing efforts to curb kidnapping and other violent crimes along the Owerri–Aba Expressway, a high-powered… pic.twitter.com/QTFJvHD3li — Imo State Police Command (@ImoPoliceNG) December 7, 2025

«Ειδικοί των ιατροδικαστικών υπηρεσιών εξασφάλισαν αποδεικτικά στοιχεία….και όλοι οι συνεργοί θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη», δήλωσε ο Οκόγιε μετά την έφοδο. Σύμφωνα με τον ίδιο έχει ξεκινήσει έρευνα για δραστηριότητες εμπορίας οργάνων. Η αστυνομία έχει ήδη ερευνήσει την κατοικία του υπόπτου και έχει ανακαλύψει περαιτέρω πειστήρια, δήλωσε ο Οκόγιε χωρίς να δίνει άλλες λεπτομέρειες.

Το κύμα εγκληματικότητας που βιώνει η Νιγηρία ολοένα και επιδεινώνεται, με τις συμμορίες που διαπράττουν απαγωγές να προχωρούν σε ανθρωποθυσίες και να εξελίσσονται σε κυκλώματα εμπορίας οργάνων.

Διαβάστε επίσης:

Βραζιλία: Ληστεία με… «άρωμα» Λούβρου σε έκθεση ζωγραφικής – Έκλεψαν 13 έργα «ανεκτίμητης αξίας» των Ματίς και Πορτινάρι

Τραγωδία χωρίς τέλος στην Ινδονησία: Στους 950 οι νεκροί από τους πλημμύρες, εκατοντάδες οι αγνοούμενοι

Νέα ένταση μεταξύ Ταϊλάνδης – Καμπότζης: Ένας στρατιώτης νεκρός και 4 τραυματίες από ανταλλαγές πυρών – Απογειώθηκαν μαχητικά (video/photo)