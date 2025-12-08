search
ΚΟΣΜΟΣ

08.12.2025 11:46

Νιγηρία: Ανατριχιαστικά ευρήματα σε νεκροτομείο, βρέθηκαν ακρωτηριασμένα πτώματα – Έρευνα για απαγωγές και κύκλωμα εμπορίας οργάνων

Η αστυνομία στην πολιτεία Ίμο της νοτιοανατολικής Νιγηρίας σφράγισε ένα ξενοδοχείο και ένα ιδιωτικό νεκροτομείο που φέρονται να ανήκουν σε άνθρωπο που θεωρείται ύποπτος για απαγωγές, ύστερα από έφοδο το σαββατοκύριακο στην οποία ανακαλύφθηκαν ακρωτηριασμένα πτώματα σε αποσύνθεση, εγείροντας υποψίες για δραστηριότητες εμπορίας οργάνων.

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας της Ίμο Χένρι Οκόγιε δήλωσε σήμερα ότι η έφοδος έγινε στην αυτόνομη κοινότητα Ουμούχου στην περιφέρεια Νγκορ-Οκπάλα ύστερα από πληροφορίες για τον ύποπτο αυτόν, ο οποίος καταζητείται.

«Ειδικοί των ιατροδικαστικών υπηρεσιών εξασφάλισαν αποδεικτικά στοιχεία….και όλοι οι συνεργοί θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη», δήλωσε ο Οκόγιε μετά την έφοδο. Σύμφωνα με τον ίδιο έχει ξεκινήσει έρευνα για δραστηριότητες εμπορίας οργάνων. Η αστυνομία έχει ήδη ερευνήσει την κατοικία του υπόπτου και έχει ανακαλύψει περαιτέρω πειστήρια, δήλωσε ο Οκόγιε χωρίς να δίνει άλλες λεπτομέρειες.

Το κύμα εγκληματικότητας που βιώνει η Νιγηρία ολοένα και επιδεινώνεται, με τις συμμορίες που διαπράττουν απαγωγές να προχωρούν σε ανθρωποθυσίες και να εξελίσσονται σε κυκλώματα εμπορίας οργάνων.

