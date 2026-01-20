search
20.01.2026 15:50

Σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία: Η κυβέρνηση αποκλείει τη δολιοφθορά – Στο σημείο της τραγωδίας το βασιλικό ζεύγος (Photos/Videos)

20.01.2026 15:50
ispania

Ο Ισπανός υπουργός Εσωτερικών απέκλεισε σήμερα το ενδεχόμενο δολιοφθοράς ως αιτία του σιδηροδρομικού δυστυχήματος που σκότωσε τουλάχιστον 41 άτομα το βράδυ της Κυριακής στην Αδαμούθ, πόλη της Ανδαλουσίας.

«Η πιθανότητα δολιοφθοράς δεν εξετάστηκε ποτέ. Από την αρχή, συζητήσαμε τεχνικά ζητήματα που σχετίζονται με τις σιδηροδρομικές μεταφορές», δήλωσε ο Φερνάντο Γκράντε- Μαρλάσκα απαντώντας σε ερώτηση σε συνέντευξη Τύπου μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στη Μαδρίτη.

«Δεν υπήρξε ποτέ το παραμικρό στοιχείο που να το υποδηλώνει», αυτό, πρόσθεσε, αναφερόμενος σε δολιοφθορά ως αιτία του δυστυχήματος.

Στο μεταξύ, ο βασιλιάς της Ισπανίας Φελίπε μαζί με τη σύζυγό του Λετίσια έφτασαν σήμερα στο σημείο της τραγωδίας για να προσφέρουν την υποστήριξή τους στις οικογένειες των θυμάτων και στους επιζώντες.

Η βασιλική επίσκεψη συνέπεσε με την πρώτη ημέρα του τριήμερου εθνικού πένθους που κήρυξε η κυβέρνηση.

Ντυμένοι στα μαύρα, το βασιλικό ζεύγος μετέβη απευθείας στον τόπο της τραγωδίας, όπου αντάλλαξε χειραψίες με μέλη της ομάδας διάσωσης, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου.

Η επίσκεψη τους σηματοδότησε την πρώτη φορά από το βράδυ της Κυριακής που μέσα ενημέρωσης είχαν άμεση πρόσβαση στον τόπο του δυστυχήματος. Προηγουμένως, πλάνα από το σημείο είχαν δοθεί από την Πολιτική Προστασία.

Το βασιλικό ζεύγος έχει προγραμματιστεί στη συνέχεια να ταξιδέψει στην Κόρδοβα, 35 χιλιόμετρα μακριά, για να επισκεφθεί το Νοσοκομείο Βασίλισσα Σοφία, όπου νοσηλεύονται ορισμένοι από τους τραυματίες.

