Σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία: Η κυβέρνηση αποκλείει τη δολιοφθορά – Στο σημείο της τραγωδίας το βασιλικό ζεύγος (Photos/Videos)

Ο Ισπανός υπουργός Εσωτερικών απέκλεισε σήμερα το ενδεχόμενο δολιοφθοράς ως αιτία του σιδηροδρομικού δυστυχήματος που σκότωσε τουλάχιστον 41 άτομα το βράδυ της Κυριακής στην Αδαμούθ, πόλη της Ανδαλουσίας.

«Η πιθανότητα δολιοφθοράς δεν εξετάστηκε ποτέ. Από την αρχή, συζητήσαμε τεχνικά ζητήματα που σχετίζονται με τις σιδηροδρομικές μεταφορές», δήλωσε ο Φερνάντο Γκράντε- Μαρλάσκα απαντώντας σε ερώτηση σε συνέντευξη Τύπου μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στη Μαδρίτη.

«Δεν υπήρξε ποτέ το παραμικρό στοιχείο που να το υποδηλώνει», αυτό, πρόσθεσε, αναφερόμενος σε δολιοφθορά ως αιτία του δυστυχήματος.

Strage treni in #Spagna, Re #Felipe e #Letizia: "Sgomento per il terribile incidente, torniamo subito".

I Reali lasciano #Atene per visitare la zona di #Adamuz.

Il Re ringrazia i residenti soccorritori: "Gratitudine per chi ha aiutato in ogni modo".

Segui https://t.co/nYgkSMqJpR… pic.twitter.com/eg7upgTWaM — LaPresse (@LaPresse_news) January 19, 2026

Στο μεταξύ, ο βασιλιάς της Ισπανίας Φελίπε μαζί με τη σύζυγό του Λετίσια έφτασαν σήμερα στο σημείο της τραγωδίας για να προσφέρουν την υποστήριξή τους στις οικογένειες των θυμάτων και στους επιζώντες.

Η βασιλική επίσκεψη συνέπεσε με την πρώτη ημέρα του τριήμερου εθνικού πένθους που κήρυξε η κυβέρνηση.

Animation of the sequence of events in Spain's train collision.



A track defect seems to have detailed the red Iryo train, with a RENFE train colliding with the wreckage. And where most victims were travelling.

pic.twitter.com/OcWPYzbZy5 — Chris Ogilvie (@Ogilvie_CJ) January 19, 2026

Ντυμένοι στα μαύρα, το βασιλικό ζεύγος μετέβη απευθείας στον τόπο της τραγωδίας, όπου αντάλλαξε χειραψίες με μέλη της ομάδας διάσωσης, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου.

Η επίσκεψη τους σηματοδότησε την πρώτη φορά από το βράδυ της Κυριακής που μέσα ενημέρωσης είχαν άμεση πρόσβαση στον τόπο του δυστυχήματος. Προηγουμένως, πλάνα από το σημείο είχαν δοθεί από την Πολιτική Προστασία.

🇪🇸🕯️ The number of victims of the train accident in Spain has risen to 40 people



Another ~150 people were injured. The causes of the collision are still being investigated. pic.twitter.com/XewkOt9FjZ — MAKS 25 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) January 19, 2026

Το βασιλικό ζεύγος έχει προγραμματιστεί στη συνέχεια να ταξιδέψει στην Κόρδοβα, 35 χιλιόμετρα μακριά, για να επισκεφθεί το Νοσοκομείο Βασίλισσα Σοφία, όπου νοσηλεύονται ορισμένοι από τους τραυματίες.

Διαβάστε επίσης:

Μπορεί ο Τραμπ να επιβάλει δασμούς σε μεμονωμένες χώρες της ΕΕ;

Βέλγος πρωθυπουργός κατά Τραμπ: «Ξεπερνάει τα όρια – 80 χρόνια ατλαντισμού θα μπορούσαν να φτάσουν στο τέλος τους»

Η στιγμή που ο Ερντογάν παίζει μπάσκετ με τον Σακίλ Ο’ Νιλ