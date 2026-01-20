Δανός ευρωβουλευτής τα «χώνει» στον Τραμπ: «Άντε γ… κύριε πρόεδρε» (Video)

Με τον Ντόναλντ Τραμπ τα έβαλε Δανός ευρωβουλευτής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εξαπολύοντας σκληρή λεκτική επίθεση εναντίον του Αμερικανού προέδρου, μετά τις δηλώσεις του για τη Γροιλανδία.

Μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο Δανός ευρωβουλευτής Άντερς Βίστιζεν απέρριψε κατηγορηματικά τους πρόσφατους ισχυρισμούς του Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να αναλάβουν τον έλεγχο της Γροιλανδίας για λόγους εθνικής ασφάλειας.

«Ας το θέσω με λέξεις που ίσως καταλάβετε: κύριε πρόεδρε, άντε γ……», δήλωσε ο Άντερς Βίστιζεν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, απευθυνόμενος στον Ντόναλντ Τραμπ.

Danish MEP Anders Vistisen to Trump:



Let me put this in words you might understand: Mr. President, fuck off. pic.twitter.com/GMYE5c1OCu January 20, 2026

