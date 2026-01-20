Δανός ευρωβουλευτής τα «χώνει» στον Τραμπ: «Άντε γ… κύριε πρόεδρε» (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Με τον Ντόναλντ Τραμπ τα έβαλε Δανός ευρωβουλευτής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εξαπολύοντας σκληρή λεκτική επίθεση εναντίον του Αμερικανού προέδρου, μετά τις δηλώσεις του για τη Γροιλανδία.
Μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο Δανός ευρωβουλευτής Άντερς Βίστιζεν απέρριψε κατηγορηματικά τους πρόσφατους ισχυρισμούς του Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να αναλάβουν τον έλεγχο της Γροιλανδίας για λόγους εθνικής ασφάλειας.
«Ας το θέσω με λέξεις που ίσως καταλάβετε: κύριε πρόεδρε, άντε γ……», δήλωσε ο Άντερς Βίστιζεν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, απευθυνόμενος στον Ντόναλντ Τραμπ.
