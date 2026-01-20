search
20.01.2026 23:43

Ισπανία: Νέος εκτροχιασμός συρμού στην Καταλονία, με νεκρό τον μηχανοδηγό – Και δεύτερο τρένο εκτός γραμμής στη Χιρόνα

20.01.2026 23:43
ektroxiasmos varkleloni 99- new

Επιβατική αμαξοστοιχία εκτροχιάστηκε την Τρίτη κοντά στη Βαρκελώνη, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 20 άνθρωποι να τραυματιστούν, σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές. Ωστόσο, σύμφωνα με την El Pais ο μηχανοδηγός του τρένου που είχε τραυματιστεί σοβαρά εξέπνευσε.

Τρεις ακόμη άνθρωποι έχουν τραυματιστεί σοβαρά, όπως μεταδίδει η κρατική τηλεόραση της Ισπανίας.

Το ατύχημα αποδίδεται σε κατάρρευση τοιχίου στη σιδηροδρομική γραμμή.

Η πρώτη ειδοποίηση για τη σύγκρουση έγινε στο 112 στις 21:02 (22:02 στην Ελλάδα), αναφέρει η el Pais Σύμφωνα με τις πρώτες υποθέσεις, το τρένο της γραμμής R4 που κινούταν μεταξύ Manresa και Sant Vicenç de Calders συγκρούστηκε μετωπικά με ένα τοίχο αντιστήριξης που, όπως φαίνεται, είχε καταρρεύσει πάνω στις ράγες.

Η λειτουργία της γραμμής R4 έχει διακοπεί.

Οι πρώτες υποθέσεις για την αιτία του ατυχήματος, σύμφωνα με επίσημες πηγές, υποδεικνύουν τις ισχυρές βροχές που έπληξαν την Καταλονία τις τελευταίες ημέρες.

Εν τω μεταξύ δεύτερο ατύχημα σημειώθηκε σε τρένο που εκτελούσε δρομολόγια στη γραμμή R1, μεταξύ των σταθμών Blanes και Maçanet.

Το τρένο εκτροχιάστηκε χωρίς να προκληθούν τραυματισμοί.

Το ατύχημα προκλήθηκε από πέτρες που έπεσαν στις γραμμές ως αποτέλεσμα της καταιγίδας.

Το δύο συμβάντα σημειώθηκαν σε μια περίοδο που η Ισπανία έχει βυθιστεί στο πένθος μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία στην Ανδαλουσία, στο νότιο τμήμα της χώρας

