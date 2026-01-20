Ισπανία: Νέος εκτροχιασμός συρμού στην Καταλονία, με νεκρό τον μηχανοδηγό – Και δεύτερο τρένο εκτός γραμμής στη Χιρόνα

Επιβατική αμαξοστοιχία εκτροχιάστηκε την Τρίτη κοντά στη Βαρκελώνη, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 20 άνθρωποι να τραυματιστούν, σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές. Ωστόσο, σύμφωνα με την El Pais ο μηχανοδηγός του τρένου που είχε τραυματιστεί σοβαρά εξέπνευσε.

🔴 ÚLTIMA HORA | Muere el maquinista del tren de Rodalies que chocó contra un muro en Gelida (Barcelona) https://t.co/eNXgIBPyvA January 20, 2026

PHOTO; SPAIN HIT AGAIN: RODALIES R4 TRAIN DERAILS NEAR BARCELONA



Another train has derailed in Spain, with an R4 commuter train coming off the tracks in Gelida, leaving at least 15 people injured. https://t.co/QbETy105zh pic.twitter.com/iVseBk78Nx — Intel Net (@IntelNet) January 20, 2026

Τρεις ακόμη άνθρωποι έχουν τραυματιστεί σοβαρά, όπως μεταδίδει η κρατική τηλεόραση της Ισπανίας.

NOW – Barcelona passenger train derails a day after deadly crash in southern Spain, at least 20 injured. pic.twitter.com/BAkHf70U7f — Confidential Post (@TheCPostNews) January 20, 2026

Το ατύχημα αποδίδεται σε κατάρρευση τοιχίου στη σιδηροδρομική γραμμή.

🔴 #URGENTE | Descarrila un tren de la R4 de Rodalies en Gelida (Barcelona) https://t.co/TmqSUulVJg — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) January 20, 2026

Η πρώτη ειδοποίηση για τη σύγκρουση έγινε στο 112 στις 21:02 (22:02 στην Ελλάδα), αναφέρει η el Pais Σύμφωνα με τις πρώτες υποθέσεις, το τρένο της γραμμής R4 που κινούταν μεταξύ Manresa και Sant Vicenç de Calders συγκρούστηκε μετωπικά με ένα τοίχο αντιστήριξης που, όπως φαίνεται, είχε καταρρεύσει πάνω στις ράγες.

Η λειτουργία της γραμμής R4 έχει διακοπεί.

Οι πρώτες υποθέσεις για την αιτία του ατυχήματος, σύμφωνα με επίσημες πηγές, υποδεικνύουν τις ισχυρές βροχές που έπληξαν την Καταλονία τις τελευταίες ημέρες.

Εν τω μεταξύ δεύτερο ατύχημα σημειώθηκε σε τρένο που εκτελούσε δρομολόγια στη γραμμή R1, μεταξύ των σταθμών Blanes και Maçanet.

Το τρένο εκτροχιάστηκε χωρίς να προκληθούν τραυματισμοί.

Το ατύχημα προκλήθηκε από πέτρες που έπεσαν στις γραμμές ως αποτέλεσμα της καταιγίδας.

Το δύο συμβάντα σημειώθηκαν σε μια περίοδο που η Ισπανία έχει βυθιστεί στο πένθος μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία στην Ανδαλουσία, στο νότιο τμήμα της χώρας

