search
ΚΥΡΙΑΚΗ 22.02.2026 10:35
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.02.2026 09:20

Νέος «σεισμός» στο Μπάκινγχαμ: E-mail του 2019 …καίνε τον Κάρολο – Τον είχαν προειδοποιήσει για τις «μυστικές συμφωνίες» του αδελφού του

22.02.2026 09:20
charles_andrew

«Σεισμό» στο Μπάκινγχαμ προκαλούν email που βλέπουν το φως της δημοσιότητας και μαρτυρούν πως ο βασιλιάς Κάρολος είχε προειδοποιηθεί ήδη από το 2019 για τους «μυστικούς» οικονομικούς δεσμούς του τότε Δούκα του Γιορκ με τον αμφιλεγόμενο χρηματοδότη David Rowland.

Σύμφωνα με τη dailymail.co.uk, άνθρωπος που γνώριζε τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Άντριου έστειλε στον τότε Πρίγκιπα της Ουαλίας, μέσω του νομικού γραφείου Farrer & Co, email που έκανε λόγο για «κατάχρηση του ονόματος της Βασιλικής Οικογένειας».

«Οι ενέργειες της Αυτού Βασιλικής Υψηλότητας του Δούκα του Γιορκ υποδηλώνουν ότι θεωρεί τη σχέση του με τον David Rowland πιο σημαντική από εκείνη με την οικογένειά του», ανέφερε.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας, ο καταγγέλλων απέστειλε και δεύτερο email απευθείας στον Rowland, κοινοποιώντας το στον ιδιωτικό γραμματέα του Καρόλου, Clive Alderton, και στον νομικό της αείμνηστης Βασίλισσας, Mark Bridges.

«Τα αποδεικτικά στοιχεία αποδεικνύουν αδιαμφισβήτητα ότι έχετε καταχραστεί το όνομα της βασιλικής οικογένειας», ανέφερε.

Κατηγορίες για τραπεζική άδεια και οικονομικές διευθετήσεις

Τα e-mail που περιήλθαν σε γνώση της εφημερίδας δείχνουν επίσης πως ο Άντριου – ο οποίος συνελήφθη την περασμένη Πέμπτη – επέτρεψε στον Rowland να συμμετέχει ουσιαστικά στα επίσημα καθήκοντά του.

Ιδιαίτερα σοβαρή είναι η καταγγελία ότι ο Rowland φέρεται να «πλήρωσε» τον Άντριου για να εξασφαλίσει τραπεζική άδεια στο Λουξεμβούργο για την ιδιωτική του τράπεζα, Banque Havilland. Στο email περιλαμβάνονταν – σύμφωνα με τις αποκαλύψεις – ακόμη και στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού που αποδίδονταν στον Άντριου.

Η Banque Havilland έχασε την τραπεζική της άδεια το 2024 από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και έχει προσφύγει κατά της απόφασης.

Παράλληλα, ο Rowland φέρεται να έδωσε 40.000 λίρες στην πρώην σύζυγο του Άντριου, Sarah Ferguson, για την αποπληρωμή χρεών και να εξόφλησε το 2017 δάνειο ύψους 1,5 εκατ. λιρών για λογαριασμό του.

Την περίοδο 2001–2011, όταν ο Άντριου ήταν εμπορικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου, ο Rowland και ο γιος του Jonathan συμμετείχαν σε αποστολές σε Κίνα και πρώην σοβιετικά κράτη.

Σύμφωνα με τα e-mail o Άντριου ενημέρωνε συστηματικά τον Rowland για επιχειρηματικές ευκαιρίες, ενώ φέρεται να χρησιμοποίησε εμπορική αποστολή για να διευκολύνει συμφωνία πώλησης πετρελαίου πολλών εκατομμυρίων στην Κίνα, με προσδοκίες για μεγάλα κέρδη μαζί με τον Jeffrey Epstein.

Επιπλέον, ο Jonathan Rowland φέρεται να προσκλήθηκε σε συνάντηση στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ με τον Βρετανό πρέσβη στο Μαυροβούνιο για την ενίσχυση επιχειρηματικών επιδιώξεων.

Διπλωμάτες φέρονται να έθεσαν κυβερνητικό προσωπικό στη διάθεση των Rowlands, ενώ ο Άντριου παρείχε ακόμη και το επίσημο πρόγραμμά του για ταξίδι στο Μαυροβούνιο.

Το αδίκημα και τα ισόβια

Η υπόθεση λαμβάνει δραματική τροπή, καθώς ο Άντριου συνελήφθη με υποψίες για το αδίκημα της «κακής άσκησης δημόσιου αξιώματος» – αδίκημα που επισύρει ποινή έως και ισόβιας κάθειρξης. Δεν του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες και αφέθηκε ελεύθερος υπό έρευνα.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία ξεκίνησε διαδικασία εντοπισμού και επικοινωνίας με νυν και πρώην αξιωματικούς που είχαν υπηρετήσει στην προσωπική του φρουρά.

Πολιτικές πιέσεις και διαδοχή

Η υπόθεση έχει προκαλέσει πολιτική θύελλα. Βουλευτές ζητούν άμεση αστυνομική διερεύνηση της υπόθεσης, ενώ αυξάνονται οι φωνές που απαιτούν τη διαγραφή του Άντριου από τη σειρά της διαδοχής, όπου παραμένει όγδοος.

Η Αμερικανίδα δικηγόρος Gloria Allred κάλεσε δημόσια τον βασιλιά και τον Πρίγκιπα και την Πριγκίπισσα της Ουαλίας να συνεργαστούν με τις Αρχές, εφόσον τους ζητηθεί.

Στελέχη της αντιπολίτευσης χαρακτήρισαν τις αποκαλύψεις «σοκαριστικές αλλά όχι απρόσμενες», ζητώντας να «μην μείνει τίποτα στο σκοτάδι».

Τα αναπάντητα ερωτήματα

Το Παλάτι απέφυγε να σχολιάσει λόγω της εν εξελίξει έρευνας, τονίζοντας ότι οποιοδήποτε υλικό πρέπει να δοθεί στις αρμόδιες Αρχές. Ωστόσο, οι αποκαλύψεις εντείνουν την πίεση προς τον βασιλιά Κάρολο, καθώς εγείρουν ερωτήματα για το εάν οι προειδοποιήσεις του 2019 αξιολογήθηκαν επαρκώς.

Οι αποκαλύψεις απειλούν να εμπλέξουν ακόμη περισσότερο τον βασιλιά Κάρολο στη συνεχιζόμενη κρίση που ταλανίζει τη βρετανική μοναρχία. Η υπόθεση είχε ήδη πυροδοτηθεί από τις στενές σχέσεις του Άντριου με τον Epstein και από ισχυρισμούς ότι ενδέχεται να του διαβίβασε ευαίσθητα ή εμπιστευτικά έγγραφα.

Διαβάστε επίσης:

O Τραμπ στέλνει πλωτό νοσοκομείο στη Γροιλανδία

ICE: Πράκτορας πυροβόλησε και σκότωσε 23χρονο αμερικανό πολίτη, στο Τέξας, το 2025 – Στη δημοσιότητα τα αρχεία

«Θέλω να γίνω ο πρώτος Βρετανός υπουργός Άμυνας, που θα στείλει στρατεύματα στην Ουκρανία», λέει ο Τζον Χίλι

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
6864885 (1)
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Το γλέντι και ο χορός των Κυπελλούχων – Σε τρελά κέφια ο Ναν με το «δεν θα πας πουθενά» (Video)

kiriakos mitsotakis 661- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Οι έρευνες για υδρογονάναθρακες εγγυώνται την ασφάλεια απέναντι σε όσους αμφισβητούν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα

limnos plimmires (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Σάρωσε η κακοκαιρία τη Λήμνο: Ζημιές σε υποδομές και δρόμους – Που καταγράφονται τα μεγαλύτερα προβλήματα

stratos
ΕΛΛΑΔΑ

Όλοι στον Στρατό Ξηράς για βασική εκπαίδευση 10 εβδομάδων: Τι αλλάζει στη στρατιωτική θητεία

charles_andrew
ΚΟΣΜΟΣ

Νέος «σεισμός» στο Μπάκινγχαμ: E-mail του 2019 …καίνε τον Κάρολο – Τον είχαν προειδοποιήσει για τις «μυστικές συμφωνίες» του αδελφού του

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ydra brad pitt
LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ στην Ύδρα: Σταματούν τα γυρίσματα της νέας ταινίας του για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας (Video)

karavatou_mati2208
LIFESTYLE

Κατερίνα Καραβάτου: Η αντίδραση της κόρης της στο άκουσμα της απαγόρευσης των social media για παιδιά κάτω των 15

main_yaloka8aristires
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Υαλοκαθαριστήρες: Γιατί αφήνουν γραμμές στο παρμπρίζ;

Hodgkinson
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στίβος: Η Κέλι Χόντγκινσον έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ των 800μ. που κρατούσε από την ημέρα που είχε… γεννηθεί (video)

dane depp
LIFESTYLE

Ο εκπληκτικός τρόπος με τον οποίο ο Τζόνι Ντεπ βοήθησε τον Έρικ Ντέιν στη μάχη του με την ALS

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 22.02.2026 10:34
6864885 (1)
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Το γλέντι και ο χορός των Κυπελλούχων – Σε τρελά κέφια ο Ναν με το «δεν θα πας πουθενά» (Video)

kiriakos mitsotakis 661- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Οι έρευνες για υδρογονάναθρακες εγγυώνται την ασφάλεια απέναντι σε όσους αμφισβητούν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα

limnos plimmires (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Σάρωσε η κακοκαιρία τη Λήμνο: Ζημιές σε υποδομές και δρόμους – Που καταγράφονται τα μεγαλύτερα προβλήματα

1 / 3