Νέος «σεισμός» στο Μπάκινγχαμ: E-mail του 2019 …καίνε τον Κάρολο – Τον είχαν προειδοποιήσει για τις «μυστικές συμφωνίες» του αδελφού του

«Σεισμό» στο Μπάκινγχαμ προκαλούν email που βλέπουν το φως της δημοσιότητας και μαρτυρούν πως ο βασιλιάς Κάρολος είχε προειδοποιηθεί ήδη από το 2019 για τους «μυστικούς» οικονομικούς δεσμούς του τότε Δούκα του Γιορκ με τον αμφιλεγόμενο χρηματοδότη David Rowland.

Σύμφωνα με τη dailymail.co.uk, άνθρωπος που γνώριζε τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Άντριου έστειλε στον τότε Πρίγκιπα της Ουαλίας, μέσω του νομικού γραφείου Farrer & Co, email που έκανε λόγο για «κατάχρηση του ονόματος της Βασιλικής Οικογένειας».

«Οι ενέργειες της Αυτού Βασιλικής Υψηλότητας του Δούκα του Γιορκ υποδηλώνουν ότι θεωρεί τη σχέση του με τον David Rowland πιο σημαντική από εκείνη με την οικογένειά του», ανέφερε.

Email proves Charles was warned about his brother's 'secret deals': Whistleblower told Palace that Royal Family's name was being 'abused' by Andrew https://t.co/09ihydcCSS pic.twitter.com/V4kBHLA0ss — FutureTrump2️⃣⏺2️⃣4⃣🍊 (@RealTrump2020_) February 22, 2026

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας, ο καταγγέλλων απέστειλε και δεύτερο email απευθείας στον Rowland, κοινοποιώντας το στον ιδιωτικό γραμματέα του Καρόλου, Clive Alderton, και στον νομικό της αείμνηστης Βασίλισσας, Mark Bridges.

«Τα αποδεικτικά στοιχεία αποδεικνύουν αδιαμφισβήτητα ότι έχετε καταχραστεί το όνομα της βασιλικής οικογένειας», ανέφερε.

Κατηγορίες για τραπεζική άδεια και οικονομικές διευθετήσεις

Τα e-mail που περιήλθαν σε γνώση της εφημερίδας δείχνουν επίσης πως ο Άντριου – ο οποίος συνελήφθη την περασμένη Πέμπτη – επέτρεψε στον Rowland να συμμετέχει ουσιαστικά στα επίσημα καθήκοντά του.

🚨 Six unmarked police cars and about eight plain-clothed officers raided Wood Farm, Andrew's home on the Sandringham estate, just after 8am on Thursday.



Thames Valley Police also confirmed officers were conducting a search at a property in Berkshire.



Read more ⬇️… pic.twitter.com/H4S3sMW8wH February 19, 2026

Ιδιαίτερα σοβαρή είναι η καταγγελία ότι ο Rowland φέρεται να «πλήρωσε» τον Άντριου για να εξασφαλίσει τραπεζική άδεια στο Λουξεμβούργο για την ιδιωτική του τράπεζα, Banque Havilland. Στο email περιλαμβάνονταν – σύμφωνα με τις αποκαλύψεις – ακόμη και στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού που αποδίδονταν στον Άντριου.

Η Banque Havilland έχασε την τραπεζική της άδεια το 2024 από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και έχει προσφύγει κατά της απόφασης.

Παράλληλα, ο Rowland φέρεται να έδωσε 40.000 λίρες στην πρώην σύζυγο του Άντριου, Sarah Ferguson, για την αποπληρωμή χρεών και να εξόφλησε το 2017 δάνειο ύψους 1,5 εκατ. λιρών για λογαριασμό του.

Την περίοδο 2001–2011, όταν ο Άντριου ήταν εμπορικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου, ο Rowland και ο γιος του Jonathan συμμετείχαν σε αποστολές σε Κίνα και πρώην σοβιετικά κράτη.

Σύμφωνα με τα e-mail o Άντριου ενημέρωνε συστηματικά τον Rowland για επιχειρηματικές ευκαιρίες, ενώ φέρεται να χρησιμοποίησε εμπορική αποστολή για να διευκολύνει συμφωνία πώλησης πετρελαίου πολλών εκατομμυρίων στην Κίνα, με προσδοκίες για μεγάλα κέρδη μαζί με τον Jeffrey Epstein.

Επιπλέον, ο Jonathan Rowland φέρεται να προσκλήθηκε σε συνάντηση στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ με τον Βρετανό πρέσβη στο Μαυροβούνιο για την ενίσχυση επιχειρηματικών επιδιώξεων.

Διπλωμάτες φέρονται να έθεσαν κυβερνητικό προσωπικό στη διάθεση των Rowlands, ενώ ο Άντριου παρείχε ακόμη και το επίσημο πρόγραμμά του για ταξίδι στο Μαυροβούνιο.

Το αδίκημα και τα ισόβια

Η υπόθεση λαμβάνει δραματική τροπή, καθώς ο Άντριου συνελήφθη με υποψίες για το αδίκημα της «κακής άσκησης δημόσιου αξιώματος» – αδίκημα που επισύρει ποινή έως και ισόβιας κάθειρξης. Δεν του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες και αφέθηκε ελεύθερος υπό έρευνα.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία ξεκίνησε διαδικασία εντοπισμού και επικοινωνίας με νυν και πρώην αξιωματικούς που είχαν υπηρετήσει στην προσωπική του φρουρά.

Πολιτικές πιέσεις και διαδοχή

Η υπόθεση έχει προκαλέσει πολιτική θύελλα. Βουλευτές ζητούν άμεση αστυνομική διερεύνηση της υπόθεσης, ενώ αυξάνονται οι φωνές που απαιτούν τη διαγραφή του Άντριου από τη σειρά της διαδοχής, όπου παραμένει όγδοος.

Η Αμερικανίδα δικηγόρος Gloria Allred κάλεσε δημόσια τον βασιλιά και τον Πρίγκιπα και την Πριγκίπισσα της Ουαλίας να συνεργαστούν με τις Αρχές, εφόσον τους ζητηθεί.

Στελέχη της αντιπολίτευσης χαρακτήρισαν τις αποκαλύψεις «σοκαριστικές αλλά όχι απρόσμενες», ζητώντας να «μην μείνει τίποτα στο σκοτάδι».

Τα αναπάντητα ερωτήματα

Το Παλάτι απέφυγε να σχολιάσει λόγω της εν εξελίξει έρευνας, τονίζοντας ότι οποιοδήποτε υλικό πρέπει να δοθεί στις αρμόδιες Αρχές. Ωστόσο, οι αποκαλύψεις εντείνουν την πίεση προς τον βασιλιά Κάρολο, καθώς εγείρουν ερωτήματα για το εάν οι προειδοποιήσεις του 2019 αξιολογήθηκαν επαρκώς.

Οι αποκαλύψεις απειλούν να εμπλέξουν ακόμη περισσότερο τον βασιλιά Κάρολο στη συνεχιζόμενη κρίση που ταλανίζει τη βρετανική μοναρχία. Η υπόθεση είχε ήδη πυροδοτηθεί από τις στενές σχέσεις του Άντριου με τον Epstein και από ισχυρισμούς ότι ενδέχεται να του διαβίβασε ευαίσθητα ή εμπιστευτικά έγγραφα.

