22.02.2026
22.02.2026 08:14

O Τραμπ στέλνει πλωτό νοσοκομείο στη Γροιλανδία

22.02.2026 08:14
Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Σάββατο πως συνεργάζεται με τον κυβερνήτη της Λουιζιάνα, Τζεφ Λάντρι – τον οποίο έχει διορίσει ειδικό απεσταλμένο για τη Γροιλανδία – για την αποστολή πλωτού νοσοκομείου στο στρατηγικής σημασίας νησί της Αρκτικής.

Ο Τραμπ έχει εκφράσει κατ’ επανάληψη την πρόθεσή του να αποκτήσουν οι ΗΠΑ τον έλεγχο της Γροιλανδίας, η οποία αποτελεί αυτόνομο έδαφος του βασιλείου της Δανίας.

Ο αμερικανός πρόεδρος αποκάλυψε το σχέδιό του μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Truth Social λίγη ώρα προτού παραθέσει δείπνο σε Ρεπουμπλικάνους κυβερνήτες στον Λευκό Οίκο, όπου κάθισε δίπλα στον Λάντρι και συνομίλησε για αρκετή ώρα μαζί του.

«Σε συνεργασία με τον φανταστικό κυβερνήτη της Λουιζιάνα, Τζεφ Λάντρι, θα στείλουμε ένα πλωτό νοσοκομείο στη Γροιλανδία για να φροντίσει πολλούς ανθρώπους που είναι άρρωστοι και δεν λαμβάνουν φροντίδα εκεί. Είναι καθ’ οδόν!!!», έγραψε ο Τραμπ.

Ούτε ο Λευκός Οίκος ούτε το γραφείο του Λάντρι απάντησαν σε ερωτήματα σχετικά με την ανάρτηση, εάν η αποστολή πλωτού νοσοκομείου ζητήθηκε από τη Δανία ή τη Γροιλανδία και ποιοι άρρωστοι χρειάζονταν βοήθεια.

Η ανάρτηση του Τραμπ έγινε λίγες ώρες αφότου το διοικητήριο των ενόπλων δυνάμεων της Δανίας που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Αρκτικής ανακοίνωσε πως διεξήγαγε επιχείρηση για τη διακομιδή ασθενούς – που χρειάστηκε επείγουσα ιατρική περίθαλψη – από αμερικανικό υποβρύχιο το οποίο βρισκόταν επτά ναυτικά μίλια ανοικτά των ακτών της γροιλανδικής πρωτεύουσας Νούουκ. Το μέλος του πληρώματος του αμερικανικού υποβρύχιου διακομίστηκε με ελικόπτερο SeaHawk σε νοσοκομείο του Νούουκ, όπως αναφέρει η ενημέρωση από το υπουργείο Άμυνας της Δανίας.

