ΚΥΡΙΑΚΗ 22.02.2026 10:14
ΚΟΣΜΟΣ

22.02.2026 07:29

«Θέλω να γίνω ο πρώτος Βρετανός υπουργός Άμυνας, που θα στείλει στρατεύματα στην Ουκρανία», λέει ο Τζον Χίλι

Ο Τζον Χίλι δήλωσε ότι επιθυμεί να είναι ο πρώτος υπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου που θα στείλει βρετανικά στρατεύματα στην Ουκρανία, υποσχόμενος ότι: «Το 2026 πρέπει να είναι η χρονιά που θα τελειώσει αυτός ο φρικτός πόλεμος».

«Θέλω να είμαι ο υπουργός Άμυνας που θα αναπτύξει βρετανικά στρατεύματα στην Ουκρανία – γιατί αυτό θα σημαίνει ότι αυτός ο πόλεμος θα έχει επιτέλους τελειώσει», έγραψε σε άρθρο του ο Χίλι στην εφημερίδα Telegraph, δύο μέρες πριν την τέταρτη επέτειο της ρωσικής εισβολής.

«Αυτό σημαίνει ότι έχουμε διαπραγματευτεί ειρήνη στην Ουκρανία. Και μια ασφαλής Ευρώπη χρειάζεται μια ισχυρή, κυρίαρχη Ουκρανία», συμπληρώνει.

Βρετανία και Γαλλία έχουν ηγηθεί διαπραγματεύσεων με χώρες υποστηρικτές του Κιέβου στην αποκαλούμενη «Συμμαχία των Προθύμων», που θα αναπτύξουν ειρηνευτικές δυνάμεις αν επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Χίλι δήλωσε ότι «δεν υπάρχει μεγαλύτερο φορτίο για έναν υπουργό Άμυνας ή οποιαδήποτε κυβέρνηση από τη δέσμευση των Ενόπλων Δυνάμεών μας σε επιχειρήσεις».

Νωρίτερα τον Φεβρουάριο, ο Βρετανός υπουργός Άμυνας συμπροήδρευσε σε συναντήσεις στις Βρυξέλλες με την Ομάδα Επαφής για την Άμυνα της Ουκρανίας, η οποία αποτελείται από 50 χώρες, και τους υπουργούς Άμυνας χωρών ΝΑΤΟ, κατά τις οποίες οι συμμαχικές χώρες δεσμεύτηκαν για στρατιωτική υποστήριξη ύψους περίπου 35 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Ουκρανία.

«Αυξάνουμε τη στρατιωτική βοήθεια και θα εντείνουμε περαιτέρω την πίεση στον Πούτιν – τόσο μέσω νέων κυρώσεων όσο και μέσω νέων δράσεων κατά του ρωσικού σκιώδους στόλου», έγραψε.

«Αυτός ο πόλεμος έδειξε σε μας – και στον Πούτιν – ένα σημαντικό πράγμα: ποτέ μην υποτιμάτε τη βούληση του ουκρανικού λαού».

Το άρθρο του Χίλι έρχεται μετά από δήλωση του Βρετανού πρώην πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον ότι το Ηνωμένο Βασίλειο και οι σύμμαχοί του θα πρέπει να στείλουν τώρα μη μάχιμα στρατεύματα στην Ουκρανία για να δείξουν την υποστήριξή τους στην κυριαρχία της Ουκρανίας.

Ο Μπόρις Τζόνσον προειδοποίησε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν πιθανότατα θα «συνεχίσει» μέχρι να πειστεί για την αποφασιστικότητα της Δύσης να είναι η κατεστραμμένη από τον πόλεμο Ουκρανία ελεύθερη και ανεξάρτητη.

