22.02.2026 00:07

Γεμίζει αμερικανικά μαχητικά η Σούδα για πιθανό πλήγμα των ΗΠΑ στο Ιράν

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η Μέση Ανατολή, το Σάββατο (21/2), καθώς η Ουάσινγκτον κλιμακώνει τη στρατιωτική της παρουσία με επίκεντρο τη βάση στην Κρήτη. Η Σούδα έχει κατακλυστεί από αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη F-35 και A-10, την ώρα που ο Λευκός Οίκος εξετάζει το ενδεχόμενο στρατιωτικού πλήγματος κατά του Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Ειδικότερα, η μετακίνηση αυτή των δυνάμεων – ακόμα και στη Σούδα – αποτελεί ένα σαφές μέσο πίεσης προς την Τεχεράνη, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις των ΗΠΑ για μια νέα συμφωνία.

Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε το Σάββατο (21/2) ο λογαριασμός Clash Report στο Χ, περίπου 12 υπερσύγχρονα αεροσκάφη F-22 διήλθαν από το Ηνωμένο Βασίλειο με προορισμό την ευρύτερη περιοχή.

Εν τω μεταξύ, στην Ελλάδα και, συγκεκριμένα στον κόλπο της Σούδας, έχει εντοπιστεί σημαντικός αριθμός μαχητικών F-35 και A-10. Στη Σούδα, βρίσκονται και αεροσκάφη ανεφοδιασμού, μεταφορικά σκάφη, καθώς και αεροπλάνα ειδικών επιχειρήσεων, ενισχύοντας τη στρατηγική ετοιμότητα των αμερικανικών δυνάμεων.

Οι εξελίξεις αναμένονται ραγδαίες, καθώς ο Αμερικανός Πρόεδρος έθεσε ένα πολύ στενό χρονικό περιθώριο για τις επόμενες κινήσεις του. Μάλιστα, την Πέμπτη (19/2), ο Ντόναλντ Τραμπ υπογράμμισε ότι θα αποφασίσει για τη στρατηγική του μέσα στις επόμενες δέκα ημέρες ή το αργότερο σε δύο εβδομάδες.

Παρότι δεν έχει ληφθεί ακόμη οριστική απόφαση για στρατιωτική επιχείρηση, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι επεξεργάζονται σχέδια που ποικίλλουν. Αυτά περιλαμβάνουν από περιορισμένα πλήγματα ακριβείας μέχρι μια εκτεταμένη εκστρατεία με στόχο την αλλαγή του πολιτικού σκηνικού στο Ιράν.

Βέβαια, η απάντηση της Τεχεράνης ήταν άμεση και σε υψηλούς τόνους. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, προειδοποίησε μέσω των κοινωνικών δικτύων ότι οι δυνάμεις της χώρας του είναι σε θέση να πλήξουν αμερικανικά συμφέροντα.

Μάλιστα, υποστήριξε ότι το Ιράν έχει τη δυνατότητα ακόμα και να βυθίσει αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ στην περίπτωση που δεχθεί επίθεση.

