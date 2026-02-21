Με το δάκτυλο στη σκανδάλη ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν – «Θέμα χρόνου μία επίθεση»

Για πρώτη φορά από το ξέσπασμα των διαδηλώσεων στο Ιράν, ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, επαναφέρει στο προσκήνιο την ανάγκη προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα, τονίζοντας σε χθεσινή του συνέντευξη στον Λευκό Οίκο ότι τα θύματα των ιρανικών μηχανισμών καταστολής ανέρχονται στις 32 χιλιάδες.

Επανέλαβε, μάλιστα, ότι «εάν δεν το απειλούσε με άμεση στρατιωτική επίθεση, το θεοκρατικό καθεστώς θα εκτελούσε με απαγχονισμό 800 συλληφθέντες», γεγονός που τελικά κατάφερε να αποτρέψει. Οι δηλώσεις αυτές συνοδεύτηκαν από την χθεσινή επιβεβαίωση από τον ίδιο τον Τραμπ ότι πράγματι «σκέφτεται το ενδεχόμενο στοχευμένων αεροπορικών πληγμάτων ως μέσο πίεσης προς το Ιράν να σταματήσει να εμπλουτίζει ουράνιο», όπως ανέφερε χθεσινό δημοσίευμα της Wall Street Journal. Ανταπαντώντας στις προεδρικές δηλώσεις, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί σε σημερινή του συνέντευξη τονίζει ότι οι νεκροί των πρόσφατων ταραχών είναι 3.117 διαδηλωτές και 200 αστυνομικοί.

Ωστόσο, πέρα από τον πόλεμο δηλώσεων, η κατάσταση επί του πεδίου καταδεικνύει ότι η αμερικανική επίθεση είναι «ζήτημα χρόνου», όπως μεταδίδει σήμερα το κρατικό ισραηλινό ραδιόφωνο, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι «δεν αναμένεται να πραγματοποιηθεί άμεσα». Σύμφωνα με ισραηλινές και αμερικανικές εκτιμήσεις, το αργότερο μέχρι αύριο ο αμερικανικός στρατός θα ενημερώσει τον Τραμπ ότι είναι όλα έτοιμα για την επιχείρηση, αναμένοντας πλέον την τελική προεδρική έγκριση.

Αυξημένη στρατιωτική κινητικότητα των ΗΠΑ

Παράλληλα, η στρατιωτική κινητικότητα στην περιοχή συνεχίζεται και εντός των ημερών αναμένεται στις ισραηλινές ακτές το αεροπλανοφόρο Τζέραλντ Φορντ, που ήδη κινείται στη Μεσόγειο. Η New York Times αναφέρει ότι μετακινήθηκαν «για ειδικές επιχειρησιακές αποστολές» εκατοντάδες Αμερικανοί στρατιώτες από τις βάσεις των ΗΠΑ στο Κατάρ και στο Μπαχρέιν και ότι, όπως αποδεικνύεται από χθεσινές δορυφορικές φωτογραφίες, στην ιορδανική αεροπορική βάση Μουάφακ Σάλτι βρίσκονται πάνω 60 αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη, μεταξύ των οποίων και F-35. Τις προηγούμενες μέρες παρατηρήθηκε αυξημένη κινητικότητα αμερικανικών μεταγωγικών, μεταφέροντας συστήματα αεράμυνας, γεγονός που επιβεβαιώνουν Ιορδανοί αξιωματούχοι, διευκρινίζοντας ότι η παρουσία αμερικανικών στρατευμάτων στη χώρα προβλέπεται από το πλαίσιο της διμερούς αμυντικής συνεργασίας με τις ΗΠΑ.

Συγχρόνως, όμως, τόσο η Ιορδανία όσο και η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και τα ΗΑΕ επαναλαμβάνουν πως δεν θα επιτρέψουν να χρησιμοποιηθεί το έδαφός τους σε μία ενδεχόμενη επίθεση κατά του Ιράν, εκφράζοντας την ευχή ότι οι διαπραγματεύσεις θα καταλήξουν σε συμφωνία. Από την άλλη, ο Ιρανός ΥΠΕΞ, Αμπάς Αραγτσί, σε χθεσινή του συνέντευξη επισήμανε ότι οι Αμερικανοί διαμεσολαβητές Γουίτκοφ και Κούσνερ «ουδέποτε απαίτησαν από το Ιράν να εκμηδενίσει τον εμπλουτισμό ουρανίου στο έδαφός του, και ως εκ τούτου, το Ιράν δεν προβαίνει σε κάτι τέτοιο».

Οξύνεται το λιβανικό μέτωπο

Στο μεταξύ, οξύνεται η κατάσταση στον Νότιο Λίβανο, ύστερα από σημερινούς νυχτερινούς ισραηλινούς βομβαρδισμούς κατά βάσεων της Χεζμπολάχ στην κοιλάδα Μπεκάα. Σύμφωνα με το επίσημο λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ΝΝΑ, σκοτώθηκαν 10 μέλη της οργάνωσης και 24 τραυματίστηκαν. Η λιβανική κυβέρνηση και ο ισραηλινός στρατός αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση των όρων κατάπαυσης του πυρός. Ο IDF με ανακοίνωσή του υποστηρίζει ότι οι βομβαρδισμοί έγιναν, ενώ μέλη της Χεζμπολάχ ετοιμάζονταν να εγκαταστήσουν πυραυλικούς εκτοξευτήρες – μία αναφορά που δεν επιβεβαιώνεται προς το παρόν από ανεξάρτητες πηγές.

Νωρίτερα χθες, η ισραηλινή αεροπορία έπληξε στρατόπεδο εκπαίδευσης της Χαμάς στα περίχωρα της κωμόπολης Άιν Αλ-Χίλουε του Νοτίου Λιβάνου, όπως μετέδωσε ο ραδιοφωνικός σταθμός του ισραηλινού στρατού, και επιβεβαιώνουν λιβανικά μέσα. Ισραηλινές στρατιωτικές πηγές διευκρινίζουν στην Ελληνική Υπηρεσία της DW ότι τα πρόσφατα πλήγματα κατά των λιβανικών οργανώσεων έχουν στόχο να αποτρέψουν τυχόν παράλληλες ένοπλες επιχειρήσεις, ενόσω θα βρίσκονται σε εξέλιξη ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις κατά το προσεχές χρονικό διάστημα.

Ιράν: Ετοιμάζει αντιπρόταση για το πυρηνικό πρόγραμμα

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι αναμένει να έχει έτοιμο ένα σχέδιο αντιπρότασης εντός των επόμενων ημερών, μετά τις πυρηνικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο περιορισμένων στρατιωτικών επιθέσεων.

Σύμφωνα με τον Guardian, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έδωσε την Πέμπτη στην Τεχεράνη προθεσμία 10 έως 15 ημερών για να καταλήξει σε συμφωνία για την επίλυση της μακροχρόνιας πυρηνικής διαμάχης ή να αντιμετωπίσει «πραγματικά άσχημα πράγματα», εν μέσω της στρατιωτικής ενίσχυσης των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, η οποία έχει τροφοδοτήσει τους φόβους για έναν ευρύτερο πόλεμο.

Όταν ρωτήθηκε την Παρασκευή αν εξετάζει το ενδεχόμενο περιορισμένων επιθέσεων για να πιέσει το Ιράν να καταλήξει σε συμφωνία, ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο:

«Μπορώ να πω ότι το εξετάζω».

Όταν ρωτήθηκε αργότερα για το Ιράν σε συνέντευξη Τύπου στο Λευκό Οίκο, ο Τραμπ πρόσθεσε:

«Καλύτερα να διαπραγματευτούν μια δίκαιη συμφωνία».

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε μετά από έμμεσες συζητήσεις στη Γενεύη αυτή την εβδομάδα με τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και τον γαμπρό του, Τζάρεντ Κούσνερ, ότι οι δύο πλευρές είχαν καταλήξει σε συμφωνία σχετικά με τις βασικές «κατευθυντήριες αρχές», αλλά αυτό δεν σήμαινε ότι η συμφωνία ήταν επικείμενη.

Ο Αραγτσί δήλωσε στο αμερικανικό καλωδιακό δίκτυο ειδήσεων MS Now ότι είχε ένα προσχέδιο αντιπρότασης που θα μπορούσε να είναι έτοιμο μέσα στις επόμενες δύο ή τρεις ημέρες για να το εξετάσουν οι ανώτεροι ιρανοί αξιωματούχοι, με περισσότερες συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν να είναι πιθανές σε περίπου μια εβδομάδα.

Η στρατιωτική δράση θα περιπλέξει τις προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας, πρόσθεσε.

Υπάρχει στ’ αλήθεια επιθυμία για συμφωνία;

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών στη Γενεύη, οι ΗΠΑ δεν ζήτησαν μηδενικό εμπλουτισμό ουρανίου και το Ιράν δεν προσφέρθηκε να αναστείλει τον εμπλουτισμό, δήλωσε ο Αραγτσί στο MS Now.

«Αυτό που συζητάμε τώρα είναι πώς να διασφαλίσουμε ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, συμπεριλαμβανομένου του εμπλουτισμού, είναι ειρηνικό και θα παραμείνει ειρηνικό για πάντα», είπε.

Πρόσθεσε ότι θα ληφθούν τεχνικά και πολιτικά «μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης» για να διασφαλιστεί ότι το πρόγραμμα θα παραμείνει ειρηνικό σε αντάλλαγμα για τη λήψη μέτρων σχετικά με τις κυρώσεις, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ερωτηθείς για τα σχόλια του Αραγτσί, ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου είπε: «Ο πρόεδρος έχει καταστήσει σαφές ότι το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα ή την ικανότητα να τα κατασκευάσει, και ότι δεν μπορεί να εμπλουτίζει ουράνιο».

Αμερικανός πρέσβης στο Ισραήλ: «Θα ήταν μια χαρά» αν το Ισραήλ τα έπαιρνε όλα στη Μέση Ανατολή – «Έχει βιβλικό δικαίωμα»

Τις διαθέσεις πάντως των ΗΠΑ δεν θα μπορούσε να κάνει πιο ξεκάθαρες ο αμερικανός πρεσβευτής στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι, ο οποίος δήλωσε ότι το Ισραήλ έχει «βιβλικό δικαίωμα» να καταλάβει ολόκληρη τη Μέση Ανατολή – ή τουλάχιστον τη μερίδα του λέοντος από αυτήν.

«Θα ήταν μια χαρά αν (το Ισραήλ) τα έπαιρνε όλα», είπε σε podcast που δημοσιεύθηκε χθες.

Ο Χάκαμπι έκανε την τοποθέτηση αυτή σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Αμερικανό δημοσιογράφο Τάκερ Κάρλσον, κατά την οποία ο αμερικανός πρεσβευτής υπερασπίστηκε τις ενέργειες του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

Το ερώτημα και η απάντηση

Αφού ο Χάκαμπι ισχυρίστηκε ότι το Ισραήλ έχει βιβλικό δικαίωμα σε τεράστια τμήματα της Μέσης Ανατολής, ο Κάρλσον του ζήτησε να διευκρινίσει «σε ποια εδάφη αναφέρεστε;».

«Θα ήταν μια χαρά αν τα έπαιρναν όλα», απάντησε ο Χάκαμπι, αναφερόμενος στο βιβλικό δικαίωμα του Ισραήλ στην περιοχή που εκτείνεται από τον Νείλο μέχρι τον Ευφράτη.

«Αλλά δεν νομίζω ότι αυτό είναι το θέμα που συζητάμε σήμερα εδώ… Δεν θέλουν να το καταλάβουν, δεν ζητούν να το καταλάβουν», είπε.

Τόνισε πως το Ισραήλ αναφέρεται στην περιοχή όπου υπάρχει σήμερα το Κράτος του Ισραήλ και επιδιώκει να ζήσει ειρηνικά, σημειώνοντας ότι το εβραϊκό κράτος δεν επιχειρεί να καταλάβει τον έλεγχο της Ιορδανίας, της Συρίας, του Ιράκ ή οποιασδήποτε άλλης χώρας, αλλά θέλει να διαφυλάξει τον πληθυσμό του.

Πηγές: DW, Guardian

