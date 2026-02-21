Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Ο Τραμπ δεν θα πάει στο Μιλάνο για τον τελικό του χόκεϊ επί πάγου ανδρών

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να αποφάσισε, τελικά, να μην μεταβεί αύριο στο Μιλάνο για τον τελικό του χόκεϊ επί πάγου ανδρών, στον οποίο θα αναμετρηθούν οι ομάδες των ΗΠΑ και του Καναδά, σύμφωνα με την Corriere della Sera.

Μέχρι χθες, όλοι θεωρούσαν πιθανή την παρουσία του Αμερικανού προέδρου στην ιταλική συμπρωτεύουσα, όπως και τη μετάβασή του στη Βερόνα, όπου αύριο βράδυ θα πραγματοποιηθεί η τελετή λήξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο- Κορτίνα.

Όπως φαίνεται, όμως, οι τελευταίες εξελίξεις στο θέμα των εμπορικών δασμών ανάγκασαν τον ένοικο του Λευκού Οίκου να αλλάξει άποψη και να παραμείνει στις ΗΠΑ.

Σε περίπτωση, πάντως, που αλλάξει γνώμη την τελευταία στιγμή, στο Μιλάνο είναι καθ’ όλα έτοιμος ο μηχανισμός ασφαλείας για την υποδοχή του και ενδεχόμενη, ολιγόωρη παραμονή του στην Ιταλία.

Διαβάστε επίσης:

Ιράν: Ετοιμάζει αντιπρόταση για το πυρηνικό πρόγραμμα, ενώ ο Τραμπ απειλεί με επιθέσεις

Τραμπ: Υπό πίεση η ομιλία στο Κογκρέσο – Από την «επιστροφή άνευ προηγουμένου» στο μπλόκο του Ανωτάτου Δικαστηρίου και τον φόβο της κάλπης

«Είναι καλό να υπάρχουν αντίβαρα στην εξουσία»: Ο Μακρόν χαιρετίζει την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ για τους δασμούς