Ιράν: Ετοιμάζει αντιπρόταση για το πυρηνικό πρόγραμμα, ενώ ο Τραμπ απειλεί με επιθέσεις

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι αναμένει να έχει έτοιμο ένα σχέδιο αντιπρότασης εντός των επόμενων ημερών, μετά τις πυρηνικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο περιορισμένων στρατιωτικών επιθέσεων.

Δύο αξιωματούχοι των ΗΠΑ δήλωσαν στο Reuters ότι ο στρατιωτικός σχεδιασμός των ΗΠΑ για το Ιράν έχει φτάσει σε προχωρημένο στάδιο, με επιλογές που περιλαμβάνουν τη στοχοποίηση ατόμων ως μέρος μιας επίθεσης και ακόμη και την επιδίωξη αλλαγής ηγεσίας στην Τεχεράνη, εάν το διατάξει ο Τραμπ.

Trump administration is prepared to consider an Iranian proposal that allows Iran "token" nuclear enrichment if it leaves no possible path to a nuclear weapon https://t.co/SSkVRoBgu0 — Shehzad Younis شہزاد یونس (@shehzadyounis) February 21, 2026

Πιέσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα

Σύμφωνα με τον Guardian, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έδωσε την Πέμπτη στην Τεχεράνη προθεσμία 10 έως 15 ημερών για να καταλήξει σε συμφωνία για την επίλυση της μακροχρόνιας πυρηνικής διαμάχης ή να αντιμετωπίσει «πραγματικά άσχημα πράγματα», εν μέσω της στρατιωτικής ενίσχυσης των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, η οποία έχει τροφοδοτήσει τους φόβους για έναν ευρύτερο πόλεμο.

Όταν ρωτήθηκε την Παρασκευή αν εξετάζει το ενδεχόμενο περιορισμένων επιθέσεων για να πιέσει το Ιράν να καταλήξει σε συμφωνία, ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο:

«Μπορώ να πω ότι το εξετάζω».

Όταν ρωτήθηκε αργότερα για το Ιράν σε συνέντευξη Τύπου στο Λευκό Οίκο, ο Τραμπ πρόσθεσε:

«Καλύτερα να διαπραγματευτούν μια δίκαιη συμφωνία».

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε μετά από έμμεσες συζητήσεις στη Γενεύη αυτή την εβδομάδα με τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και τον γαμπρό του, Τζάρεντ Κούσνερ, ότι οι δύο πλευρές είχαν καταλήξει σε συμφωνία σχετικά με τις βασικές «κατευθυντήριες αρχές», αλλά αυτό δεν σήμαινε ότι η συμφωνία ήταν επικείμενη.

Ο Αραγτσί δήλωσε στο αμερικανικό καλωδιακό δίκτυο ειδήσεων MS Now ότι είχε ένα προσχέδιο αντιπρότασης που θα μπορούσε να είναι έτοιμο μέσα στις επόμενες δύο ή τρεις ημέρες για να το εξετάσουν οι ανώτεροι ιρανοί αξιωματούχοι, με περισσότερες συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν να είναι πιθανές σε περίπου μια εβδομάδα.

Η στρατιωτική δράση θα περιπλέξει τις προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας, πρόσθεσε.

Οι «ανθρωπιστικές» επιθέσεις και πυρηνικές ανησυχίες

Αφού οι ΗΠΑ και το Ισραήλ βομβάρδισαν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν και ορισμένες στρατιωτικές εγκαταστάσεις τον Ιούνιο, ο Τραμπ άρχισε και πάλι να απειλεί με επιθέσεις τον Ιανουάριο, καθώς η Τεχεράνη κατέστειλε τις εκτεταμένες διαμαρτυρίες με θανατηφόρα βία.

Αναφερόμενος στην καταστολή της Παρασκευής, ο Τραμπ είπε ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ του λαού του Ιράν και της ηγεσίας της χώρας. Ισχυρίστηκε ότι «32.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα», αριθμός που δεν μπόρεσε να επαληθευτεί αμέσως.

«Είναι μια πολύ, πολύ, πολύ θλιβερή κατάσταση», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι οι απειλές του για επίθεση στο Ιράν οδήγησαν την ηγεσία να εγκαταλείψει τα σχέδια για μαζικές εκτελέσεις πριν από δύο εβδομάδες.

«Θα κρεμούσαν 837 άτομα. Και τους έδωσα το λόγο μου ότι αν κρεμάσετε ένα άτομο, έστω και ένα, θα δεχτείτε επίθεση αμέσως», είπε.

Η αμερικανική οργάνωση Hrana, η οποία παρακολουθεί την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν, έχει καταγράψει 7.114 επιβεβαιωμένους θανάτους και αναφέρει ότι εξετάζει άλλους 11.700.

Λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις του Τραμπ σχετικά με τον αριθμό των νεκρών, ο Αραγτσί δήλωσε ότι η ιρανική κυβέρνηση είχε ήδη δημοσιεύσει έναν «πλήρη κατάλογο» με τα 3.117 άτομα που σκοτώθηκαν στις ταραχές.

«Αν κάποιος αμφισβητεί την ακρίβεια των δεδομένων μας, παρακαλώ να το αποδείξει με στοιχεία», έγραψε στο X.

Ο Αραγτσί δεν έδωσε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για το πότε οι Ιρανοί θα υποβάλουν την αντιπρότασή τους στους Γουίτκοφ και Κούσνερ, αλλά είπε ότι πιστεύει ότι μια διπλωματική συμφωνία είναι εφικτή και μπορεί να επιτευχθεί «σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα».

Ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ Στεφάν Ντουτζάριτς επανέλαβε τις ανησυχίες του για την εντατική ρητορική και τις αυξημένες στρατιωτικές δραστηριότητες στην περιοχή.

Υπάρχει στ’ αλήθεια επιθυμία για συμφωνία;

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών στη Γενεύη, οι ΗΠΑ δεν ζήτησαν μηδενικό εμπλουτισμό ουρανίου και το Ιράν δεν προσφέρθηκε να αναστείλει τον εμπλουτισμό, δήλωσε ο Αραγτσί στο MS Now.

«Αυτό που συζητάμε τώρα είναι πώς να διασφαλίσουμε ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, συμπεριλαμβανομένου του εμπλουτισμού, είναι ειρηνικό και θα παραμείνει ειρηνικό για πάντα», είπε.

Πρόσθεσε ότι θα ληφθούν τεχνικά και πολιτικά «μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης» για να διασφαλιστεί ότι το πρόγραμμα θα παραμείνει ειρηνικό σε αντάλλαγμα για τη λήψη μέτρων σχετικά με τις κυρώσεις, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ερωτηθείς για τα σχόλια του Αραγτσί, ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου είπε: «Ο πρόεδρος έχει καταστήσει σαφές ότι το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα ή την ικανότητα να τα κατασκευάσει, και ότι δεν μπορεί να εμπλουτίζει ουράνιο».

Αμερικανός πρέσβης στο Ισραήλ: «Θα ήταν μια χαρά» αν το Ισραήλ τα έπαιρνε όλα στη Μέση Ανατολή – «Έχει βιβλικό δικαίωμα»

Τις διαθέσεις πάντως των ΗΠΑ δεν θα μπορούσε να κάνει πιο ξεκάθαρες ο αμερικανός πρεσβευτής στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι, ο οποίος δήλωσε ότι το Ισραήλ έχει «βιβλικό δικαίωμα» να καταλάβει ολόκληρη τη Μέση Ανατολή – ή τουλάχιστον τη μερίδα του λέοντος από αυτήν.

«Θα ήταν μια χαρά αν (το Ισραήλ) τα έπαιρνε όλα», είπε σε podcast που δημοσιεύθηκε χθες.

Ο Χάκαμπι έκανε την τοποθέτηση αυτή σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Αμερικανό δημοσιογράφο Τάκερ Κάρλσον, κατά την οποία ο αμερικανός πρεσβευτής υπερασπίστηκε τις ενέργειες του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

Το ερώτημα και η απάντηση

Αφού ο Χάκαμπι ισχυρίστηκε ότι το Ισραήλ έχει βιβλικό δικαίωμα σε τεράστια τμήματα της Μέσης Ανατολής, ο Κάρλσον του ζήτησε να διευκρινίσει «σε ποια εδάφη αναφέρεστε;».

«Θα ήταν μια χαρά αν τα έπαιρναν όλα», απάντησε ο Χάκαμπι, αναφερόμενος στο βιβλικό δικαίωμα του Ισραήλ στην περιοχή που εκτείνεται από τον Νείλο μέχρι τον Ευφράτη.

«Αλλά δεν νομίζω ότι αυτό είναι το θέμα που συζητάμε σήμερα εδώ… Δεν θέλουν να το καταλάβουν, δεν ζητούν να το καταλάβουν», είπε.

Τόνισε πως το Ισραήλ αναφέρεται στην περιοχή όπου υπάρχει σήμερα το Κράτος του Ισραήλ και επιδιώκει να ζήσει ειρηνικά, σημειώνοντας ότι το εβραϊκό κράτος δεν επιχειρεί να καταλάβει τον έλεγχο της Ιορδανίας, της Συρίας, του Ιράκ ή οποιασδήποτε άλλης χώρας, αλλά θέλει να διαφυλάξει τον πληθυσμό του.

