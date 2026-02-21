search
ΣΑΒΒΑΤΟ 21.02.2026
ΚΟΣΜΟΣ

21.02.2026

Ιράν: Σε κόκκινο συναγερμό ο αμερικανικός στρατός για πιθανό χτύπημα – Η προθεσμία του Τραμπ και η αντίδραση της Τεχεράνης

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ενόψει μίας πιθανής επίθεσης στο Ιράν, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος δίνει προθεσμία περίπου δύο εβδομάδων για να επιτευχθεί συμφωνία με την Τεχεράνη, προειδοποιώντας ότι σε αντίθετη περίπτωση θα συμβούν «πολύ κακά πράγματα».

Μάλιστα, ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε δημοσίευμα της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο εξετάζει το σενάριο ενός περιορισμένου αρχικού πλήγματος εναντίον στρατιωτικών ή κυβερνητικών εγκαταστάσεων στο Ιράν, ώστε να ασκηθεί πίεση για την επίτευξη συμφωνίας, αφήνοντας για το δεύτερο στάδιο μια ευρύτερη πολεμική επιχείρηση, με πιθανό στόχο την ανατροπή του καθεστώτος.

Το σενάριο προβλέπει στοχευμένα χτυπήματα σε ορισμένες στρατιωτικές ή κυβερνητικές εγκαταστάσεις. Η λογική είναι να σταλεί ένα σαφές μήνυμα στην Τεχεράνη χωρίς να προκληθεί άμεσα μια γενικευμένη σύγκρουση. Ωστόσο, εάν το Ιράν δεν συμμορφωθεί με το αίτημα για τερματισμό του εμπλουτισμού ουρανίου, οι ΗΠΑ φέρονται έτοιμες να κλιμακώσουν με ευρύτερη στρατιωτική εκστρατεία, ακόμη και με στόχο την αποδυνάμωση ή ανατροπή του καθεστώτος.

Κλιμάκωση βήμα-βήμα

Η επιλογή του περιορισμένου πλήγματος δείχνει ότι ο Τραμπ εξετάζει τη χρήση στρατιωτικής ισχύος όχι μόνο ως απάντηση, αλλά και ως εργαλείο πίεσης για μια συμφωνία ευνοϊκή προς τις ΗΠΑ. Το σχέδιο θα μπορούσε να προβλέπει σταδιακή κλιμάκωση, ξεκινώντας από μικρής κλίμακας επιθέσεις και αυξάνοντας την ένταση αν η Τεχεράνη επιμείνει.

Παρόλα αυτά, περιφερειακοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι ακόμη και ένα περιορισμένο χτύπημα θα οδηγούσε το Ιράν σε αποχώρηση από τις διαπραγματεύσεις, τουλάχιστον για σημαντικό χρονικό διάστημα.

Ο ίδιος ο Τραμπ δήλωσε ότι θα λάβει αποφάσεις για το Ιράν μέσα στις επόμενες 10 ημέρες, προσθέτοντας αργότερα πως το ανώτατο περιθώριο είναι περίπου δύο εβδομάδες. «Θα κάνουμε μια συμφωνία, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επιστολή του Ιρανού πρεσβευτή στον Γκουτέρες

Με επιστολή του στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, ο Ιρανός πρεσβευτής στον Οργανισμό ζητά να σταματήσουν οι αμερικανικές απειλές, ενώ προειδοποιεί ότι μία στρατιωτική επίθεση θα ήταν καταστροφική για την περιοχή και θα αποτελούσε απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια.

«Όλες οι βάσεις, οι εγκαταστάσεις και τα περιουσιακά στοιχεία των εχθρικών δυνάμεων στην περιοχή θα αποτελούσαν νόμιμους στόχους στο πλαίσιο της απάντησης του Ιράν», δήλωσε ο Αμίρ Σαίντ Ιραβανί.

Αυτό που δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως είναι το ακριβές αντικείμενο των έμμεσων διαπραγματεύσεων Αμερικανών-Ιρανών: αν συζητούν μόνο για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης ή και για το πυραυλικό.

Ο Ιρανός υπουργός εξωτερικών πάντως διαψεύδει πληροφορίες που έχουν δοθεί από Αμερικανούς ότι η Ουάσιγκτον απαιτεί να σταματήσει πλήρως ο εμπλουτισμός ουρανίου.
 
Ο Αμπάς Αραγτσί είπε επίσης ότι έχουν συμφωνήσει μέσα στις επόμενες δύο με τρεις μέρες να παρουσιάσει ένα προσχέδιο για τη συμφωνία.

«Το επόμενο βήμα για μένα είναι να παρουσιάσω μια πρόταση για μια πιθανή συμφωνία στους Αμερικανούς ομολόγους μου», τον απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Αμερικανού προέδρου Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, δήλωσε στο MSNBC ο Αμπάς Αραγτσί.

«Νομίζω ότι θα είναι έτοιμο εντός δύο ή τριών ημερών», πρόσθεσε ο Ιρανός ΥΠΕΞ, ο οποίος ηγήθηκε της ιρανικής αντιπροσωπείας στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ στη Γενεύη την Τρίτη, που έγιναν υπό τη μεσολάβηση του Ομάν.

