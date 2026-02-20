search
20.02.2026
ΚΟΣΜΟΣ

20.02.2026 21:00

Ξανά στα ηνία του CDU ο Φρίντριχ Μερτς

20.02.2026 21:00
Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς επανεξελέγη πριν από λίγο πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU), λαμβάνοντας το 91% των ψήφων στο συνέδριο που πραγματοποιείται στην Στουτγάρδη.

Επί συνόλου 1.001 συνέδρων, καταμετρήθηκαν 963 έγκυρες ψήφοι, εκ των οποίων 878 ήταν υπέρ του κ. Μερτς και τις αποχές να φθάνουν τις 14. Στην πρώτη του εκλογή στην ηγεσία του κόμματος, το 2022, ο κ. Μερτς είχε λάβει το 95% των ψήφων, ενώ το 2024 είχε επανεκλεγεί με 89,8%. Ο καγκελάριος ευχαρίστησε τους συνέδρους του κόμματός του για την «τεράστια εμπιστοσύνη» τους και προσέφερε την ανθοδέσμη που έλαβε στην σύζυγό του, Σάρλοτ.

Η εκλογική διαδικασία ξεκίνησε με καθυστέρηση δύο ωρών και στη συνέχεια διεκόπη εξαιτίας τεχνικού προβλήματος, ενώ τελικά οι σύνεδροι ψήφισαν με χαρτί και στυλό και όχι ψηφιακά, όπως είχε προγραμματιστεί. Στο μεταξύ διεξάγεται η ψηφοφορία για την εκλογή των μελών του προεδρείου και της ομοσπονδιακής εκτελεστικής επιτροπής του κόμματος.

ΚΟΣΜΟΣ

MEDIA

ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΚΟΣΜΟΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

CUCINA POVERA

