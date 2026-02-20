Ο Γκάβιν Νιούσομ καλεί τον Τραμπ να αποζημιώσει τους Αμερικανούς, μετά την απόφαση – κόλαφο για τους δασμούς

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια Γκάβιν Νιούσομ ζήτησε από την κυβέρνηση Τραμπ να εκδώσει επιταγές αποζημίωσης σε αμερικανικές οικογένειες και επιχειρήσεις, μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου που κρίνει παράνομο ένα μέρος των δασμών που επέβαλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο Δημοκρατικός κυβερνήτης, ηλικίας 58 ετών, που τρέφει προεδρικές φιλοδοξίες για το 2028, υπογράμμισε ότι αυτοί οι τελωνειακοί δασμοί είχαν ένα σημαντικό επιπλέον κόστος για τους ψηφοφόρους.

«Είναι καιρός να πληρώσεις το αντίτιμο, Ντόναλντ. Αυτοί οι δασμοί δεν ήταν τίποτα άλλο από ένας παράνομος φόρος που οδήγησε στα ύψη τις τιμές και τιμώρησε τις οικογένειες εργαζομένων, προκειμένου εσύ να μπορέσεις να καταστρέψεις μακροχρόνιες συμμαχίες», τόνισε.

«Κάθε δολάριο που αφαιρέθηκε παράνομα πρέπει να καταβληθεί αμέσως, με τους τόκους. Να επιστρέψεις τα χρήματα!», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Oι δασμοί στις εισαγωγές απέφεραν έσοδα 130 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην αμερικανική κυβέρνηση.

Το πρόσθετο κόστος που επιβάρυνε τις επιχειρήσεις μετακυλίστηκε σε μεγάλο βαθμό στους καταναλωτές, οι οποίοι είδαν τους λογαριασμούς τους να αυξάνονται.

Πέρυσι, τα αμερικανικά νοικοκυριά έπρεπε να απορροφήσουν επιπλέον δαπάνες ύψους 1.700 δολαρίων εξαιτίας αυτών των δασμών, σύμφωνα με έκθεση του Budget Lab του πανεπιστημίου Γέιλ.

