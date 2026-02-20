search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.02.2026 22:28
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.02.2026 20:45

Ο Γκάβιν Νιούσομ καλεί τον Τραμπ να αποζημιώσει τους Αμερικανούς, μετά την απόφαση – κόλαφο για τους δασμούς

20.02.2026 20:45
gavin newsom 77- n ew

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια Γκάβιν Νιούσομ ζήτησε από την  κυβέρνηση Τραμπ να εκδώσει επιταγές αποζημίωσης σε αμερικανικές οικογένειες και επιχειρήσεις, μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου που κρίνει παράνομο ένα μέρος των δασμών που επέβαλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο Δημοκρατικός κυβερνήτης, ηλικίας 58 ετών, που τρέφει προεδρικές φιλοδοξίες για το 2028, υπογράμμισε ότι αυτοί οι τελωνειακοί δασμοί είχαν ένα σημαντικό επιπλέον κόστος για τους ψηφοφόρους.

«Είναι καιρός να πληρώσεις το αντίτιμο, Ντόναλντ. Αυτοί οι δασμοί δεν ήταν τίποτα άλλο από ένας παράνομος φόρος που οδήγησε στα ύψη τις τιμές και τιμώρησε τις οικογένειες εργαζομένων, προκειμένου εσύ να μπορέσεις να καταστρέψεις μακροχρόνιες συμμαχίες», τόνισε.

«Κάθε δολάριο που αφαιρέθηκε παράνομα πρέπει να καταβληθεί αμέσως, με τους τόκους. Να επιστρέψεις τα χρήματα!», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Oι δασμοί στις εισαγωγές απέφεραν έσοδα 130 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην αμερικανική κυβέρνηση.

Το πρόσθετο κόστος που επιβάρυνε τις επιχειρήσεις μετακυλίστηκε σε μεγάλο βαθμό στους καταναλωτές, οι οποίοι είδαν τους λογαριασμούς τους να αυξάνονται.

Πέρυσι, τα αμερικανικά νοικοκυριά έπρεπε να απορροφήσουν επιπλέον δαπάνες ύψους 1.700 δολαρίων εξαιτίας αυτών των δασμών, σύμφωνα με έκθεση του Budget Lab του πανεπιστημίου Γέιλ.

Διαβάστε επίσης:

Ντρέπεται για τους δικαστές ο Τραμπ μετά το «χαστούκι» για τους δασμούς – «Είναι αντιπατριώτες και άπιστοι προς το Σύνταγμα» – live

Τι μπορεί να κάνει ο Τραμπ μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου για τους δασμούς – «Μαύρη τρύπα» σχεδόν 180 δισ. για τις ΗΠΑ

Έφεση του Έλον Μασκ για το πρόστιμο των 120 εκατ. ευρώ στο Χ από την Κομισιόν

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trump-234
ΚΟΣΜΟΣ

Νέος παγκόσμιος δασμός 10% μετά την ήττα από το Ανώτατο Δικαστήριο – Ο αμετανόητος Τραμπ και η άγρια επίθεση σε δικαστές

tileorasi
MEDIA

Μια ντουζίνα ημέρες στην κορυφή της τηλεθέασης ο Alpha με τη χθεσινή πρωτιά (19/2)

tempi
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Απορρίφθηκε το αίτημα εξέτασης δειγμάτων στο εξωτερικό, λέει η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου για τις εκταφές

Adonis-Georgiadis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Άδωνις-ΟΠΚΕ: Ένα love story άνευ προηγουμένου, «σας αγαπώ πιο πολύ απ’ ό,τι νομίζετε» (Video)

patra-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Με νυχτερινή παρέλαση των φωτισμένων αρμάτων ξεκίνησε το τριήμερο της κορύφωσης του καρναβαλιού (Photos/Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
karalis manolo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Καραλής «έσπασε» τα 6 μέτρα στο Λιεβέν και κατέκτησε την κορυφή (Video)

patsas2 new
ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκικά ΜΜΕ: «Οι γείτονες μάς κλέβουν τον πατσά» – Οργή για την πιθανή ένταξη του εδέσματος στην UNESCO ως ελληνικό πιάτο

fcas-4
ΚΟΣΜΟΣ

SCAF/FCAS: Τι είναι το μαχητικό 6ης γενιάς που θέλει να φτιάξει η Ευρώπη, αλλά Γαλλία και Γερμανία δεν μπορούν να συνεργαστούν  

Hodgkinson
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στίβος: Η Κέλι Χόντγκινσον έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ των 800μ. που κρατούσε από την ημέρα που είχε… γεννηθεί (video)

galatopita_sinagi2
CUCINA POVERA

Γαλατόπιτα «γυμνή», της Πελοποννησιακής παράδοσης

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.02.2026 22:22
trump-234
ΚΟΣΜΟΣ

Νέος παγκόσμιος δασμός 10% μετά την ήττα από το Ανώτατο Δικαστήριο – Ο αμετανόητος Τραμπ και η άγρια επίθεση σε δικαστές

tileorasi
MEDIA

Μια ντουζίνα ημέρες στην κορυφή της τηλεθέασης ο Alpha με τη χθεσινή πρωτιά (19/2)

tempi
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Απορρίφθηκε το αίτημα εξέτασης δειγμάτων στο εξωτερικό, λέει η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου για τις εκταφές

1 / 3