Αίγυπτος: Τουλάχιστον 18 νεκροί σε τροχαίο δυστύχημα – Λεωφορείο συγκρούστηκε με φορτηγό

20.02.2026 20:59
egypt-ambulance

Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα, Παρασκευή 20/2, σε μια σύγκρουση μεταξύ ενός μικρού λεωφορείου που μετέφερε εργάτες ιχθυοτροφείου και ενός φορτηγού στη βορειοανατολική Αίγυπτο, μετέδωσαν αιγυπτιακά ΜΜΕ.

Σύμφωνα με τα τοπικά Μέσα, τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν σε δρόμο που συνδέει τα λιμάνια του βορείου τμήματος της χώρας με την αιγυπτιακή πρωτεύουσα.

Τέσσερα από τα 18 πτώματα βρέθηκαν διαμελισμένα, όπως γράφει η εφημερίδα Masrawy, ενώ οι Αρχές δεν έχουν δημοσιεύσει προς το παρόν επίσημο απολογισμό.

Υπερβολική ταχύτητα και χαμηλή ορατότητα τα αίτια του πολύνεκρου δυστυχήματος

Όπως γράφει η εφημερίδα Al-Shorouk, το δυστύχημα σημειώθηκε εξαιτίας «υπερβολικής ταχύτητας, σε συνδυασμό με τη χαμηλή ορατότητα που επικρατούσε λόγω των άσχημων μετεωρολογικών συνθηκών».

Ο πρωθυπουργός της Αιγύπτου, Μουσταφά Μαντμπουλί, ο οποίος απέστειλε συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων, έδωσε εντολή για καταβολή οικονομικής αποζημίωσης.

Τα τροχαία δυστυχήματα είναι συχνά στην Αίγυπτο, όπου ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας δεν τηρείται σε πολλές περιπτώσεις και μέρος του οδικού δικτύου είναι σε κακή κατάσταση.

Τουλάχιστον 111.583 παραβιάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας καταγράφηκαν σε διάστημα 24 ωρών, σύμφωνα με ένα δελτίο Τύπου που εξέδωσε σήμερα το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας.

Το 2004, περισσότεροι από 5.200 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στους αιγυπτιακούς δρόμους, έγινε γνωστό από την αιγυπτιακή Στατιστική Υπηρεσία.

