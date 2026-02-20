Ανατριχίλα από τις φωτογραφίες του Άντριου που παίζει με μωρό και μπάλα σε σχήμα… στήθους

Σοκ προκαλεί η δημοσιοποίηση φωτογραφιών που αποτυπώνουν τον πρώην πρίγκιπα Άντριου, που εμπλέκεται στο σκάνδαλο Επστάιν, να παίζει με ένα μωρό που κρατά μια μπάλα που θυμίζει γυναικείο στήθος.

Το TMZ δημοσίευσε τα συγκεκριμένα φωτογραφικά ντοκουμέντα στο πλαίσιο των εξελίξεων γύρω από την υπόθεση Επσταϊν.

📸 Exclusive: Former Prince Andrew turned fun bags into kicks for kids in some very un-princely photos obtained by TMZ.



Photos: https://t.co/PGMCxNGBXc pic.twitter.com/6oFhvcUPkZ — TMZ (@TMZ) February 20, 2026

Οι φωτογραφίες, που φέρεται να τραβήχτηκαν το 2011, δείχνουν τον τότε πρίγκιπα σκυμμένο απέναντι από το παιδάκι πάνω σε χαλί, να του κυλά την μπάλα.

Άλλα καρέ τον καταγράφουν να κάθεται αγκαλιά με το μωρό, σε καναπέ.

Σύμφωνα με πηγές του TMZ, ο Άντριου δεν έμεινε μόνος με το παιδί.

Ο ‘Αντριου Μαουντμπάτεν Ουίνδσορ, αδερφός του βασιλιά Καρόλου συνελήφθη ως ύποπτος για «κακοδιοίκηση σε δημόσια θέση» και αφέθηκε ελεύθερος μετά από 12 ώρες ανάκρισης, με μια φωτογραφία του μέσα στο αυτοκίνητο να κάνει τον γύρο του κόσμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες κατηγορείται ότι από το 2001 ως το 2011 όπου ήταν ειδικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου για το διεθνές εμπόριο και τις επενδύσεις, ενδέχεται να είχε μεταβιβάσει εμπιστευτικά κυβερνητικά έγγραφα ή πληροφορίες στον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Αμερικανό χρηματιστή Τζέφρι Επστάιν.

Σε κάθε περίπτωση, η σύλληψή του δεν έχει καμία σχέση με τις πολυάριθμες καταγγελίες για σεξουαλική ανάρμοστη συμπεριφορά που έχουν διατυπωθεί εναντίον του όλα αυτά τα χρόνια, ωστόσο οι έρευνες στις κατοικίες του συνεχίζονται με όλα τα σενάρια να είναι ανοιχτά για το μέλλον του, καθώς η κυβέρνηση φέρεται να εξετάζει τη διαγραφή του από την σειρά διαδοχής του βρετανικού θρόνου.

