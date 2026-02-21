search
ΣΑΒΒΑΤΟ 21.02.2026
ΚΟΣΜΟΣ

21.02.2026

Punch το πιθηκάκι: Η IKEA δωρίζει αμέτρητα λούτρινα στον ιαπωνικό ζωολογικό κήπο

21.02.2026 12:44
punch iaponia

Η γνωστή σκανδιναβική αλυσίδα επίπλων IKEA «υιοθέτησε» τον Punch το μικρό πιθηκάκι που έχει για παρηγοριά ένα λούτρινο της εταιρείας και δώρισε αμέτρητα ίδια στον ζωολογικό κήπο Ichikawa City Zoo στην Ιαπωνία όπου διαβιεί.

Η ιστορία του μωρού μακάκου Punch συγκίνησε το διαδίκτυο με την αγάπη του για ένα λούτρινο ουρακοτάγκο, το μοντέλο Djungelskog της IKEA, και έγινε viral.

Ο Punch εγκαταλείφθηκε από τη μητέρα του αμέσως μετά τη γέννησή του και μεγαλώνει με τη φροντίδα των υπαλλήλων του ζωολογικού κήπου. Το λούτρινο παιχνίδι λειτουργεί ως πηγή παρηγοριάς, βοηθώντας τον να διαχειριστεί τη μοναξιά του.

Ο δήμαρχος της πόλης Ichikawa, Ko Tanaka, ανάρτησε φωτογραφία στην πλατφόρμα X μαζί με την πρόεδρο της IKEA Japan, Petra Färe, ποζάροντας μπροστά σε δεκάδες λούτρινα που προορίζονται για τον Punch και άλλα ζώα του ζωολογικού κήπου.

Οι επίσημοι λογαριασμοί της IKEA παγκοσμίως αξιοποίησαν το κύμα συμπάθειας για τον μικρό μακάκο. Ο λογαριασμός της IKEA Spain στο X δημοσίευσε επεξεργασμένη εικόνα με το λούτρινο Djungelskog να αγκαλιάζει τον Punch, ενώ η IKEA Switzerland στο Instagram ανήρτησε παρόμοια εικόνα με τον λούτρινο χιμπαντζή Sandlöpare να κρατά τον ουρακοτάγκο.

Το βίντεο που ανησύχησε τους φιλόζωους

Ένα νεότερο βίντεο, που δημοσιεύθηκε στις 19 Φεβρουαρίου, προκάλεσε ανησυχία στους χρήστες. Σε αυτό, ένας μεγαλύτερος ενήλικος πίθηκος πλησιάζει τον Punch και τον σέρνει στο έδαφος κυκλικά, πριν εκείνος καταφέρει να ξεφύγει και να βρει καταφύγιο κρατώντας σφιχτά το λούτρινο παιχνίδι του.

Σε ανακοίνωσή του στις 20 Φεβρουαρίου, ο ζωολογικός κήπος εξήγησε ότι ο ενήλικος πίθηκος πιθανότατα είναι η μητέρα άλλου μωρού στο ίδιο κλουβί, με το οποίο ο Punch είχε προσπαθήσει νωρίτερα να επικοινωνήσει. Η συμπεριφορά της ενδέχεται να οφειλόταν σε ενόχληση.

Ωστόσο, οι υπεύθυνοι καθησύχασαν το κοινό: «Παρότι ο Punch δέχεται επιπλήξεις, επιδεικνύει ανθεκτικότητα και ψυχική δύναμη. Όταν παρατηρείτε τέτοιες πειθαρχικές συμπεριφορές από άλλα μέλη της ομάδας προς τον Punch, θα θέλαμε να στηρίζετε την προσπάθειά του να επικοινωνήσει, αντί να τον λυπάστε».

Ποιος είναι ο Punch;

Ο Punch γεννήθηκε στον Ichikawa City Zoo στις 26 Ιουλίου 2025 και, σύμφωνα με τον ζωολογικό κήπο, εγκαταλείφθηκε από τη μητέρα του «αμέσως μετά τη γέννησή του». Το προσωπικό τον ανέλαβε και του έδωσε το λούτρινο ουρακοτάγκο για να τον βοηθήσει να αντιμετωπίσει τη μοναξιά.

