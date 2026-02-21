search
ΚΟΣΜΟΣ

21.02.2026 09:50

Βενεζουέλα: Χορηγήθηκε αμνηστία σε 379 πολιτικούς κρατούμενους

21.02.2026 09:50
delcy_rodriguez

Το δικαστικό σύστημα της Βενεζουέλας ενέκρινε την αποφυλάκιση 379 πολιτικών κρατουμένων μετά την υιοθέτηση ενός νόμου περί χορήγησης αμνηστίας που υπέγραψε την περασμένη εβδομάδα η υπηρεσιακή πρόεδρος της χώρας Ντέλσι Ροδρίγκες.

«Η εισαγγελική αρχή υπέβαλε αιτήματα χορήγησης αμνηστίας σε αρμόδια δικαστήρια (…) για συνολικά 379 άτομα», δήλωσε χθες βράδυ ο βουλευτής Χόρχε Αρεάθα, που προεδρεύει της επιτροπής που είναι επιφορτισμένη με τη διαδικασία.

«Αυτά τα άτομα πρόκειται να αφεθούν ελεύθερα και να τους χορηγηθεί αμνηστία μεταξύ σήμερα το βράδυ και αύριο το πρωί», τόνισε.

Την Πέμπτη εγκρίθηκε ομόφωνα από το κοινοβούλιο της Βενεζουέλας ο νόμος περί χορήγησης αμνηστίας, που αναμένεται να επιτρέψει την απελευθέρωση εκατοντάδων κρατουμένων που χαρακτηρίζονται πολιτικοί από την αντιπολίτευση και μη κυβερνητικές οργανώσεις.

