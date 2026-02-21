search
ΣΑΒΒΑΤΟ 21.02.2026 09:53
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.02.2026 08:19

Αυστρία: Στους πέντε οι νεκροί από τις χιονοστιβάδες

21.02.2026 08:19
xionostivada

Στους πέντε αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών εξαιτίας των χιονοστιβάδων που προκλήθηκαν χθες Παρασκευή στην Αυστρία, καθώς ένας τραυματίας άφησε την τελευταία του πνοή σε νοσοκομείο.

Δύο άνθρωποι παρασύρθηκαν από χιονοστιβάδα και βρέθηκαν αργότερα νεκροί στο χιονοδρομικό κέντρο Ζανκτ Άντον αμ Άρλμπεργκ, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία του Τιρόλου. Από τους τρεις τραυματίες που διασώθηκαν, ένας κατέληξε το βράδυ σε νοσοκομείο. Οι αρχές δεν έδωσαν στη δημοσιότητα τις υπηκοότητες ή τις ηλικίες των θυμάτων.

Στο Κλούστερλε του κρατιδίου Φόραρλμπεργκ, ένας 39χρονος Ελβετός βρήκε τον θάνατο ενώ έκανε σνόουμπορντ μαζί με έναν 47χρονο Γερμανό. Παρασύρθηκε από χιονοστιβάδα σε απόσταση 250 μέτρων και θάφτηκε στο χιόνι. Ο 47χρονος δεν τραυματίστηκε.

Νωρίτερα, ένας 42χρονος Γερμανός είχε χάσει τη ζωή του εξαιτίας χιονοστιβάδας στο Νάουντερς του Τιρόλου. Ο 42χρονος έκανε σκι εκτός πίστας μαζί με τον 16χρονο γιο του, ο οποίος απεγκλωβίστηκε σοβαρά τραυματισμένος, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Διαβάστε επίσης:

Πρέσβης ΗΠΑ στο Ισραήλ: «θα ήταν μια χαρά» αν το Ισραήλ τα έπαιρνε όλα» στη Μέση Ανατολή

Τραμπ: Υπέγραψε παγκόσμιο δασμό 10% μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου – Η επίθεση στους δικαστές και η επόμενη ημέρα

Ξανά στα ηνία του CDU ο Φρίντριχ Μερτς

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
delcy_rodriguez
ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Χορηγήθηκε αμνηστία σε 379 πολιτικούς κρατούμενους

farmaka
ΥΓΕΙΑ

Τοκατλίδη: «Κανένας ασθενής δεν θα μένει ακάλυπτος επειδή το φάρμακό του είναι δυσεύρετο ή μη διαθέσιμο στην ελληνική αγορά»

PERIPOLIKO+NYXTA
ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Παραδόθηκε οδηγός που παρέσυρε και εγκατέλειψε ηλικιωμένη – Υπέκυψε στα τραύματά της

pswmi
ΥΓΕΙΑ

Ψωμί: Κι όμως αυτό είναι το συστατικό που το κάνει πολύ πιο υγιεινό

alexis tsipras 33- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: Πιο πίσω η ανακοίνωση του κόμματος, νέες πόλεις με εκδηλώσεις για την «Ιθάκη»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Hodgkinson
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στίβος: Η Κέλι Χόντγκινσον έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ των 800μ. που κρατούσε από την ημέρα που είχε… γεννηθεί (video)

lazopoulos_1408_1920-1080_new
MEDIA

Mega: Ετοιμάζει… βαλίτσες με δηκτικό χιούμορ αλά Λαζόπουλου και με τη «βούλα» του ΕΚΚΟΜΕΔ

galatopita_sinagi2
CUCINA POVERA

Γαλατόπιτα «γυμνή», της Πελοποννησιακής παράδοσης

ydra brad pitt
ΕΛΛΑΔΑ

Η Ύδρα έγινε Χόλιγουντ: 250 άτομα συνεργείο, τεχνητή βροχή στο λιμάνι και ο Μπραντ Πιτ στα σοκάκια του νησιού

karalis manolo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Καραλής «έσπασε» τα 6 μέτρα στο Λιεβέν και κατέκτησε την κορυφή (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 21.02.2026 09:52
<div style="width:1px;height:1px"></div>delcy_rodriguez
ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Χορηγήθηκε αμνηστία σε 379 πολιτικούς κρατούμενους

<div style="width:1px;height:1px"></div>farmaka
ΥΓΕΙΑ

Τοκατλίδη: «Κανένας ασθενής δεν θα μένει ακάλυπτος επειδή το φάρμακό του είναι δυσεύρετο ή μη διαθέσιμο στην ελληνική αγορά»

<div style="width:1px;height:1px"></div>PERIPOLIKO+NYXTA
ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Παραδόθηκε οδηγός που παρέσυρε και εγκατέλειψε ηλικιωμένη – Υπέκυψε στα τραύματά της

1 / 3