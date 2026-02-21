search
ΣΑΒΒΑΤΟ 21.02.2026 09:57
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.02.2026 07:59

Αμερικανός πρέσβης στο Ισραήλ: «Θα ήταν μια χαρά» αν το Ισραήλ τα έπαιρνε όλα στη Μέση Ανατολή – «Έχει “βιβλικό δικαίωμα”»

21.02.2026 07:59
mike_huckabee

Ο αμερικανός πρεσβευτής στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι, δήλωσε ότι το Ισραήλ έχει «βιβλικό δικαίωμα» να καταλάβει ολόκληρη τη Μέση Ανατολή – ή τουλάχιστον τη μερίδα του λέοντος από αυτήν.

«Θα ήταν μια χαρά αν (το Ισραήλ) τα έπαιρνε όλα», είπε σε podcast που δημοσιεύθηκε χθες.

Ο Χάκαμπι έκανε την τοποθέτηση αυτή σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Αμερικανό δημοσιογράφο Τάκερ Κάρλσον, κατά την οποία ο αμερικανός πρεσβευτής υπερασπίστηκε τις ενέργειες του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

Το ερώτημα και η απάντηση

Αφού ο Χάκαμπι ισχυρίστηκε ότι το Ισραήλ έχει βιβλικό δικαίωμα σε τεράστια τμήματα της Μέσης Ανατολής, ο Κάρλσον του ζήτησε να διευκρινίσει «σε ποια εδάφη αναφέρεστε;».

«Θα ήταν μια χαρά αν τα έπαιρναν όλα», απάντησε ο Χάκαμπι, αναφερόμενος στο βιβλικό δικαίωμα του Ισραήλ στην περιοχή που εκτείνεται από τον Νείλο μέχρι τον Ευφράτη.

«Αλλά δεν νομίζω ότι αυτό είναι το θέμα που συζητάμε σήμερα εδώ… Δεν θέλουν να το καταλάβουν, δεν ζητούν να το καταλάβουν», είπε.

Τόνισε πως το Ισραήλ αναφέρεται στην περιοχή όπου υπάρχει σήμερα το Κράτος του Ισραήλ και επιδιώκει να ζήσει ειρηνικά, σημειώνοντας ότι το εβραϊκό κράτος δεν επιχειρεί να καταλάβει τον έλεγχο της Ιορδανίας, της Συρίας, του Ιράκ ή οποιασδήποτε άλλης χώρας, αλλά θέλει να διαφυλάξει τον πληθυσμό του.

Διαβάστε επίσης:

Τραμπ: Υπέγραψε παγκόσμιο δασμό 10% μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου – Η επίθεση στους δικαστές και η επόμενη ημέρα

Ξανά στα ηνία του CDU ο Φρίντριχ Μερτς

Αίγυπτος: Τουλάχιστον 18 νεκροί σε τροχαίο δυστύχημα – Λεωφορείο συγκρούστηκε με φορτηγό

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
delcy_rodriguez
ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Χορηγήθηκε αμνηστία σε 379 πολιτικούς κρατούμενους

farmaka
ΥΓΕΙΑ

Τοκατλίδη: «Κανένας ασθενής δεν θα μένει ακάλυπτος επειδή το φάρμακό του είναι δυσεύρετο ή μη διαθέσιμο στην ελληνική αγορά»

PERIPOLIKO+NYXTA
ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Παραδόθηκε οδηγός που παρέσυρε και εγκατέλειψε ηλικιωμένη – Υπέκυψε στα τραύματά της

pswmi
ΥΓΕΙΑ

Ψωμί: Κι όμως αυτό είναι το συστατικό που το κάνει πολύ πιο υγιεινό

alexis tsipras 33- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: Πιο πίσω η ανακοίνωση του κόμματος, νέες πόλεις με εκδηλώσεις για την «Ιθάκη»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Hodgkinson
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στίβος: Η Κέλι Χόντγκινσον έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ των 800μ. που κρατούσε από την ημέρα που είχε… γεννηθεί (video)

lazopoulos_1408_1920-1080_new
MEDIA

Mega: Ετοιμάζει… βαλίτσες με δηκτικό χιούμορ αλά Λαζόπουλου και με τη «βούλα» του ΕΚΚΟΜΕΔ

galatopita_sinagi2
CUCINA POVERA

Γαλατόπιτα «γυμνή», της Πελοποννησιακής παράδοσης

ydra brad pitt
ΕΛΛΑΔΑ

Η Ύδρα έγινε Χόλιγουντ: 250 άτομα συνεργείο, τεχνητή βροχή στο λιμάνι και ο Μπραντ Πιτ στα σοκάκια του νησιού

karalis manolo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Καραλής «έσπασε» τα 6 μέτρα στο Λιεβέν και κατέκτησε την κορυφή (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 21.02.2026 09:52
<div style="width:1px;height:1px"></div>delcy_rodriguez
ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Χορηγήθηκε αμνηστία σε 379 πολιτικούς κρατούμενους

<div style="width:1px;height:1px"></div>farmaka
ΥΓΕΙΑ

Τοκατλίδη: «Κανένας ασθενής δεν θα μένει ακάλυπτος επειδή το φάρμακό του είναι δυσεύρετο ή μη διαθέσιμο στην ελληνική αγορά»

<div style="width:1px;height:1px"></div>PERIPOLIKO+NYXTA
ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Παραδόθηκε οδηγός που παρέσυρε και εγκατέλειψε ηλικιωμένη – Υπέκυψε στα τραύματά της

1 / 3