ΚΟΣΜΟΣ

21.02.2026 10:58

Μακελειό σε σχολείο στον Καναδά: Η OpenAΙ αποκαλύπτει την ύποπτη δραστηριότητα του 18χρονου δράστη στο ChatGPT

21.02.2026 10:58
openai

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για την υπόθεση που συγκλόνισε τον Καναδά στις 11 Φεβρουαρίου, όταν ο 18χρονος Jesse Strang άνοιξε πυρ σε σχολείο της μικρής κοινότητας Tumbler Ridge, προκαλώντας τον θάνατο εννέα ανθρώπων και τον τραυματισμό δεκάδων ακόμη, πριν στρέψει το όπλο στον εαυτό του και βάλει τέλος στη ζωή του.

Η τραγωδία αποκτά νέα διάσταση, καθώς έγινε γνωστό ότι η OpenAI είχε εντοπίσει μήνες νωρίτερα ύποπτη δραστηριότητα σε λογαριασμό που φερόταν να συνδέεται με τον 18χρονο δράστη με το όνομα Jesse Van Rootselaar, χωρίς όμως να προχωρήσει τότε σε ενημέρωση των καναδικών Αρχών.

Η προειδοποίηση μήνες πριν την επίθεση

Σύμφωνα με την εταιρεία, τον Ιούνιο του 2025 τα συστήματα ανίχνευσης κατάχρησης «σήμαναν συναγερμό» για λογαριασμό που φερόταν να σχετίζεται με «περαιτέρω ενίσχυση βίαιων δραστηριοτήτων». Ο λογαριασμός αποδόθηκε στον Jesse Strang και απενεργοποιήθηκε για παραβίαση των όρων χρήσης.

Εξετάστηκε το ενδεχόμενο ενημέρωσης της Royal Canadian Mounted Police (RCMP), ωστόσο κρίθηκε πως δεν υπήρχε «άμεσος και αξιόπιστος κίνδυνος σοβαρής σωματικής βλάβης», που αποτελεί το όριο για διαβίβαση στοιχείων στις διωκτικές Αρχές.

Λίγους μήνες αργότερα – τον Φεβρουάριο του 2026 – ο 18χρονος φέρεται να σκότωσε αρχικά τη μητέρα και τον ετεροθαλή αδελφό του στο σπίτι της οικογένειας και στη συνέχεια να επιτέθηκε στο κοντινό σχολείο όπου φοιτούσαν οι δύο αδελφές του. Εκεί άνοιξε πυρ εναντίον μαθητών και προσωπικού.

Μεταξύ των θυμάτων ήταν μία 39χρονη δασκάλα και πέντε μαθητές ηλικίας 12 έως 13 ετών.

Η παρέμβαση της OpenAI μετά το μακελειό

Το κίνητρο της επίθεσης παραμένει υπό διερεύνηση, ενώ έχει γίνει γνωστό ότι ο δράστης είχε στο παρελθόν επαφές με την αστυνομία για ζητήματα ψυχικής υγείας. Μετά το μακελειό, η OpenAI ανακοίνωσε ότι επικοινώνησε προληπτικά με την RCMP, παρέχοντας πληροφορίες για τη χρήση του ChatGPT από τον δράστη και διαβεβαίωσε ότι θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τις Αρχές.

