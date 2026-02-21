search
ΣΑΒΒΑΤΟ 21.02.2026 21:37
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.02.2026 18:49

ΗΠΑ: Αυξάνει στο 15% τους δασμούς στις εισαγωγές από όλες τις χώρες ο Τραμπ

21.02.2026 18:49
trump davos 7654- new

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε το Σάββατο την απόφασή του να αυξήσει από 10% σε 15% τον δασμό που είχε επιβάλει προηγουμένως σε εισαγωγές από όλο τον κόσμο.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ εξήγησε ότι αποφάσισε να αυξήσει τον δασμό στο «πλήρως επιτρεπόμενο και νομικά δοκιμασμένο» 15% έπειτα από «πολλούς μήνες σκέψης».

Εκφράζοντας για μια ακόμη φορά την οργή του για τη χθεσινή δικαστική απόφαση για τους δασμούς, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρει στην ανάρτησή του:

«Με βάση μια διεξοδική, λεπτομερή και πλήρη ανασκόπηση της γελοίας, κακογραμμένης και εξαιρετικά αντιαμερικανικής απόφασης σχετικά με τους δασμούς που εκδόθηκε χθες, μετά από ΠΟΛΛΟΥΣ μήνες σκέψης, από το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών, παρακαλώ να θεωρηθεί η παρούσα δήλωση ως δήλωση ότι εγώ, ως Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, θα αυξήσω, με άμεση ισχύ, τον παγκόσμιο δασμό 10% σε χώρες, πολλές από τις οποίες «εκμεταλλεύονταν» τις Ηνωμένες Πολιτείες για δεκαετίες, χωρίς αντίποινα (μέχρι που ήρθα εγώ!), στο πλήρως επιτρεπόμενο και νομικά ελεγμένο επίπεδο του 15%. Κατά τη διάρκεια των επόμενων λίγων μηνών, η κυβέρνηση Τραμπ θα καθορίσει και θα εκδώσει τους νέους και νομικά επιτρεπόμενους δασμούς, οι οποίοι θα συνεχίσουν την εξαιρετικά επιτυχημένη διαδικασία μας για να κάνουμε την Αμερική ξανά μεγάλη – ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ ΠΟΤΕ!!! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα. Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ».

Διαβάστε επίσης:

Με το δάκτυλο στη σκανδάλη ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν – «Θέμα χρόνου μία επίθεση»

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Ο Τραμπ δεν θα πάει στο Μιλάνο για τον τελικό του χόκεϊ επί πάγου ανδρών

Ιράν: Ετοιμάζει αντιπρόταση για το πυρηνικό πρόγραμμα, ενώ ο Τραμπ απειλεί με επιθέσεις

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
SILLIPSI_ANDRAS
ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Συνελήφθη ο 45χρονος που πυροβόλησε τους τέσσερις ανήλικους

kimberly gkilfoil- 886- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με Αμερικανούς Γερουσιαστές

aithousa dikastiriou 098- new
ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Ξυλοδαρμός άνδρα στα δικαστήρια – Του επιτέθηκαν συγγενείς της πρώην συζύγου του

gewrgiadis_nikaia
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «Θα ξαναπάω Νίκαια και όποιος με εμποδίσει θα υποστεί τον νόμο»

batch_pandrosos1
ΕΛΛΑΔΑ

Κομοτηνή: Κατέρρευσε το πάτωμα σε ταβέρνα – Πελάτες βρέθηκαν στο κενό

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Hodgkinson
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στίβος: Η Κέλι Χόντγκινσον έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ των 800μ. που κρατούσε από την ημέρα που είχε… γεννηθεί (video)

main_yaloka8aristires
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Υαλοκαθαριστήρες: Γιατί αφήνουν γραμμές στο παρμπρίζ;

dane depp
LIFESTYLE

Ο εκπληκτικός τρόπος με τον οποίο ο Τζόνι Ντεπ βοήθησε τον Έρικ Ντέιν στη μάχη του με την ALS

galatopita_sinagi2
CUCINA POVERA

Γαλατόπιτα «γυμνή», της Πελοποννησιακής παράδοσης

mornos_2002_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τι ισχύει πραγματικά για τη λειψυδρία

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 21.02.2026 21:36
SILLIPSI_ANDRAS
ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Συνελήφθη ο 45χρονος που πυροβόλησε τους τέσσερις ανήλικους

kimberly gkilfoil- 886- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με Αμερικανούς Γερουσιαστές

aithousa dikastiriou 098- new
ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Ξυλοδαρμός άνδρα στα δικαστήρια – Του επιτέθηκαν συγγενείς της πρώην συζύγου του

1 / 3