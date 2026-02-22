search
22.02.2026
22.02.2026 14:11

Σε ψυχιατρική κλινική η Σάρα Φέργκιουσον μετά την δημοσιοποίηση των e-mails του Επστάιν

22.02.2026 14:11
sara ferguson

Οι εξελίξεις των τελευταίων μηνών στην υπόθεση του Τζέφρι Επστάιν και την εμπλοκή του πρώην συζύγου της και έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου οδήγησαν την Σάρα Φέργκιουσον να καταφύγει στην ακριβότερη κλινική ευεξίας στον κόσμο.

Λίγα 24ωρα μετά την σύλληψη του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου για το σκάνδαλο του Τζέφρι Επστάιν η Daily Mail αποκάλυψε ότι η Σάρα Φέργκιουσον πήγε σε φημισμένη κλινική στη Ζυρίχη της Ελβετίας.

Η Σάρα Φέργκιουσον δεν έχει εμφανιστεί δημόσια μετά από τη σύντομη παρουσία της στη βάπτιση της εγγονής της στις 12 Δεκεμβρίου.

Αυτό προκάλεσε πολλά ερωτηματικά για το που διέμενε εδώ και καιρό με την Daily Mail να κάνει την αποκάλυψη. Η Σάρα Φέργκιουσον κατέφυγε μυστικά στην παγκοσμίου φήμης κλινική Paracelsus Recovery Clinic στη Ζυρίχη της Ελβετίας, όπου το κόστος διαμονής ανέρχεται στις 13.000 λίρες την ημέρα, εδώ και περισσότερο από έναν μήνα.

Ελβετική πηγή δήλωσε στη Daily Mail: «Η Σάρα έφυγε για τη Ζυρίχη αμέσως μετά τα Χριστούγεννα και έμεινε μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου. Πάντα αισθάνεται σαν στο σπίτι της στο Paracelsus και ξέρει ότι εκεί θα λάβει αγάπη και προσοχή, καθώς και εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα όταν αισθάνεται πιο ευάλωτη.»

Η παραλίμνια κλινική προσφέρει διάφορα μηνιαία προγράμματα αποκατάστασης για υπερπλούσιους πελάτες. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν πρόσβαση σε 15 ιατρικούς ειδικούς, καθώς και σε σοφέρ και ιδιωτικό σεφ.

Άλλος φίλος στην Ελβετία δήλωσε στη Daily Mail ότι η Φέργκιουσον φέρεται να ήταν «απολύτως συντετριμμένη» από τη δημοσιοποίηση των ανταλλαγών email με τον Επστάιν. «Η Σάρα έχει αναπτύξει μια ισχυρή σχέση με το Paracelsus, οπότε ήταν το προφανές μέρος για να απομακρυνθεί από όλα», πρόσθεσε.

Μετά την παρατεταμένη παραμονή της στην κλινική, που εκτιμάται ότι διήρκεσε αρκετές εβδομάδες, στην συνέχεια επισκέφθηκε τόσο τις Γαλλικές Άλπεις όσο και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η κλινική ειδικεύεται στη θεραπεία διαφόρων παθήσεων, όπως «εθισμός, επαγγελματική εξουθένωση, κατάθλιψη, άγχος και τραύμα» και θεωρείται ευρέως η ακριβότερη κλινική ευεξίας στον κόσμο.

Χρεώνει περίπου 110.000 λίρες για έναν τριήμερο «ολοκληρωμένο έλεγχο» ή 350.000 λίρες για ένα πλήρως εξατομικευμένο μηνιαίο πρόγραμμα διαμονής.

«Διασημότητες, ολιγάρχες και μέλη βασιλικών οικογενειών που διαμένουν εδώ λαμβάνουν κορυφαία θεραπεία και πρόσβαση στους καλύτερους παρόχους απεξάρτησης παγκοσμίως», αναφέρει η κλινική στην ιστοσελίδα της.

«Οι πελάτες διαμένουν σε ρετιρέ με θέα στη λίμνη και έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες concierge και λιμουζίνας, καθώς και σε προσωπικό σεφ, μπάτλερ και θεραπευτή επιτόπου.»

