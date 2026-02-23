«Φύγετε από το Ιράν»: Η Ινδία καλεί τους πολίτες της να εγκαταλείψουν τη χώρα

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας ζήτησε από τους ινδούς πολίτες να εγκαταλείψουν το Ιράν την ώρα που η Ουάσινγκτον αυξάνει τη στρατιωτική πίεση επί της Τεχεράνης.

«Δεδομένης της εξέλιξης της κατάστασης στο Ιράν, οι ινδοί πολίτες που βρίσκονται αυτήν την στιγμή στο Ιράν (…) καλούνται να εγκαταλείψουν τη χώρα με όλα τα διαθέσιμα μέσα μεταφοράς, περιλαμβανομένων των αεροπορικών μέσων», αναφέρεται σε μήνυμα της πρεσβείας της Ινδίας στην Τεχεράνη που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας εκτιμά ότι περί 10.000 ινδοί πολίτες ζουν στο Ιράν.

Διαβάστε επίσης:

Τι βρίσκεται κάτω από τη Μεγάλη Πυραμίδα της Γκίζας: Δορυφορικό ραντάρ εντόπισε τεράστιες υπόγειες δομές

«Ευχαριστούμε, αλλά όχι»: Η Γροιλανδία ρίχνει άκυρο στον Τραμπ για το πλωτό νοσοκομείο

Politico: Η Ισλανδία επιταχύνει την ψηφοφορία για την ένταξή της στην ΕΕ – Υπάρχουν ωστόσο δυσκολίες