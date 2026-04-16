ΔΥΠΑ: Ημέρα καριέρας το Σάββατο (18/4) στις Σέρρες – 30 επιχειρήσεις προσφέρουν 800 θέσεις εργασίας

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το Σάββατο 18 Απριλίου, οι Σέρρες υποδέχονται την 54η «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ, δημιουργώντας έναν ζωντανό χώρο συνάντησης μεταξύ επιχειρήσεων και πολιτών που αναζητούν εργασία.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί από τις 10:00 έως τις 18:00, στο ξενοδοχείο PHILIPPOS HOTEL, με τη συμμετοχή 30 επιχειρήσεων που προσφέρουν 800 θέσεις εργασίας.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προσέλθουν έχοντας μαζί τους το βιογραφικό τους, ώστε να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα:
Η είσοδος είναι δωρεάν, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στον σύνδεσμο: https://www.eventora.com/el/Events/imera-karieras-dypa-serres-2026.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, στελέχη της ΔΥΠΑ θα παρέχουν πληροφορίες για δράσεις και προγράμματα απασχόλησης, ενισχύοντας την προσπάθεια των πολιτών για ένταξη ή επανένταξη στην αγορά εργασίας.
Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις της ΔΥΠΑ: www.dypa.gov.gr.
Πληροφορίες για τη ΜΕΜΜΕ: https://www.dypa.gov.gr/memme.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.