ΔΥΠΑ: Ημέρα καριέρας το Σάββατο (18/4) στις Σέρρες – 30 επιχειρήσεις προσφέρουν 800 θέσεις εργασίας

Το Σάββατο 18 Απριλίου, οι Σέρρες υποδέχονται την 54η «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ, δημιουργώντας έναν ζωντανό χώρο συνάντησης μεταξύ επιχειρήσεων και πολιτών που αναζητούν εργασία.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί από τις 10:00 έως τις 18:00, στο ξενοδοχείο PHILIPPOS HOTEL, με τη συμμετοχή 30 επιχειρήσεων που προσφέρουν 800 θέσεις εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προσέλθουν έχοντας μαζί τους το βιογραφικό τους, ώστε να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα:

άμεσης επαφής με εργοδότες

συμμετοχής σε επιτόπου συνεντεύξεις

ενημέρωσης για διαθέσιμες θέσεις εργασίας.

Η είσοδος είναι δωρεάν, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στον σύνδεσμο: https://www.eventora.com/el/Events/imera-karieras-dypa-serres-2026.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, στελέχη της ΔΥΠΑ θα παρέχουν πληροφορίες για δράσεις και προγράμματα απασχόλησης, ενισχύοντας την προσπάθεια των πολιτών για ένταξη ή επανένταξη στην αγορά εργασίας.

Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις της ΔΥΠΑ: www.dypa.gov.gr.

Πληροφορίες για τη ΜΕΜΜΕ: https://www.dypa.gov.gr/memme.

