Πιερρακάκης: Το πλεόνασμα θα είναι μεγαλύτερο από τον στόχο – Θα επιστρέψει ως στήριξη στους πολίτες

Με μήνυμα ότι το πλεόνασμα θα κινηθεί πάνω από τον στόχο και ότι η υπεραπόδοση της οικονομίας θα επιστρέψει στους πολίτες με στοχευμένη στήριξη, ο Κυριάκος Πιερρακάκης τοποθετήθηκε για τη δημοσιονομική εικόνα των επόμενων ημερών, συνδέοντας τις τελικές αποφάσεις με τα οριστικά στοιχεία και τον διαθέσιμο χώρο.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στην ΕΡΤ, ανέφερε ότι θα υπάρξει αναθεώρηση προς τα πάνω τόσο για το πρωτογενές πλεόνασμα όσο και για το συνολικό πλεόνασμα, προσθέτοντας ότι η τελική εικόνα θα φανεί τις επόμενες ημέρες, όταν θα έχουν οριστικοποιηθεί τα στοιχεία.

Ο ίδιος έσπευσε να διευκρινίσει ότι ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος δεν ταυτίζεται με την αύξηση που θα προκύψει στο πλεόνασμα.

Όπως είπε, με το ισχύον ευρωπαϊκό πλαίσιο και τον κανόνα δαπανών, η Ελλάδα πρέπει να συμφωνεί με τις Βρυξέλλες για το ποιο είναι το ακριβές περιθώριο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για δαπάνες.

Στην ίδια συνέντευξη υποστήριξε ότι τα χρήματα που προκύπτουν από την πάταξη της φοροδιαφυγής και από την υψηλότερη ανάπτυξη επιστρέφουν στην κοινωνία και στους πολίτες.

Ανέφερε ακόμη ότι η τελική αξιολόγηση θα εξαρτηθεί όχι μόνο από τα δημοσιονομικά στοιχεία, αλλά και από την πορεία της κρίσης στα Στενά του Ορμούζ και τις συνέπειές της στην ενέργεια και στις τιμές.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης είπε ότι η λέξη-κλειδί για την πορεία της κρίσης είναι η διάρκειά της, σημειώνοντας ότι διαφορετικά δεδομένα δημιουργούνται αν η αναταραχή κρατήσει δύο εβδομάδες και διαφορετικά αν παραταθεί για δύο ή τρεις μήνες.

Στο πλαίσιο αυτό παρέπεμψε στα μέτρα που έχουν ήδη ανακοινωθεί, όπως η στήριξη στο diesel, το fuel pass και η ενίσχυση για τα λιπάσματα, τονίζοντας ότι οι παρεμβάσεις θα γίνουν ανάλογα με τα δεδομένα και τον διαθέσιμο χώρο.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η ελληνική οικονομία βρίσκεται σήμερα σε ισχυρότερη θέση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, επικαλούμενος τα πλεονάσματα, την αποκλιμάκωση του χρέους, την αύξηση των επενδύσεων και των εξαγωγών, καθώς και τη μείωση της φοροδιαφυγής.

