Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ συνέχισαν και χθες, Τρίτη (2/6), τους βομβαρδισμούς στον νότιο Λίβανο, παρά τις υποσχέσεις από πλευράς των ΗΠΑ ότι οι εχθροπραξίες θα σταματούσαν.

Την ίδια στιγμή, οι διπλωμάτες των δύο χωρών συνεχίζουν σε αμερικανικό έδαφος τις διαπραγματεύσεις.

Αν δεν υπήρχε της Χεζμπολάχ, το Ισραήλ και ο Λίβανος θα μπορούσαν να συνάψουν συμφωνία ειρήνης «αύριο», υποστήριξε χθες ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο μιλώντας στη Γερουσία, την πρώτη ημέρα του τέταρτου κύκλου διαπραγματεύσεων από το ξέσπασμα του πολέμου, τη 2η Μαρτίου.

Αντιπροσωπείες του Ισραήλ και του Λιβάνου συναντήθηκαν στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, στην Ουάσιγκτον. «Συνεχίζεται η πρόοδος ως προς την πολιτική διάσταση και τη διάσταση της ασφάλειας», διαβεβαίωσε ο εκπρόσωπος της αμερικανικής διπλωματίας Τόμι Πίγκοτ, θυμίζοντας πως οι συνομιλίες συνεχίζονται σήμερα.

Προχθές, Δευτέρα (1/6), ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ ανέφερε ότι ζήτησε από τον ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου να μην προχωρήσει «σε μεγάλη επιδρομή στη Βηρυτό» και ότι ο συνομιλητής του δέχτηκε να «κάνουν αναστροφή στρατεύματα» που βρίσκονταν καθ’ οδόν, κατ’ αυτόν. Υποστήριξε επίσης ότι η Χεζμπολάχ «δέχτηκε να παύσει εντελώς πυρ».

Ωστόσο, ο ισραηλινός πρωθυπουργός επέσεισε κατόπιν την απειλή πως ο στρατός του «θα πλήξει τρομοκρατικούς στόχους στη Βηρυτό» αν η Χεζμπολάχ συνεχίσει τις επιθέσεις της στο βόρειο Ισραήλ.

Και χθες ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς επανέλαβε πως θα γίνουν βομβαρδισμοί στη λιβανική πρωτεύουσα αν συνεχιστούν οι επιθέσεις του κινήματος σε βόρειους τομείς του Ισραήλ, διαβεβαιώνοντας πως η Ουάσιγκτον το «ενέκρινε».

Ο ισραηλινός στρατός έπληξε μέσα στην ημέρα κάπου είκοσι κοινότητες, ενώ η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για επιθέσεις εναντίον ισραηλινών στρατευμάτων που κατέχουν μέρος του νότιου Λιβάνου.

Οι χθεσινοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον πέντε ανθρώπους, ανάμεσά τους παιδί, και τραυμάτισαν άλλους 48, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό, που διευκρίνισε πως ανάμεσα στους τραυματίες είναι «γιατρός και πέντε υπάλληλοι του κρατικού νοσοκομείου της Τεμπνίν, το οποίο υπέστη ζημιές σε νέο επεισόδιο της σειράς επιθέσεων του ισραηλινού εχθρού εναντίον νοσοκομείων και κέντρων υγείας».

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε πως ο στρατός του θα «συνεχίσει να επιχειρεί όπως προβλέπεται στον νότιο Λίβανο», όπου έχει εισβάλει βαθύτερα απ’ όσο οποτεδήποτε τα τελευταία σχεδόν 30 χρόνια, διαβεβαιώνοντας πως θα «συντρίψει» τη Χεζμπολάχ για να «προστατεύσει» το βόρειο Ισραήλ από τις επιθέσεις της.

Διαβάστε επίσης:

Νέα ανάφλεξη στον Κόλπο: Ιρανικές επιθέσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν – Πλήγματα των ΗΠΑ στο Κεσμ και σε δεξαμενόπλοιο στο Ορμούζ

Η σύγκρουση Τραμπ-Νετανιάχου για τον Λίβανο και το μήνυμα των ΗΠΑ στο Ιράν: «Ήρθε η ώρα για συμφωνία»

Σοκ: Η φτώχεια χτυπάει και τη Γερμανία – 13 εκατ. άνθρωποι με εισόδημα κάτω από το 60% του μέσου όρου